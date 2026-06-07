Violento choque frontal entre una camioneta y un colectivo

Un fuerte siniestro vial se registró alrededor de las 13:30 cuando una camioneta y un colectivo protagonizaron un choque frontal en el sector comprendido entre avenida Misiones y avenida Gobernador Correa. Como consecuencia del impacto, el conductor del vehículo de menor porte debió ser trasladado al Hospital San Juan Bautista (HSJB) para recibir asistencia médica, mientras que el chofer del transporte de pasajeros no sufrió lesiones.

De acuerdo con la información suministrada, el hecho involucró a un automóvil marca Chery, modelo Tiggo 3, color champán, que era conducido por Julio César Tanquia, de 58 años. Por razones que forman parte de las actuaciones correspondientes, el vehículo terminó colisionando de manera frontal contra un colectivo marca Mercedes Benz perteneciente a la Cooperativa San Fernando.

La magnitud del impacto motivó la intervención de los servicios de emergencia y de las autoridades competentes, quienes trabajaron en el lugar para asistir a los involucrados y avanzar con las diligencias de rigor.

Los vehículos involucrados

El siniestro tuvo como protagonistas a dos unidades de características muy diferentes. Por un lado, la camioneta Chery Tiggo 3 y por el otro, un colectivo Mercedes Benz de la Cooperativa San Fernando, correspondiente a la línea N°109 "B", interno N°75. Al mando de la unidad de transporte público se encontraba Elio Martín Vega, de 43 años, quien, según la información oficial disponible, resultó ileso tras la colisión.

Como consecuencia del impacto frontal, Julio César Tanquia sufrió golpes intercostales que hicieron necesario su traslado al Hospital San Juan Bautista. El conductor fue asistido tras el accidente y derivado al centro de salud para una evaluación y atención médica más completa.

En contraste, el chofer del colectivo, Elio Martín Vega, no presentó lesiones y resultó ileso pese a haber estado involucrado directamente en la colisión. La diferencia en las consecuencias físicas para ambos conductores quedó reflejada en las actuaciones realizadas tras el hecho, que incluyeron la asistencia sanitaria para el conductor del vehículo particular.

Las versiones sobre el origen del siniestro

Respecto de las posibles causas que derivaron en el choque frontal, trascendidos conocidos tras el hecho señalaron distintas hipótesis sobre lo ocurrido momentos antes de la colisión.

Una de las versiones indicaba que el conductor de la Chery Tiggo 3 podría haber sufrido una descompensación, circunstancia que le habría provocado la pérdida del control del vehículo y el posterior impacto contra el colectivo.

Otra versión mencionaba que el conductor aparentemente se encontraba en estado de ebriedad al momento del siniestro. Ambas circunstancias forman parte de los trascendidos surgidos tras el accidente y constituyen versiones mencionadas en torno al episodio. La determinación de las causas del hecho queda sujeta a las actuaciones y verificaciones correspondientes.

Intervención judicial

Tras el choque frontal ocurrido entre avenida Misiones y avenida Gobernador Correa, tomó intervención la Unidad Judicial N° 6, organismo encargado de llevar adelante las actuaciones vinculadas al caso.

Mientras se avanza en la recopilación de información y en el análisis de las circunstancias que rodearon el siniestro, el hecho dejó como saldo a un conductor hospitalizado con golpes intercostales y a un chofer de transporte público sin lesiones, luego de una colisión frontal que generó una importante movilización de los servicios intervinientes.