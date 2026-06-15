Violento desorden en Catamarca: atacaron a la policía y terminaron siete personas detenidas

Ayer, por requerimiento del SAE-911, numerarios de la Comisaría de Fiambalá se hicieron presentes en el barrio El Barrialito 50 Viviendas, ubicado en la localidad del Departamento Tinogasta, ante la alerta de un presunto desorden de magnitud que se estaría desarrollando en el lugar.

Al arribar al sector señalado, los efectivos policiales constataron una situación de extrema tensión. En ese contexto, procedieron a la aprehensión de siete sujetos, quienes fueron identificados por sus apellidos y edades de la siguiente manera:

Gaitán (25)

Gordillo (25)

Quispe (28)

Gonzales (27)

Juárez (30)

Quiroga (31)

Muñoz (31)

De acuerdo con la información recabada en el procedimiento, estos individuos habrían sido sorprendidos agrediéndose físicamente entre sí, configurando un escenario de confrontación múltiple que motivó la intervención inmediata de los uniformados.

Escalada de violencia: intentos de fuga y agresión a los uniformados

La situación, lejos de estabilizarse con la llegada de la policía, se tornó aún más compleja. Según los datos del procedimiento, al notar la presencia de la unidad móvil, los sujetos involucrados intentaron emprender la huida, generando una nueva fase de tensión operativa.

En ese contexto, los individuos habrían comenzado a arrojar elementos contundentes contra los efectivos policiales, lo que implicó un riesgo directo para la integridad física del personal interviniente. Ante esta situación, y en virtud de la escalada de agresividad, los uniformados debieron recurrir a disparos disuasivos utilizando escopetas provistas por la institución, con el objetivo de hacer cesar el accionar de los revoltosos y restablecer el orden en el lugar.

Este uso de medios disuasivos se enmarcó exclusivamente en la necesidad de contener la situación y evitar que la confrontación continuara escalando dentro del barrio, donde se desarrollaba el incidente.

Una segunda intervención bajo directivas judiciales

Más tarde, el operativo tuvo una nueva derivación. Bajo las directivas de la Fiscalía de la Quinta Circunscripción Judicial, el personal policial procedió al arresto de un hombre identificado por el apellido Caro (34).

Según lo informado, este individuo habría tenido participación directa en el desorden, al ser señalado como autor de una agresión contra un hombre de 30 años de edad, a quien habría atacado con una botella de vidrio. Como consecuencia de este hecho, la víctima debió ser asistida por profesionales médicos, dada la naturaleza de las lesiones sufridas.

Durante el procedimiento de detención de Caro, los efectivos policiales además concretaron el secuestro de un arma blanca, la cual el sujeto llevaba oculta entre sus prendas de vestir. Este hallazgo se sumó al cuadro general de violencia registrado durante la intervención en el barrio.

Intervención judicial y medidas posteriores

Finalizadas las actuaciones en el lugar, todos los presuntos autores de los hechos fueron trasladados y alojados en la dependencia policial correspondiente, quedando formalmente a disposición de la Justicia interviniente.

Desde el ámbito judicial se impartieron las medidas a cumplimentar, en el marco de la investigación que busca determinar con precisión las responsabilidades individuales dentro del episodio ocurrido en el barrio El Barrialito 50 Viviendas.