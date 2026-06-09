Violento episodio familiar en Catamarca: un detenido por daños y amenazas con arma blanca

En una intervención que se desarrolló a media mañana, específicamente a las 11:45 horas, efectivos de la Comisaría Quinta fueron alertados por el sistema de emergencias SAE-911, lo que motivó su desplazamiento inmediato hacia la calle Gral. Villegas al 700.

Una vez en el lugar, los numerarios policiales procedieron a la aprehensión de un sujeto identificado con el apellido Espeche, de 37 años de edad, en el marco de un episodio que había generado una situación de tensión y violencia en el interior de un ámbito familiar.

La actuación policial se realizó en respuesta directa a la información recibida mediante el sistema de emergencias, lo que permitió la rápida localización del individuo señalado en el hecho.

Los hechos denunciados: daños materiales y amenazas con arma blanca

De acuerdo con los datos recabados en el lugar de los hechos, el episodio se habría iniciado momentos antes de la intervención policial, cuando el aprehendido habría incurrido en una serie de conductas violentas dentro del domicilio de un familiar directo.

Según lo informado, el sujeto de apellido Espeche:

Habría causado daños materiales en el interior del domicilio de su propio tío, un hombre de 63 años de edad .

en el interior del domicilio de su propio tío, un hombre de . Posteriormente, habría pasado a una instancia de mayor gravedad al amenazar con un cuchillo a su tía, una mujer de 59 años de edad.

Estos hechos, según se desprende del procedimiento, motivaron la intervención de las fuerzas de seguridad y derivaron en la aprehensión del individuo en el mismo sector donde ocurrieron los acontecimientos.

La situación, enmarcada en un contexto de conflicto intrafamiliar, fue registrada por los efectivos intervinientes, quienes además dispusieron las actuaciones correspondientes para garantizar la continuidad del proceso judicial.

Actuaciones judiciales y traslado del aprehendido

Tras la aprehensión en calle Gral. Villegas al 700, el procedimiento policial continuó con las medidas administrativas y judiciales correspondientes.

En este sentido, se informó que:

Los damnificados fueron invitados a realizar las denuncias penales correspondientes .

. Las denuncias deberán ser radicadas en el Precinto Judicial N° 5 , conforme a lo indicado en el lugar de los hechos.

, conforme a lo indicado en el lugar de los hechos. El aprehendido fue posteriormente trasladado y alojado en la dependencia policial correspondiente.

correspondiente. Quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte, desde donde se impartieron las medidas a seguir.

El procedimiento se desarrolló bajo la supervisión de las autoridades competentes, quienes tomaron intervención una vez concretada la aprehensión del individuo, a fin de avanzar con la investigación de los hechos denunciados.