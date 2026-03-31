Violento incumplió una orden de restricción y quedó detenido

Un nuevo procedimiento policial en la Capital derivó en la aprehensión de un hombre sospechado de quebrantar una medida judicial, en un caso que involucra una denuncia vinculada a una restricción de acercamiento.

La intervención se activó a partir de un requerimiento del SAE-911, que movilizó a numerarios de la Comisaría Primera, quienes trabajaron de manera conjunta con efectivos del Comando de Operaciones Preventivas (COP).

Los uniformados se constituyeron en la avenida Güemes al 900, donde se desarrolló el operativo que culminó con la demora del sospechoso. La rapidez de la respuesta policial fue central en la secuencia del hecho, ya que permitió actuar de inmediato ante una situación vinculada al presunto incumplimiento de una disposición judicial de protección.

La acusación de la expareja

En el lugar, una mujer de 31 años señaló a su expareja, un hombre de 33 años, como el presunto autor del quebrantamiento de una medida judicial de restricción de acercamiento que pesaba sobre él.

A partir de esa sindicación directa, los efectivos procedieron a la aprehensión del sospechoso, en el marco de las facultades preventivas y de resguardo frente a hechos de esta naturaleza.

El eje del caso está centrado en el supuesto incumplimiento de una orden judicial que le impedía al hombre acercarse a la mujer, una disposición que forma parte de las herramientas legales orientadas a la protección de víctimas en contextos de conflictividad familiar o de género.

A disposición de la Fiscalía del Distrito Este

Tras concretarse la aprehensión, el hombre fue alojado en la dependencia policial, quedando a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, que tomó intervención en la causa.

En paralelo, se invitó a la damnificada a radicar la denuncia penal correspondiente, paso procesal necesario para formalizar los hechos y avanzar con las medidas judiciales que correspondan.

Canales de asistencia para víctimas

La información oficial recordó que las mujeres víctimas de violencia familiar y de género cuentan con canales de asistencia permanentes para pedir ayuda o denunciar situaciones de riesgo.

Se encuentran disponibles:

Línea 144

SAE-911 / 911

Ambos servicios son gratuitos, anónimos y están disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año, constituyendo una vía inmediata de orientación, contención y respuesta ante episodios de violencia o incumplimiento de medidas judiciales.