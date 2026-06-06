Violento vuelco de un camión catamarqueño en La Rioja: la carga quedó esparcida sobre la Ruta 38

Un grave siniestro vial se registró durante la mañana de este sábado sobre la Ruta Nacional 38, a la altura del paraje Talamuyuna, en la provincia de La Rioja.

Por causas que aún son materia de investigación, un camión que transportaba verduras volcó violentamente sobre la calzada mientras realizaba un viaje desde Mendoza con destino a la provincia de Catamarca.

Como consecuencia del accidente, gran parte de la carga quedó desparramada sobre la traza nacional, lo que obligó a interrumpir parcialmente la circulación y a desplegar un operativo de asistencia y seguridad en el sector.

A pesar de la magnitud del vuelco, los ocupantes del vehículo no sufrieron lesiones y resultaron ilesos. Sin embargo, las pérdidas materiales fueron significativas, tanto por los daños ocasionados al rodado como por la mercadería afectada.

Según se informó, el camión pertenece a "La Verdu del Sur", un reconocido comercio de venta de frutas y verduras con sede en la ciudad Capital de Catamarca.

Tras el hecho, personal de emergencias y organismos de seguridad trabajaron en la remoción del vehículo y en la limpieza de la ruta, debido a la presencia de una importante mancha de aceite sobre la calzada que representaba un riesgo para quienes transitaban por la zona.

Las tareas se extendieron durante varias horas hasta restablecer las condiciones de seguridad en el lugar.