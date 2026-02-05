Volcó un camión en la Cuesta del Totoral: piden transitar con precaución

Vialidad Nacional informó que se debe transitar con suma precaución por la Ruta Nacional Nº 38, en el sector de la Cuesta del Totoral, debido al vuelco de un camión registrado a la altura del kilómetro 641.

Si bien el vehículo involucrado en el siniestro se encuentra fuera de la calzada, en la zona se desarrollan tareas policiales, periciales y de asistencia sanitaria por parte del SAME, lo que requiere especial atención de los conductores que circulan por el lugar.

Desde el organismo nacional se solicita reducir la velocidad, respetar la señalización preventiva y acatar las indicaciones del personal que trabaja en el sector, a fin de evitar nuevos incidentes y garantizar la seguridad vial.