Vuelve a clases el adolescente que mató a un compañero en Santa Fe

El caso que sacudió a la comunidad educativa de San Cristóbal suma un nuevo capítulo con el regreso a clases del adolescente acusado del asesinato de Ian Cabrera, ocurrido en la Escuela Mariano Moreno N°40. La decisión se da en un contexto de fuerte impacto social, donde la vida institucional aún no ha logrado recuperar su normalidad tras el hecho.

El joven, de 15 años, retomará sus estudios bajo modalidad virtual, en una medida que busca garantizar su continuidad educativa mientras se define su situación en otros ámbitos. Este retorno no implica una reintegración presencial, sino una instancia educativa a distancia, en paralelo a un escenario que continúa marcado por la conmoción.

La institución donde ocurrió el suceso sigue atravesando un proceso de reconstrucción interna. Según se informó, el establecimiento educativo aún no ha recuperado su normalidad, dado que se están desarrollando jornadas de convivencia y diversas actividades, orientadas a contener a la comunidad escolar y abordar las consecuencias del hecho.

La condición de inimputabilidad

Uno de los ejes centrales del caso es la situación legal del adolescente. Debido a su edad, el joven fue declarado inimputable, lo que implica que no podrá ser sometido a juicio por el crimen que se le atribuye. Esta condición responde a que, actualmente, continúa vigente la antigua ley penal juvenil, que establece límites en la responsabilidad penal de los menores.

En este sentido, se precisó que la nueva ley penal juvenil no entrará en vigencia hasta septiembre de este año, lo que determina que el adolescente sea considerado no punible por su edad. Este marco normativo define los alcances de la intervención judicial y condiciona las acciones que pueden adoptarse en el caso.

A su vez, se indicó que se desconoce si el joven permanecerá en un instituto de menores o regresará a su hogar antes de su reincorporación al sistema educativo virtual, lo que deja abierta la incertidumbre sobre su situación personal inmediata.

Una marcha por justicia

En paralelo a la reanudación de las actividades escolares del acusado, familiares, amigos y vecinos de Ian Cabrera convocaron a una movilización con el objetivo de exigir justicia. La marcha se realizará hoy a las 21 horas, con un recorrido que partirá desde el cruce de las calles Caseros y Alvear hasta el Colegio Nacional.

La convocatoria se difunde con un mensaje que sintetiza el reclamo colectivo: "Marchamos en pedido de justicia por Ian. Unidos somos más grandes". La frase refleja el clima de movilización social que se ha generado tras el hecho, con una comunidad que busca visibilizar su demanda en el espacio público.

El impacto en la escuela

El impacto del caso no solo se manifiesta en el plano judicial y social, sino también en la vida cotidiana de la institución educativa donde ocurrió el hecho. La Escuela Mariano Moreno N°40 atraviesa un proceso de adaptación y contención, en el que se priorizan instancias de diálogo y acompañamiento.

Las jornadas de convivencia y las actividades desarrolladas en este período buscan generar espacios de reflexión y reconstrucción del tejido escolar, afectado por un episodio de extrema gravedad. Este contexto explica por qué el regreso a la normalidad aún no se ha concretado plenamente.