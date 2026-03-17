A 34 años del atentado a la Embajada de Israel, Milei participará del acto de conmemoración

A treinta y cuatro años del atentado contra la Embajada de Israel, el presidente de la Nación, Javier Milei, participará este martes del acto conmemorativo que recordará uno de los episodios más graves de la historia reciente del país.

La ceremonia se realizará a las 14:50 en la esquina de Arroyo y Suipacha, el mismo lugar donde el 17 de marzo de 1992 un coche bomba explotó frente a la sede diplomática israelí y provocó una devastación que dejó 29 personas muertas y más de 250 heridas. Fuentes oficiales informaron que el jefe de Estado participará del homenaje acompañado por integrantes de su gabinete y autoridades del Gobierno nacional.

Entre quienes estarán presentes figuran:

Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del mandatario.

Pablo Quirno, titular de la Cancillería.

Otros funcionarios del Poder Ejecutivo.

El acto se desarrollará en el mismo punto donde hace más de tres décadas se produjo el ataque, considerado el primer atentado terrorista ocurrido en territorio argentino.

El lema de la conmemoración

La actividad de este año tendrá como consigna "La primera vez no se olvida", una frase que busca recordar y visibilizar el primer ataque terrorista registrado en Argentina. La campaña de conmemoración apunta a mantener viva la memoria sobre el atentado que destruyó la sede diplomática israelí y afectó a numerosos edificios aledaños. El objetivo central es evocar a las víctimas y mantener presente el impacto que aquel ataque tuvo en la sociedad argentina.

Entre las 29 personas fallecidas hubo ciudadanos de distintas nacionalidades: argentinos, bolivianos, uruguayos, paraguayos, italianos e israelíes.

La tragedia también alcanzó a personas que se encontraban circunstancialmente en la zona o en actividades cotidianas. Entre los muertos se encontraban: un taxista, un sacerdote, una mujer alojada en un geriátrico y obreros que trabajaban en edificios aledaños.

El atentado provocó además más de 250 heridos, muchos de los cuales resultaron afectados por la explosión y el colapso de estructuras cercanas al edificio diplomático.

El ataque y su impacto en la Argentina

El atentado fue perpetrado por la organización terrorista islámica Hezbolá, según las investigaciones judiciales y los informes que se desarrollaron durante los años posteriores al ataque.

La explosión del coche bomba en Arroyo y Suipacha no solo provocó víctimas fatales y heridos, sino que también destruyó la sede diplomática y dañó gravemente edificios cercanos, generando uno de los hechos más impactantes de violencia terrorista en la historia del país.

El atentado marcó un antecedente que, dos años después, tendría una nueva y aún más trágica expresión en el país. El 18 de julio de 1994, la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina fue escenario de otro ataque terrorista que dejó 85 personas muertas y más de 300 gravemente heridas, consolidando una de las etapas más oscuras en materia de atentados contra instituciones de la comunidad judía en Argentina.

La causa judicial y las investigaciones

A más de tres décadas del atentado contra la Embajada de Israel, la causa judicial continúa sin imputados ni condenados. La investigación fue desarrollada por distintos organismos, entre ellos:

Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina

Federal Bureau of Investigation

Mossad

Pese a la intervención de estas instituciones y de organismos internacionales, hasta el momento no se registraron condenas judiciales por el atentado.

Sin embargo, en abril de 2024, un tribunal federal argentino emitió una resolución que sostuvo que Irán y Hezbolá estuvieron detrás del ataque, al considerar que ambas partes "organizaron, planearon, financiaron y ejecutaron" el atentado.

La resolución judicial también señaló la responsabilidad de antiguos y actuales políticos y militares iraníes, algunos de los cuales contaban con inmunidad diplomática en el momento en que ocurrió el ataque. Además, el tribunal incluyó en su análisis a varios funcionarios argentinos, a quienes acusó de "manipular evidencia e intentar encubrir el crimen".

Un acto para sostener la memoria

La conmemoración de este martes vuelve a poner en el centro del debate la memoria del atentado y el reclamo de justicia por uno de los hechos más graves de violencia terrorista ocurridos en Argentina.

El acto previsto en Arroyo y Suipacha recordará a las víctimas de la explosión del 17 de marzo de 1992, en una jornada que reunirá a autoridades nacionales y representantes institucionales para mantener vigente el recuerdo del ataque.

La participación del presidente Javier Milei en la ceremonia se inscribe en el marco de un nuevo aniversario de un atentado que dejó 29 muertos, más de 250 heridos y una causa judicial que, más de tres décadas después, continúa sin condenas.