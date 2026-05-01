Ledesma respaldó el mensaje de Jalil: "Catamarca crece con un rumbo claro"

El diputado provincial y presidente del bloque Frente de Todos, Juan Carlos Ledesma, expresó un fuerte respaldo a los anuncios realizados por el gobernador Raúl Jalil durante la apertura del 137° Período de Sesiones Ordinarias, al considerar que el mensaje trazó un panorama "muy concreto" sobre la gestión y el rumbo de la provincia.

Según sostuvo el legislador, el discurso del mandatario permitió visualizar con claridad los resultados obtenidos durante 2025 y las proyecciones hacia adelante. En ese sentido, destacó especialmente los indicadores económicos y sociales que, a su entender, reflejan una política sostenida en el tiempo.

"El Gobernador presentó hoy un panorama muy concreto de lo que hizo esta provincia en 2025 y de lo que viene. Exportamos 402 millones de dólares, tenemos hospitales funcionando en el interior, nuestros jubilados cobran a tiempo con el 82% móvil, los docentes recuperan poder adquisitivo real y los trabajadores textiles conservan su empleo", afirmó.

Para Ledesma, estos resultados no responden a medidas aisladas, sino a una estrategia definida. "Eso no se improvisa: es el resultado de una gestión que tiene un rumbo claro", subrayó, poniendo el foco en la continuidad de políticas públicas que combinan crecimiento económico con contención social.

Medidas para el bolsillo de las familias

Uno de los ejes centrales del análisis del legislador estuvo puesto en los anuncios vinculados al impacto directo en la economía cotidiana de los catamarqueños. En un contexto nacional complejo, Ledesma valoró la implementación de herramientas destinadas a aliviar la situación de los hogares.

Entre las medidas destacadas, mencionó:

Programa de medio boleto en el transporte urbano , destinado a quienes abonen mediante código QR

, destinado a quienes abonen mediante código QR Herramienta de consolidación de deudas de tarjetas de crédito , con refinanciamiento de hasta 60 cuotas

, con refinanciamiento de hasta Subsidio provincial de 5 puntos sobre la tasa en dicho esquema de refinanciación

Para el diputado, estas iniciativas tienen un enfoque directo sobre las necesidades reales de la población. "Son dos anuncios que le hablan directamente a la gente que por el contexto nacional llega justo a fin de mes", señaló.

En esa línea, remarcó la capacidad de respuesta del Ejecutivo provincial ante las demandas sociales. "El Gobernador escuchó esa realidad y respondió con medidas concretas, no con promesas", enfatizó.

Infraestructura

Ledesma también puso en valor los anuncios vinculados al desarrollo de infraestructura, al considerar que constituyen una herramienta clave para garantizar un crecimiento equilibrado en todo el territorio provincial.

En particular, destacó la continuidad de la ampliación del Hospital San Juan Bautista, el inicio de los hospitales de Recreo y El Alto y el avance del corredor vial hacia el Paso Internacional de San Francisco

Para el legislador, estas intervenciones tienen un impacto estructural en la integración de la provincia. "Cuando el Gobernador anuncia estas obras, está diciendo que ningún rincón de Catamarca queda afuera del desarrollo", afirmó, vinculando la infraestructura con la igualdad de oportunidades.

Educación, trabajo y desarrollo humano

En su análisis, Ledesma también resaltó los anuncios orientados a la formación y el empleo, al considerar que constituyen pilares fundamentales para el futuro de la provincia.

Entre los puntos destacados, mencionó la implementación de la carrera de Medicina en la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA), la conexión de 300 escuelas rurales con internet de alta velocidad, la puesta en marcha del Campus de Entrenamiento Laboral en 11 departamentos y la titularización de 2.500 docentes

Según expresó, estas políticas no solo tienen un impacto inmediato, sino que proyectan una transformación a largo plazo. "Formar médicos en Catamarca, conectar escuelas en la Puna, capacitar trabajadores en el territorio: esos son anuncios que cambian vidas y que apuntan al futuro de la provincia", sostuvo.