Catamarca acelera su transformación productiva con minería e insfraestructura

Como marca la Constitución de la provincia, este viernes el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil dio apertura a la 137° Asamblea Legislativa, acompañado por la presidenta de la Cámara de Diputados, Paola Fedelli y del presidente a cargo de la Cámara de Senadores, Ramón Figueroa Castellanos. Ante diputados y senadores provinciales, legisladores nacional y otros funcionarios, el primer mandario provincial destacó el trabajo de su gestión, avanzó sobre las obras a realizar y aunque no tuvo anuncios en materia salarial, si destacó el Plan de Insfraestructura Estratégico.

"La democracia se construye en los recintos", afirmó Raúl Jalil al iniciar su mensaje, enmarcando su discurso en un escenario internacional atravesado por tres crisis profundas: la pandemia, la guerra europea y el conflicto en Oriente. En ese contexto, definió a la actualidad como "una nueva era de la humanidad", con desafíos geoeconómicos que obligan a redefinir estrategias.

Frente a ese panorama, Catamarca optó por no perder el rumbo estratégico y reforzar la articulación entre el sector público y privado. El objetivo fue claro: proteger el empleo formal, sostener la matriz productiva y avanzar con infraestructura clave, bajo una administración "responsable de cada recurso".

Exportaciones récord y crecimiento económico

El dato más contundente expuesto por el mandatario refleja un salto significativo en el comercio exterior:

Primer trimestre 2025: 89 millones de dólares exportados

89 millones de dólares exportados Primer trimestre 2026: 177 millones de dólares exportados

Este crecimiento posiciona a Catamarca en mercados como Estados Unidos, China, Europa, Brasil, Vietnam y países árabes. En paralelo, la provincia exhibe una recuperación del Producto Bruto Interno, que oscila entre 3.800 y 4.000 millones de pesos, niveles comparables a los años de mayor actividad minera. Detrás de estos números, Jalil destacó un entramado concreto: infraestructura, empresas radicadas y trabajadores catamarqueños, en un esquema sostenido por políticas públicas integrales y condiciones de seguridad jurídica y tributaria.

Claves del modelo productivo

El esquema de desarrollo provincial se apoya en incentivos fiscales y simplificación administrativa:

Solo pagan Impuesto de Sellos contratos mineros, con el Estado y transferencias de vehículos

contratos mineros, con el Estado y transferencias de vehículos Exención de Ingresos Brutos para industrias, agro, turismo, energías renovables y economía del conocimiento

para industrias, agro, turismo, energías renovables y economía del conocimiento Implementación de la Ventanilla Única Digital de ARCAT para inversiones

A esto se suma una fuerte inversión logística y laboral:

$622 millones para sostenimiento del empleo

para sostenimiento del empleo $309 millones en logística productiva

en logística productiva 85 empresas alcanzadas por medidas de apoyo

Infraestructura y salida al mundo

La condición mediterránea de Catamarca fue históricamente una limitante. Para revertirla, el gobierno priorizó rutas, corredores y pasos internacionales. El Paso Internacional de San Francisco, operativo todo el año a más de 4.000 metros de altura, es clave en esta estrategia. La meta es consolidar un corredor bioceánico que permita salida al Pacífico y conexión con el Atlántico.

"Catamarca avanza para ser una provincia conectada a los dos océanos", sostuvo Jalil.

Industria, empleo y formación

El crecimiento productivo también se refleja en el sector industrial:

Rocotex duplicó producción y personal, exportando a cinco países

Radicación de INDECAT

Puesta en marcha de ABC Construcciones

Ampliación energética del Parque Industrial El Pantanillo

En materia de empleo, se impulsó el Campus de Entrenamiento Laboral, que capacitó a 1.139 personas en 11 departamentos.

Minería: expansión con control ambiental

Definida como una actividad "por mandato constitucional", la minería ocupa un rol central. Jalil destacó la presentación del Estudio de Gestión de Impacto Acumulativo Integral (EGIA) en el Salar del Hombre Muerto, una herramienta inédita en la región que proyecta escenarios hasta 2076. El informe concluye que el sistema hídrico del Río Los Patos se mantiene estable y con equilibrio en biodiversidad.

Las proyecciones del sector son ambiciosas:

Superar las 100.000 toneladas anuales de litio

Reactivación del proyecto Diablillos (plata y oro)

Inicio de Cortaderas en Fiambalá

Actualmente, la minería genera:

3.101 empleos directos

3.381 empleos indirectos

Más de 6.400 puestos de trabajo en total.

Regalías e impacto territorial

Las regalías mineras tienen destinos específicos y financian infraestructura. A través del Fideicomiso Minero, se canalizan inversiones que incluyen:

Ruta Antofagasta-Salta: $8.884 millones

Obras en ejecución: $16.229 millones

Aportes adicionales: $3.291 millones

Entre las obras destacadas:

Hospital de Belén

Terminales de Belén y Fiambalá

Viviendas en El Peñón

Plantas depuradoras

Hospital de Antofagasta de la Sierra

Centro sanitario en Palo Blanco

Revitalización de Termas de Fiambalá

Además, se desarrollan circunvalaciones para evitar el tránsito pesado en zonas urbanas.

Diversificación productiva y turismo

El modelo no se limita a la minería. Jalil destacó iniciativas en economías regionales:

Barraca Provincial de fibra de vicuña , con certificación SENASA

, con certificación SENASA Apoyo al sector vitivinícola con $50 por kilo de uva y movilización de 124.000 botellas

y movilización de Ley de Clústeres de Semilleros, posicionando a Catamarca como líder en semillas tropicales

En turismo y cultura, los números son contundentes:

1.400.000 visitantes en la Fiesta del Poncho 2025

en la Fiesta del Poncho 2025 1.600 expositores y 3.000 artistas

358 establecimientos hoteleros

Más de 12.000 plazas

70% de ocupación anual

El turismo supera el millón de visitantes anuales, consolidándose como una realidad económica presente.

Infraestructura estratégica y solvencia fiscal

El plan de obras incluye rutas, puentes, hospitales y servicios básicos. Entre los hitos:

Pavimentación hasta Antofagasta de la Sierra

Finalización de rutas 42 y 43

Cuatro nuevos puentes, incluido uno de 200 metros en San José

15 estructuras conectivas en total

La deuda pública provincial representa solo el 4,53% de los ingresos corrientes, lo que permite financiar proyectos mediante crédito del Banco Nación.

Un modelo integral con eje en el empleo

El mensaje concluyó con una definición clara: la justicia social se construye generando empleo formal. Para ello, la provincia sostiene leyes de promoción industrial, agropecuaria, turística y energética.

"Catamarca exportó más que nunca, construyó hospitales, pagó a sus trabajadores y sostuvo la educación pública", resumió Jalil. La visión es concreta: convertir a la provincia en la salida argentina al Pacífico, aprovechar sus recursos estratégicos y consolidarse como motor de la transición energética global. El cierre fue institucional: la inauguración del período 137° de sesiones ordinarias, acompañado por un mensaje final que sintetiza el rumbo planteado: "Catamarca no espera. Catamarca hace."



