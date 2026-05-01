Monti cuestionó el discurso de Jalil: "Son datos que no reflejan la realidad"

Tras la apertura de la Asamblea Legislativa, el diputado provincial Francisco Monti expresó una fuerte postura crítica respecto del discurso del gobernador Raúl Jalil, al que acusó de presentar "datos y hechos absolutamente falsos". Sus declaraciones se produjeron a la salida del acto, donde el legislador opositor cuestionó distintos aspectos del mensaje oficial y planteó discrepancias tanto en el diagnóstico como en los anuncios de gestión.

Monti centró sus cuestionamientos en la veracidad de la información difundida durante el discurso, al considerar que los datos expuestos no se corresponden con la realidad. En ese marco, remarcó que varias de las afirmaciones del Ejecutivo pueden ser verificadas y contrastadas.

Salarios bajo la lupa

Uno de los puntos más sensibles señalados por el diputado fue la evolución de los ingresos de los trabajadores estatales. En contraposición con lo expuesto por el Gobernador, Monti aseguró que "no es cierto que estén por encima de la inflación".

El legislador sostuvo que se trata de una afirmación que puede comprobarse con facilidad, poniendo en duda la mejora del poder adquisitivo mencionada en el mensaje oficial. De esta manera, planteó un desacuerdo directo con uno de los ejes centrales del discurso gubernamental vinculado a la política salarial.

Los cuestionamientos

Monti también apuntó contra la reiteración de anuncios en materia de infraestructura, señalando que existen obras mencionadas en discursos anteriores que, según indicó, no fueron ejecutadas.

En ese sentido, expresó que "genera desconcierto que se repitan anuncios y haya otros que nunca se concretaron", marcando una crítica a la continuidad de promesas que, de acuerdo con su planteo, no se materializan. Como ejemplo concreto, hizo referencia a la obra del hospital San Juan Bautista, al señalar que se trata de un anuncio reiterado. "Otra vez anuncios que superponen años tras año vuelve Raúl Jalil a anunciar el remodelado y ampliado hospital San Juan Bautista", afirmó, subrayando lo que considera una superposición de anuncios a lo largo del tiempo.

Dudas sobre crecimiento y exportaciones

En el plano económico, el diputado opositor rechazó la idea de un crecimiento sostenido en la provincia. Según su visión, la evolución económica no responde al escenario planteado en el discurso oficial.

Monti sostuvo que la actividad económica "viene en caída desde 2022", cuestionando así la narrativa de expansión y desarrollo presentada durante la Asamblea Legislativa. Asimismo, puso en duda los niveles de exportación informados por el Ejecutivo, al considerar que esos datos "no se reflejan en los hechos". Con esta afirmación, el legislador planteó un interrogante sobre la correlación entre las cifras oficiales y su impacto real en la economía provincial.

El debate sobre el diálogo político

Otro de los aspectos abordados por Monti fue el llamado al diálogo formulado por el Gobernador durante su discurso. Si bien no rechazó la idea, el diputado introdujo una matización sobre el sentido de ese concepto en el marco político.

"El diálogo es un vehículo, no un fin en sí mismo", afirmó, marcando la necesidad de que ese intercambio tenga un contenido concreto y se base en diagnósticos que reflejen la situación real.

En esa línea, insistió en la importancia de "pararse en la realidad", planteando que cualquier instancia de diálogo debe sustentarse en datos verificables y en un reconocimiento de las condiciones efectivas de la provincia.