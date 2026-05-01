Jalil ratificó su gestión, destacó el diálogo con Nación y negó su candidatura

Luego de encabezar la apertura de la Asamblea Legislativa, el gobernador Raúl Jalil dialogó con la prensa y amplió algunos de los ejes planteados durante su mensaje. En ese intercambio, el mandatario provincial abordó temas vinculados a la obra pública, la economía, la relación con el gobierno nacional y la agenda política, aportando precisiones sobre el rumbo de su gestión.

En sus declaraciones, Jalil dejó en claro que el Ejecutivo mantiene el foco en la administración diaria y en el impulso de nuevas iniciativas. "Estamos muy enfocados en la gestión y vamos a lanzar muchos proyectos con los municipios", afirmó, anticipando una agenda activa en el corto plazo.

Obras en ejecución

En materia de infraestructura, el gobernador reconoció que existen obras que actualmente no se están ejecutando, aunque explicó que parte de esos proyectos fueron transferidos a la órbita provincial mediante convenios.

En ese contexto, brindó un ejemplo concreto al señalar que una obra en Valle Viejo podría completarse en un plazo estimado de un año. Una vez finalizada esa etapa, se avanzaría con el asfaltado, marcando una continuidad en la intervención. De este modo, Jalil puso de relieve la complejidad del escenario de obra pública, al tiempo que remarcó la intención de sostener y reactivar proyectos a partir de acuerdos que permitan su concreción.

Agenda económica y proyección minera

El mandatario también adelantó que la próxima semana el Ejecutivo enviará a la Legislatura nuevos proyectos vinculados a la minería y un plan de incentivo a la actividad privada. Estas iniciativas, según indicó, forman parte de una estrategia orientada a dinamizar la economía y fortalecer la inversión.

Entre los puntos destacados, Jalil subrayó el contexto actual de la provincia en el escenario internacional. Afirmó que Catamarca atraviesa "el mejor momento geopolítico mundial", lo que abre oportunidades para expandir su inserción económica.

En esa línea, proyectó un crecimiento significativo en el comercio exterior al señalar que "las exportaciones podrían triplicarse el próximo año", vinculando esa expectativa con la atracción de inversiones y el desarrollo de nuevos proyectos productivos.

Viaje a China en busca de inversiones

Como parte de esa estrategia de inserción internacional, el gobernador confirmó que en los próximos días viajará a China con el objetivo de gestionar inversiones y generar nuevas oportunidades para la provincia.

"En los próximos días viajo también a China y estamos en la búsqueda de inversiones", expresó, reforzando la idea de que la agenda económica provincial se orienta a la captación de capitales externos y al fortalecimiento de sectores estratégicos.

Salarios

Consultado por la prensa sobre posibles anuncios salariales, Jalil fue categórico al descartar definiciones en ese sentido en el marco de la fecha. "Las discusiones salariales no se discuten un 1 de mayo", afirmó, marcando una posición clara sobre el momento y el ámbito en el que deben darse esas negociaciones.

En relación con los cuestionamientos de la oposición por la ausencia de referencias a la Reforma de la Constitución en su discurso, el mandatario respondió que se trata de un tema ya abordado. "Ya no podemos seguir hablando de la reforma de la Constitución, ya se habló, ya están los proyectos en la Cámara, es la voluntad política de ellos de querer concretarlo", señaló, trasladando la responsabilidad del avance legislativo al ámbito parlamentario.

Escenario político y vínculo con Nación

En el plano político, Jalil se refirió a la estructura de su espacio y a las alianzas que lo sostienen. "Nosotros tenemos nuestro espacio político con Gustavo Saadi, con Lucía Corpacci, con todos los intendentes", afirmó, destacando la articulación interna del oficialismo.

Al mismo tiempo, subrayó la relación institucional con el gobierno nacional, encabezado por Javier Milei. "Tenemos un buen diálogo con el gobierno nacional, esa es nuestra posición", sostuvo, definiendo el vínculo como un canal de comunicación activo. Este punto fue reforzado al inicio de sus declaraciones, donde ya había manifestado que mantiene un "muy buen diálogo con el gobierno nacional", consolidando una línea de gestión basada en la interacción entre distintos niveles del Estado.

Definición sobre un nuevo mandato

Finalmente, al ser consultado sobre la posibilidad de un nuevo mandato, el gobernador respondió de manera contundente: "No, no, no, no". Con esa afirmación, descartó cualquier especulación en torno a una eventual continuidad en el cargo más allá del período actual.