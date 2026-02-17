A contramano del "alquiler cero", Sturzenegger alquiló 4 pisos y 24 cocheras por 720 millones

El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado avanzó con la contratación del alquiler de oficinas en la Avenida Presidente Roque Sáenz Peña 788 (Diagonal Norte), en la Ciudad de Buenos Aires, por un total de $720 millones para un período de 12 meses.

El acuerdo establece un canon mensual de $60 millones por los pisos 3°, 4°, 5° y 6°, junto con 24 cocheras en el mismo edificio, distribuidas a razón de seis por piso. La orden de compra fue firmada por el ministro Federico Sturzenegger el día 30/11/2025, formalizando así una contratación que se tramitó bajo la modalidad de contratación directa por adjudicación simple.

De acuerdo con la documentación del expediente, se presentó una sola oferta, correspondiente a la firma OTOBA S.A., que resultó recomendada para la adjudicación por ser considerada "admisible y económicamente conveniente".

En términos desagregados, el precio mensual fijado para cada piso asciende a $15 millones, lo que compone el total mensual de $60 millones por los cuatro niveles.

Dimensión económica: el equivalente en dólares

El propio expediente utiliza valores de referencia en dólares para dimensionar el gasto comprometido. Bajo esa equivalencia:

El alquiler total de $720 millones equivale a aproximadamente USD 480.000.

El pago mensual de $60 millones ronda los USD 40.000.

Por piso, el canon mensual de $15 millones representa cerca de USD 10.000.

La tasación estuvo a cargo del Tribunal de Tasación de la Nación, organismo que determinó el canon locativo mensual total de $60 millones para los cuatro pisos. El informe técnico trabajó sobre una superficie estimada de 1.000 m² por piso, lo que implica un total de aproximadamente 4.000 m² destinados a funcionar como sede operativa del ministerio.

El detalle técnico relevante incluye:

Superficie considerada: 1.000 m² por piso.

Cantidad de pisos: 4.

Cocheras: 24 en total (6 por piso).

Canon mensual total: $60 millones.

Canon mensual por piso: $15 millones.

El punto sensible: expensas y servicios

Más allá del canon publicado, el contrato incorpora cláusulas que inciden en el costo final que deberá afrontar el Estado.

Existen dos puntos clave en el pliego:

Se establece que "la oferta no deberá incluir" el pago de expensas ordinarias, es decir, el precio ofertado es neto de expensas.

El contrato prevé que las expensas ordinarias, electricidad, gas y otros consumos estarán a cargo de la locataria —en este caso, el Estado—, mientras que las expensas extraordinarias corresponderán a la locadora.

En la práctica, esto implica que el costo real para el Estado puede superar el valor del canon locativo publicado, ya que tanto expensas ordinarias como servicios se abonan por fuera del monto de alquiler.

El marco político: el programa "Alquiler Cero"

La decisión se inscribe en una discusión interna dentro del propio Gobierno. El expediente menciona una nota de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) sobre la necesidad de cumplir con el programa "ALQUILER CERO", una iniciativa orientada a evitar nuevas erogaciones locativas y priorizar relocalizaciones en inmuebles estatales.

En paralelo, el Gobierno ha utilizado "Alquiler Cero" como bandera de reducción del gasto público. La Secretaría de Trabajo, dependiente del Ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Pettovello, difundió oficialmente que el plan eliminó alquileres y cocheras en distintas sedes, en línea con el objetivo de reducir gastos de locación.

Ese contexto convierte al contrato por las oficinas de Diagonal Norte en un fuerte contraste dentro del propio esquema oficial: mientras una cartera comunica la eliminación de alquileres como señal de austeridad, otra formaliza un compromiso locativo millonario en plena city porteña.

Un escenario atravesado por polémicas

El acuerdo se da además en un momento de exposición política para el ministro Sturzenegger. En los últimos días, quedó envuelto en otra polémica tras una investigación de la Agencia Noticias Argentinas sobre la adjudicación de un contrato de Cancillería para capacitación de inglés a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad que conduce María Josefina Rouillet, su esposa.

A este episodio se sumó el debate público en torno al artículo 44 de la reforma laboral, vinculado al esquema de licencias médicas, un capítulo que —según reconstrucciones periodísticas— terminó marcando un punto de quiebre en la discusión interna del oficialismo.

Una decisión bajo la lupa

Con un costo anual de $720 millones —equivalente a USD 480.000 según el propio expediente— y un esquema contractual que deja expensas y servicios fuera del canon, el alquiler de los cuatro pisos en Diagonal Norte se instala en el centro de la discusión política y administrativa.

En un Gobierno que promueve el "Alquiler Cero" como símbolo de ajuste y eficiencia, la formalización de este contrato introduce un elemento de tensión narrativa y presupuestaria. La combinación de modalidad de contratación directa, única oferta presentada y contexto político convierte a la decisión en un caso que trasciende lo estrictamente administrativo y se proyecta como un nuevo foco de debate público.