Resistencia regional en el Congreso: el bloque Elijo Catamarca rechazó los cambios en licencias por enfermedad

En el marco del intenso debate que rodea a la Reforma Laboral en el Congreso de la Nación, el escenario parlamentario sumó un nuevo foco de tensión proveniente del noroeste argentino. Los diputados nacionales pertenecientes al bloque Elijo Catamarca han formalizado su postura de no acompañar el artículo 44 del proyecto de ley, una pieza clave que pretende modificar el actual artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo. Este posicionamiento fue difundido inicialmente por el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, a través de su cuenta en la red social X, donde detalló que esta decisión es compartida por un frente de bloques provinciales que, además de Elijo Catamarca, incluye a Innovación Federal e Independencia, conformando un núcleo de resistencia contra este punto específico de la iniciativa oficialista.

El eje del conflicto: remuneraciones por enfermedades inculpables

La controversia radica en que la propuesta gubernamental busca alterar de manera sustancial el régimen de remuneraciones por accidentes y enfermedades inculpables, es decir, aquellas afecciones que el trabajador padece pero que no tienen un origen vinculado directamente a su actividad laboral. El artículo en cuestión establece cambios profundos al fijar el pago de apenas el 50% o 75% del salario según el caso, lo que ha encendido las alarmas en distintos sectores políticos. Para los legisladores opositores, esta modificación implica una reducción directa de ingresos para los trabajadores en una situación de especial fragilidad, alterando el espíritu de protección que históricamente ha garantizado la legislación laboral argentina.

El gobernador Sáenz fue tajante al justificar la negativa de los legisladores aliados, subrayando un principio de humanidad básica al afirmar que "nadie elige accidentarse o enfermarse". Desde esta perspectiva, se sostiene que si el artículo presenta errores en su redacción o concepción, lo más prudente para el cuerpo legislativo sería proceder a su corrección o, en su defecto, a su eliminación total del proyecto de reforma. Para los referentes regionales, la nueva legislación tiene la obligación de brindar garantías y certezas, evitando la creación de escenarios de incertidumbre para la clase trabajadora en momentos de crisis de salud.

La conformación del bloque y su peso político

La determinación del bloque Elijo Catamarca recae sobre sus tres representantes en la Cámara Baja, quienes mantienen una postura unificada frente a la reforma. Los diputados Sebastián Nóblega, Fernando Monguillot y Fernanda Ávila han cerrado filas para evitar que prospere este recorte salarial, entendiendo que el derecho a la percepción íntegra de haberes durante una licencia médica es una conquista irrenunciable. Este rechazo pone de manifiesto las dificultades que enfrenta el Ejecutivo Nacional para lograr un consenso total en los artículos más sensibles del proyecto, evidenciando que los bloques provinciales jugarán un papel determinante en el recinto para resguardar los derechos adquiridos de sus representados.