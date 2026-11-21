El gobernador Raúl Jalil mantuvo una reunión con el intendente de Aconquija, Cristian Gutiérrez, para analizar el avance de las obras de infraestructura en la jurisdicción y avanzar en nuevos proyectos orientados a fortalecer la conectividad, impulsar el desarrollo turístico y generar mejores condiciones para las comunidades de la región.

Uno de los principales temas del encuentro fue la pavimentación de la Ruta Provincial Nº 1, cuyos trabajos se encuentran en su etapa final. Según confirmaron las autoridades, la previsión es completar el asfaltado antes de fin de año, con la ejecución de los últimos kilómetros que todavía permanecen pendientes.

La finalización de esta obra permitirá dejar totalmente pavimentado el camino que conecta el Valle Central con Aconquija, en el departamento Andalgalá. Se trata de una intervención de infraestructura que busca mejorar las condiciones de circulación, favorecer la integración territorial y ampliar las posibilidades de desarrollo para las comunidades ubicadas a lo largo del recorrido.

Un nuevo acceso al patrimonio histórico y arqueológico

Durante la reunión también se abordó la posibilidad de abrir una nueva conexión vial desde la Ruta Provincial Nº 1 hacia el Campo de Pucará, una zona de Aconquija que reúne importantes antecedentes históricos y arqueológicos.

En ese sector se encuentra el Pucará del Aconquija, una antigua fortaleza de origen incaico que integra el sistema del Qhapaq Ñan y constituye uno de los principales atractivos patrimoniales de la región.

La propuesta de generar un acceso desde la ruta provincial apunta a mejorar la conectividad con este espacio de valor histórico y cultural. De esta manera, el proyecto se incorpora a una agenda de infraestructura que no se limita a la pavimentación de caminos, sino que también contempla las posibilidades de vincular los atractivos patrimoniales con los circuitos turísticos de Aconquija.

El Campo de Pucará y el Pucará del Aconquija representan, en este sentido, uno de los puntos considerados dentro de las iniciativas destinadas a fortalecer el perfil turístico de la jurisdicción.

Cumbre de Narváez, un corredor para integrar atractivos y economías locales

Otro de los ejes del encuentro fue la puesta en valor del corredor turístico Cumbre de Narváez, un circuito que se desarrolla sobre la Ruta Provincial Nº 1 y que integra distintas localidades y parajes de la región.

El recorrido comprende a Los Varela, El Bolsón, Singuil, Las Chacritas, Los Narváez y Aconquija, conformando un circuito que reúne diferentes atractivos naturales y culturales.

La Provincia y el municipio avanzarán en acciones destinadas a fortalecer este corredor mediante la valorización de sus recursos turísticos, la mejora de los servicios y la generación de nuevas oportunidades para la actividad turística y las economías locales.

Prevención ante las lluvias y protección de las familias

La agenda de trabajo también incluyó las acciones que llevan adelante de manera conjunta la Provincia y el municipio para prevenir situaciones de riesgo ante las lluvias y las posibles crecidas de los ríos.

En este contexto, las autoridades abordaron los trabajos de construcción de defensas y la reubicación de familias cuyas viviendas presentan condiciones de vulnerabilidad frente a los fenómenos climáticos.

Las intervenciones tienen como objetivo reducir los riesgos para la población ante las precipitaciones registradas y las eventuales crecidas, mediante obras de protección y medidas orientadas a resguardar a quienes habitan en sectores expuestos.