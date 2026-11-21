El diputado Máximo Kirchnner planteó que se auditen los beneficios que reciben las empresas mediante el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones RIGI y advirtió: "Vamos a armar todo el quilombo que haya que armar".

"Llama la atención la reacción cuando pregunté ¿por qué no auditamos el RIGI? La reacción de algunos en el peronismo fue decir que eso pone en riesgo la Argentina", indicó en su discurso durante la presentación de Porvenir, en el centro cultural C, donde también estuvo la integrante de La Cámpora Daniela Vilar.

Fue ahí cuando lanzó: "Y algunos dicen 'ahí estás otra vez armando quilombo'. Sí, vamos a armar todo el quilombo que haya que armar porque nuestra sociedad no soporta una frustración más".

En esa línea habló sobre la situación del país y afirmó: "Nuestro país está mal, este modelo económico está agotado está muerto y solo se sostiene desde Estados Unidos como pasó el año pasado que tuvo que venir el secretario del Tesoro de Estados Unidos a ponerla".

Por lo tanto, "hay que asumir que esto fracasó de la peor manera y lo digo con dolor".

En otra parte de su exposición, el líder de La Cámpora se refirió a la situación de la expresidenta Cristina Kirchnner que cumple prisión domiciliaria por la causa Vialidad y manifestó: "Es doloroso y va a costar mucho salir sino discutimos en serio los problemas que tenemos más cuando se persigue y se encarcela al que piensa diferente como es el caso de Cristina".

Luego relacionó la situación de la exmandataria con la ciudadanía y planteó: "Lo que está sucediendo es que hay un grito de la sociedad argentina que está buscando representación y amparo".

"Está buscando representación y amparo y es algo que nos debe interpelar a todos los que podemos todavía estar caminando afuera y proponiendo cosas", marcó.

Y precisó: "El desafío que tenemos por delante es entender esa sociedad que ve en la figura de ella (Cristina), una de las pocas dirigentes aparte que no tiene nada que ver con esta realidad porque la tienen presa hace un año y medio".

"Mientras ella está presa, la verdadera casta está fuera libre y de joda entregando el país", concluyó.