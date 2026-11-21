El ministro de Ecomomía, Luis Caputo, celebró a través de su cuenta de X la propuesta presentada en San Juan por el Gobierno nacional para eliminar el Impuesto de Sellos en las provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ante la Comisión Federal de Impuestos (CFI).

La iniciativa fue expuesta en las últimas horas por el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y el vicejefe de Gabinete del Interior, Gustavo Coria, durante la reunión que congregó en San Juan a los ministros de Economía provinciales.

De acuerdo con la información, la propuesta prevé que la Nación compense a las jurisdicciones que eliminen el tributo por el 50% de la recaudación que dejarían de percibir. Cada jurisdicción asumiría el 50% restante.

Según trascendió, esta iniciativa está dirigida a las jurisdicciones que hayan adherido al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y al Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR).

Qué es el impuesto a los Sellos y qué operaciones podrían dejar de pagarlo

El Impuesto a los Sellos es un tributo que cobran las provincias y la Ciudad de Buenos Aires sobre determinados actos, contratos e instrumentos con contenido económico. Según la legislación de cada jurisdicción, puede alcanzar operaciones como compraventas de inmuebles y vehículos, contratos comerciales, préstamos y otros acuerdos formalizados por escrito.

Su eliminación podría reducir los gastos asociados a esas transacciones, aunque el ahorro dependería de las alícuotas, exenciones y condiciones vigentes en cada provincia. Por ejemplo, un contrato gravado con una alícuota del 1% genera un impuesto de $100.000 sobre una base imponible de $10 millones. Si la jurisdicción eliminara completamente ese gravamen, ese costo dejaría de aplicarse a la operación.



