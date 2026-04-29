Acuña cuestionó el rumbo del gasto público: "En Catamarca se prioriza la política sobre el trabajo"

El diputado provincial Mamerto Acuña, del bloque Generación del Cambio, difundió un análisis basado en los datos oficiales de ejecución presupuestaria correspondientes al primer trimestre de 2026. El objetivo, según explicó, fue anticipar y contrastar el contenido del discurso del gobernador en la próxima Asamblea Legislativa.

"Analizamos los números para que el Gobernador no le mienta a los catamarqueños con relatos que no se sostienen en la realidad y mucho menos con la ejecución presupuestaria en la mano. Seguramente va a repetir muchas veces las palabras 'trabajo' y 'desarrollo', pero los datos muestran otra cosa", sostuvo el legislador.

La exposición se apoya en información de la Contaduría General de la Provincia, que detalla la distribución del gasto público en el período analizado y permite observar las prioridades asignadas por la administración.

El peso de la estructura política en el presupuesto

De acuerdo con los datos presentados, el gasto total ejecutado durante el primer trimestre asciende a $575.341 millones. Dentro de ese total, dos rubros concentran una proporción significativa de los recursos:

Dirección Superior Ejecutiva : $52.947 millones ( 9,20% ), correspondiente a ministros, secretarios, subsecretarios y asesores del Poder Ejecutivo.

: $52.947 millones ( ), correspondiente a ministros, secretarios, subsecretarios y asesores del Poder Ejecutivo. Relaciones Interiores: $105.523 millones (18,34%), vinculado a la administración política y territorial del Ejecutivo.

En conjunto, estos dos conceptos suman el 27,54% del presupuesto total, lo que implica que más de uno de cada cuatro pesos del Estado se destina a la estructura política del Poder Ejecutivo. Acuña interpretó estos números como un indicador de las prioridades del Gobierno. "Estamos frente a un Estado que prioriza sostener su estructura de poder antes que mejorar la vida de los trabajadores", afirmó.

Comparación con los otros poderes del Estado

El análisis también incluyó una comparación con el gasto ejecutado por los otros poderes del Estado. Según los datos el Poder Legislativo ejecutó $17.615 millones (3,06%) y el Poder Judicial ejecutó $32.153 millones (5,59%). En conjunto, ambos suman $49.768 millones (8,65%), cifra que resulta inferior en $3.179 millones a lo destinado únicamente a la estructura de funcionarios del Ejecutivo.

Para Acuña, esta relación evidencia una decisión política en la asignación de recursos. "La estructura de funcionarios del Gobernador cuesta más que toda la Justicia y toda la Legislatura juntas. Eso no es eficiencia: es una decisión política", remarcó.

Baja inversión en trabajo y producción

Otro de los ejes centrales del planteo fue la escasa incidencia presupuestaria de las áreas vinculadas al desarrollo productivo y el empleo. El legislador detalló la ejecución en distintos sectores:

Trabajo : $2.478 millones ( 0,43% ).

: $2.478 millones ( ). Industria : $1.758 millones ( 0,31% ).

: $1.758 millones ( ). Agricultura : $785 millones ( 0,14% ).

: $785 millones ( ). Agua Potable y Alcantarillado : $216 millones ( 0,04% ).

: $216 millones ( ). Energía, Combustibles y Minería : $5.836 millones ( 1,01% ).

: $5.836 millones ( ). Ciencia y Técnica: sin ejecución (0,00%).

En conjunto, estos sectores no alcanzan el 2% del presupuesto total, un dato que el diputado vinculó directamente con la situación económica y social de la provincia. "En el Día del Trabajador, los números muestran una realidad contundente: menos del 2% del presupuesto se destina a las áreas que generan empleo y desarrollo, mientras que más del 27% se concentra en la política", sostuvo.

Críticas al argumento del contexto nacional

Acuña también cuestionó el argumento del Gobierno provincial que atribuye las dificultades en materia de desarrollo al contexto nacional. En ese sentido, planteó una mirada centrada en las responsabilidades locales.

"El federalismo no es una excusa, es una responsabilidad", afirmó, y remarcó que la Constitución Provincial otorga al gobernador facultades concretas para definir políticas públicas, asignar recursos y promover el desarrollo. En esa línea, enumeró herramientas que, según indicó, están bajo la órbita provincial:

Impulsar regímenes de fomento industrial .

. Invertir en infraestructura .

. Fortalecer el empleo .

. Articular con organismos científicos y tecnológicos.

"Nada de eso depende de la Nación. Los números del presupuesto no los firma el Gobierno nacional, los firma el Gobernador", enfatizó.

Un modelo bajo cuestionamiento

El cierre del planteo del legislador estuvo marcado por una crítica directa al modelo de gestión. "Catamarca no es una provincia pobre en recursos. Es una provincia donde las decisiones no están orientadas a los trabajadores", sostuvo.

Además, vinculó la asignación presupuestaria con sus consecuencias concretas en la vida cotidiana: salarios insuficientes, precarización laboral y dificultades para transformar los recursos en oportunidades. "Cada peso que se destina a sostener cargos políticos es un peso que no llega al salario, al empleo o a la producción. Este modelo tiene responsables y tiene que cambiar", concluyó.