Acuña impulsa el RIMI para garantizar empleo local y protagonismo PyME

El diputado provincial Mamerto Acuña presentó un proyecto de ley que propone la adhesión de Catamarca al Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), establecido por la Ley Nacional N° 27.802 y reglamentado por el Decreto Nacional N° 242/2026. Sin embargo, la iniciativa no se limita a una adhesión formal: incorpora una regulación provincial propia con un objetivo central claramente definido: generar empleo genuino, integrar proveedores locales y fortalecer a las PyMEs catamarqueñas.

En ese marco, Acuña sintetizó el espíritu de la propuesta al afirmar que "el desarrollo no puede quedar en manos de pocos. Tiene que llegar a las PyMEs, a los trabajadores y a cada rincón de la provincia". La declaración marca el eje conceptual del proyecto, que busca evitar que las inversiones de escala media se traduzcan en beneficios concentrados, sin impacto estructural en el entramado productivo local.

Condiciones para acceder a los beneficios

El proyecto establece una serie de condiciones claras y obligatorias para que las empresas puedan acceder a los beneficios provinciales. Estas exigencias están diseñadas para asegurar que el flujo de inversiones tenga un correlato directo en el territorio con el empleo local obligatorio, con prioridad para trabajadores catamarqueños, la contratación de proveedores PyMEs locales, fomentando el desarrollo del ecosistema productivo interno y los planes de vinculación productiva, destinados a integrar a las PyMEs en las cadenas de valor de los proyectos de inversión.

Estas condiciones no solo funcionan como requisitos, sino como herramientas de política económica orientadas a redistribuir los beneficios de las inversiones, promoviendo una mayor participación de actores locales.

Herramientas para el fortalecimiento de las PyMEs

Uno de los pilares del proyecto es el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas, consideradas actores estratégicos para el desarrollo económico provincial. En este sentido, la iniciativa incorpora una batería de instrumentos concretos:

Programas de capacitación y asistencia técnica , orientados a que las empresas locales puedan convertirse en proveedoras de grandes proyectos.

, orientados a que las empresas locales puedan convertirse en proveedoras de grandes proyectos. Acceso a financiamiento preferencial y líneas de crédito productivo , facilitando la expansión y modernización de las PyMEs.

, facilitando la expansión y modernización de las PyMEs. Articulación con universidades y organismos técnicos, con el objetivo de mejorar la competitividad, la calidad y la escala de producción.

Acuña enfatizó que "la clave es que nuestras PyMEs no queden afuera. Queremos que crezcan, que vendan, que se integren a la minería, a la agroindustria, a la energía. Ese es el verdadero desarrollo". La afirmación refuerza la idea de un modelo económico en el que las PyMEs no sean actores periféricos, sino protagonistas.

Un RIMI Provincial

El proyecto propone la creación de un RIMI Provincial, que adapta el régimen nacional para garantizar un impacto local efectivo. En este esquema, los beneficios no se otorgan de manera automática, sino que quedan condicionados al cumplimiento de objetivos concretos.

Entre los principales mecanismos incorporados se destacan:

Beneficios fiscales condicionados al cumplimiento de metas de empleo y contratación local.

al cumplimiento de metas de empleo y contratación local. Convenios obligatorios con metas verificables , que incluyen inversión, generación de empleo y compras a proveedores locales.

, que incluyen inversión, generación de empleo y compras a proveedores locales. Un registro público de proyectos, acompañado por un sistema de control con informe anual a la Legislatura.

Este diseño introduce una lógica de seguimiento y evaluación permanente, orientada a asegurar que las inversiones cumplan con los compromisos asumidos y generen resultados medibles en la economía provincial.

Hacia un modelo de desarrollo con valor agregado

En la fundamentación del proyecto, Acuña planteó un cambio de paradigma al señalar que "el cambio es pasar de una economía extractiva a una economía que genera valor. Y eso solo se logra con empleo, con proveedores locales y con PyMEs fuertes". Esta definición sintetiza el horizonte estratégico de la iniciativa, que busca transformar la estructura productiva mediante la integración de actores locales en procesos de mayor complejidad.

La propuesta también contempla la participación de los gobiernos locales, ya que invita a los municipios a adherir al régimen. De este modo, se promueve un modelo de desarrollo con arraigo territorial y protagonismo de las economías locales, extendiendo el impacto de las políticas más allá del nivel provincial.

En conjunto, el proyecto configura una herramienta que no solo apunta a atraer inversiones, sino a condicionar su impacto en función de objetivos de desarrollo inclusivo, consolidando un esquema donde el crecimiento económico se traduzca en oportunidades concretas para trabajadores, empresas y comunidades de toda Catamarca.