Acuña: "La lealtad debe ser hacia nuestros ciudadanos y no a intereses partidarios"

El diputado provincial Mamerto Acuña (UCR) se refirió al enfrentamiento que viene manteniendo Nación con las Provincias y destacó que mientras los Estados provinciales "no quieren o no pueden sobrellevar compromisos asumidos, la otra parte, se niega a acceder suponiendo que esa disposición de fondos no tendrá la inversión que la gente necesita".

En este sentido, el actual legislador y exministro de Economía explicó que en el caso de Catamarca, "la deuda con el fondo fiduciario de desarrollo provincial asciende este año a la suma de más de nueve millones de pesos y pone en alerta a nuestro Gobernador Raúl Jalil haciendo causa común con el mandatario de Chubut".

"Sin embargó, el Gobernador esgrime una defensa temeraria" enfatizó Acuña refiriéndose a las palabras de Jalil en cuanto a que "Nación vive de las provincias".

Al respecto, el Diputado radical apuntó que según un informe elaborado por la Cepal y el Ministerio de Economía, para la Comisión de Coparticipación del Senado de la Nación, con referencia al año 2004, "la única provincia que no incrementó su Producto Bruto Geográfico (PBG) es Catamarca".

"La defensa de los intereses provinciales no implica desvincularse del Gobierno nacional, sino exigir una distribución justa de recursos y una defensa activa de los derechos constitucionales", alertó Acuña tras sugerirle al Gobernador "actuar con firmeza, buscar soluciones efectivas y ser un verdadero representante de Catamarca".

Para finalizar, el diputado fue contundente al remarcar que "la lealtad debe ser hacia nuestros ciudadanos y no hacia los intereses partidarios".

Antes de culminar, Acuña interrogó al Primer mandatario catamarqueño sobre cuál es su plan para abordar la deuda con el fondo fiduciario y promover el desarrollo provincial".