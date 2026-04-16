La Capital cede un terreno en Alto Fariñango para un nuevo polo social y de capacitación

El intendente de la Capital, Gustavo Saadi, formalizó la entrega en comodato de un terreno ubicado en una zona considerada estratégica de la ciudad: Alto Fariñango. El acuerdo fue celebrado con la Asociación de Empleados de Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP) y establece una vigencia de veinte años, consolidando así un marco de cooperación institucional de largo plazo.

El objetivo central de esta cesión es la creación de un nuevo polo social, recreativo y de capacitación, pensado tanto para los afiliados de la organización gremial como para la comunidad en general, según se destacó durante el acto oficial.

Autoridades presentes y participación institucional

El encuentro contó con la presencia de distintas autoridades municipales y sindicales, lo que subrayó la relevancia del acuerdo alcanzado. Participaron:

Mariano Rosales , secretario de Gabinete y Modernización

, secretario de Gabinete y Modernización Pablo Flores , secretario general de AEFIP a nivel nacional

, secretario general de AEFIP a nivel nacional Ramiro García Salado , secretario general de la seccional Noroeste

, secretario general de la seccional Noroeste Alexis Rizo, delegado gremial de la seccional Catamarca

La presencia de estos actores institucionales reforzó el carácter multidimensional del proyecto, que articula gestión municipal, representación gremial nacional y estructuras regionales del sindicato.

Un proyecto con destino social, recreativo y educativo

El predio entregado será destinado a la construcción de un espacio con múltiples funciones. De acuerdo a lo informado, el proyecto contempla tres ejes principales:

Uso recreativo para afiliados y sus familias

para afiliados y sus familias Capacitación y formación para trabajadores del sector

para trabajadores del sector Apertura a la comunidad, como espacio integrador social

El delegado gremial de Catamarca, Alexis Rizo, expresó su satisfacción por la concreción de una iniciativa largamente esperada, subrayando el valor simbólico y práctico del acuerdo. En sus palabras:

«Este logro de la mano de Gustavo Saadi cumple un anhelo de los afiliados y vecinos. El espacio servirá para fines recreativos y capacitación, pero fundamentalmente estará abierto a toda la comunidad», destacó.

Estas declaraciones sintetizan el sentido del proyecto: un espacio pensado no solo como infraestructura gremial, sino como un punto de encuentro social ampliado.

Integración regional y expansión del modelo AEFIP

Uno de los aspectos destacados del acuerdo es su inserción dentro de una estrategia de alcance regional. En este sentido, el secretario general de la seccional Noroeste, Ramiro García Salado, remarcó la importancia de incorporar a Catamarca a un esquema ya en funcionamiento en otras provincias.

Según explicó:

«Ya contamos con terrenos en Salta, Tucumán y Santiago. Este paso en Catamarca es fundamental para desarrollar un lugar de esparcimiento y formación para los compañeros y sus familias».

Este enfoque posiciona a la iniciativa dentro de un plan regional de beneficios sociales, que busca consolidar espacios similares en distintos puntos del Noroeste Argentino, fortaleciendo la red institucional de la AEFIP.

Inicio inmediato de las obras y planificación técnica

El proyecto no se limita al anuncio institucional, sino que avanza hacia su ejecución concreta. Según lo indicado por las autoridades gremiales, las tareas comenzarán de forma inmediata, marcando el inicio de una etapa operativa.

Entre los aspectos técnicos ya definidos se destacan:

Inicio de obras con cerramiento perimetral del predio

Planos y proyecto técnico ya elaborados y listos para ejecución

Desarrollo progresivo de una nueva sede social para empleados fiscales en el NOA

Este nivel de preparación anticipa una implementación ordenada del proyecto edilicio, que busca materializar rápidamente los objetivos planteados.

Una política municipal de articulación institucional

La entrega del terreno se enmarca en la política de la Municipalidad de la Capital, conducida por Gustavo Saadi, orientada a fortalecer la cooperación con instituciones intermedias. Esta línea de gestión busca fomentar el desarrollo de infraestructura urbana con impacto social.

En este sentido, se destaca el objetivo de promover:

Bienestar comunitario

Integración social en la ciudad

Desarrollo de infraestructura urbana compartida

El acuerdo con AEFIP se inscribe así en una estrategia más amplia de articulación entre el Estado municipal y organizaciones gremiales, orientada a generar espacios que combinen formación, recreación e integración social.

Un proyecto con proyección comunitaria

La iniciativa en Alto Fariñango se proyecta como un nuevo punto de referencia dentro del entramado urbano de la Capital. La combinación de uso social, recreativo y formativo, sumada a su apertura a la comunidad, le otorga un carácter multifuncional que trasciende el ámbito estrictamente gremial.

Con una vigencia de veinte años, el comodato firmado entre la Municipalidad y AEFIP establece una base institucional sólida para el desarrollo sostenido del proyecto, que ya cuenta con planificación técnica y fecha de inicio de obras.

En este contexto, la ciudad incorpora un nuevo espacio que, desde su concepción, busca integrar dimensiones laborales, sociales y comunitarias en un mismo ámbito físico y simbólico.