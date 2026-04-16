Memorándum con Irán: rechazaron las nulidades y el caso está a un paso del juicio oral

El Tribunal Oral Federal N° 8 resolvió rechazar los pedidos de nulidad presentados por las defensas en la causa vinculada al Memorándum de Entendimiento con Irán, una decisión que marca un punto de inflexión en el expediente judicial.

Con este pronunciamiento, el tribunal dejó el proceso en condiciones de avanzar hacia una nueva etapa: la fijación de la fecha de inicio del juicio oral. La resolución implica que los planteos que buscaban invalidar el curso de la investigación no prosperaron, despejando el camino para el debate público en sede judicial.

La causa investiga el supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA a través de la firma del Memorándum, un eje central que será abordado en la instancia oral.

El origen: la denuncia de Alberto Nisman

El expediente tiene su punto de partida en la denuncia presentada por el fiscal Alberto Nisman en enero de 2015, pocos días antes de su muerte. Ese hecho marcó el inicio de un proceso judicial que, con el paso del tiempo, fue atravesando distintas instancias y etapas procesales.

La acusación de Nisman se centró en la hipótesis de que el Memorándum de Entendimiento con Irán habría sido utilizado como instrumento para encubrir el atentado contra la AMIA. Desde entonces, la causa se convirtió en uno de los expedientes de mayor relevancia institucional dentro del ámbito judicial argentino.

El rechazo de las nulidades

En esta instancia, el Tribunal Oral Federal N° 8 analizó los planteos de nulidad presentados por las defensas, que buscaban cuestionar la validez de distintos aspectos del proceso.

La decisión de rechazar estos planteos implica que el tribunal consideró que no existían fundamentos suficientes para invalidar lo actuado hasta el momento. De este modo, se ratifica la continuidad del expediente en las condiciones en las que fue elevado a juicio.

Este paso resulta clave, ya que las nulidades suelen constituir un obstáculo procesal significativo. Su desestimación habilita la continuidad del proceso sin retrocesos en su estado actual.

Hacia el juicio oral

Con las nulidades rechazadas, el tribunal quedó formalmente en condiciones de avanzar hacia la siguiente fase: la organización del juicio oral y público.

Entre los aspectos que se desprenden de esta instancia se encuentra:

La fijación de una fecha de inicio del debate oral

del debate oral La preparación de las audiencias donde se expondrán las pruebas

donde se expondrán las pruebas La participación de las partes en un proceso público

El juicio oral representa el momento en el que se pondrán a consideración las pruebas, los argumentos y las responsabilidades en torno a los hechos investigados.

Una etapa definitoria en el proceso

La resolución del Tribunal Oral Federal N° 8 no solo resuelve un aspecto técnico del expediente, sino que define el rumbo inmediato de la causa. Al dejar sin efecto los intentos de nulidad, el tribunal consolida la validez de lo actuado y habilita el avance hacia el juicio.

De esta manera, el expediente iniciado en enero de 2015 se encamina hacia una instancia clave, donde los hechos, las pruebas y las responsabilidades serán analizados en un ámbito público y bajo el formato del debate oral.

El proceso judicial, que tuvo su origen en una denuncia que marcó un punto de quiebre, se aproxima ahora a un momento central en su desarrollo.