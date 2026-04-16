Catamarca firmó un convenio con el Hospital Italiano para modernizar la salud pública

El gobernador Raúl Jalil encabezó la firma de un acuerdo marco de cooperación con el Hospital Italiano de Buenos Aires y la Universidad Hospital Italiano de Buenos Aires, en una decisión que marca un avance estratégico para el sistema de salud pública de Catamarca. La iniciativa apunta a consolidar un modelo sanitario más moderno, articulado y con acceso a desarrollos tecnológicos de alto nivel.

A través de este convenio, el sistema de salud provincial podrá acceder a tecnologías y desarrollos generados por el Hospital Italiano, una institución de referencia nacional en materia médica. La medida se inscribe en una política de fortalecimiento estructural que busca mejorar la calidad de atención y ampliar las capacidades del sistema público.

Firma del acuerdo

La rúbrica del acuerdo de cooperación —que abarca aspectos prestacionales y de complementación en áreas científica, educativa y técnica— fue realizada por el doctor Juan Carlos Tejerizo, director de Relaciones Institucionales del Hospital Italiano, y la ministra de Salud de Catamarca, Johana Carrizo.

El acto contó además con la participación de funcionarios clave del gabinete provincial, entre ellos el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella, y el director de la OSEP, Leopoldo Marchetti, lo que refleja el carácter transversal de la iniciativa dentro de la estructura estatal.

Tecnología, formación y acceso

El acuerdo tiene como objetivo central mejorar el acceso a servicios de alta complejidad, un aspecto crítico en sistemas de salud que buscan ampliar su capacidad resolutiva. En ese sentido, la incorporación de tecnología médica de última generación aparece como uno de los ejes fundamentales.

A su vez, el convenio pone un fuerte énfasis en el fortalecimiento de la formación de profesionales de la salud, entendiendo que el desarrollo de recursos humanos es clave para sostener cualquier proceso de modernización sanitaria.

Entre los principales puntos contemplados en el acuerdo se destacan:

Capacitación y rotación de recursos humanos , promoviendo la formación continua.

, promoviendo la formación continua. Desarrollo de investigaciones clínicas , con participación activa del sistema público.

, con participación activa del sistema público. Implementación de herramientas de innovación y telemedicina , ampliando el alcance de los servicios.

, ampliando el alcance de los servicios. Integración de pacientes del sistema público en protocolos científicos, lo que abre nuevas posibilidades de acceso a tratamientos y estudios.

Estos lineamientos configuran un esquema de trabajo conjunto que busca no solo transferir conocimientos, sino también generar un ecosistema de colaboración sostenido en el tiempo.

Integración y fortalecimiento de la red sanitaria

Otro de los aspectos centrales del convenio es la articulación en prestaciones de alta complejidad, lo que permitirá optimizar recursos y mejorar la respuesta del sistema ante casos que requieren intervenciones especializadas.

En paralelo, se contempla el diseño de mecanismos orientados a robustecer la red sanitaria provincial, incluyendo la evaluación de potenciales modelos de cobertura médica. Este enfoque apunta a integrar distintos niveles del sistema y garantizar una mayor eficiencia en la atención.

La posibilidad de avanzar en esquemas de cooperación que incluyan tanto la prestación de servicios como la generación de conocimiento posiciona a Catamarca en un escenario de innovación sanitaria, donde la articulación con instituciones de referencia se convierte en un factor determinante.

Un modelo de cooperación con proyección

El acuerdo con el Hospital Italiano y su universidad no solo representa una instancia de colaboración institucional, sino también un modelo de desarrollo sanitario basado en la integración, la tecnología y la formación continua.

La iniciativa refleja una estrategia que combina acceso a innovación médica, fortalecimiento del capital humano y apertura a la investigación científica, elementos que, en conjunto, buscan elevar el estándar de atención en la provincia.

En este marco, la firma del convenio se proyecta como un paso significativo hacia la consolidación de un sistema de salud más moderno, eficiente y articulado, con capacidad para responder a las demandas actuales y futuras de la población catamarqueña.