Acuña propone que el anticipo de coparticipación llegue a los municipios

Con un mensaje directo bajo la consigna "Ni un peso más concentrado: lo que llega a la Provincia debe llegar a los municipios", el diputado Mamerto Acuña impulsó una iniciativa legislativa orientada a garantizar que el anticipo de coparticipación nacional recibido por Catamarca no quede circunscripto únicamente a la órbita de la administración provincial.

El legislador, integrante del Bloque Generación del Cambio, presentó un proyecto de declaración mediante el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial que asegure la distribución proporcional a los municipios del anticipo financiero otorgado por el Gobierno Nacional.

La propuesta pone en discusión el destino de recursos extraordinarios que, según plantea el proyecto, deben alcanzar también al nivel local de gobierno, especialmente en un escenario en el que muchas administraciones municipales enfrentan severas restricciones presupuestarias.

El marco del Decreto Nacional N.º 219/2026

La iniciativa se inscribe en el contexto del Decreto Nacional N.º 219/2026, normativa que dispuso un anticipo financiero para distintas provincias, entre ellas Catamarca, con la finalidad de atender compromisos urgentes derivados de la ejecución presupuestaria. Sobre ese punto, Acuña advirtió que resulta necesario evitar que esos fondos queden concentrados exclusivamente en la administración provincial, y sostuvo que deben ser transferidos también a los municipios en función de los criterios que marca la normativa vigente.

En palabras del legislador: "El equilibrio fiscal y el sostenimiento de los servicios esenciales no pueden recaer únicamente en los municipios sin garantizarles los recursos necesarios. Este anticipo tiene origen en fondos coparticipables, por lo que corresponde que se respete la participación que por ley les corresponde".

La definición del diputado resume el eje central del proyecto: si el origen de los recursos es coparticipable, su distribución debe respetar la participación legal de los gobiernos locales.

Municipios con dificultades

Uno de los puntos más sensibles de la propuesta legislativa está vinculado a la situación financiera que atraviesan numerosos municipios de la provincia.

El proyecto advierte sobre serias dificultades económicas en distintas comunas, particularmente para afrontar obligaciones inmediatas. Entre los problemas señalados se destacan:

Pago de salarios

Prestación de servicios básicos

Cumplimiento de compromisos asumidos

Sostenimiento del funcionamiento diario de los gobiernos locales

En este contexto, Acuña sostuvo que una distribución equitativa e inmediata del anticipo permitiría aliviar la situación de los municipios, otorgándoles margen para sostener su operatoria en un escenario económico complejo. La iniciativa plantea que el fortalecimiento financiero de las comunas no solo responde a una necesidad administrativa, sino también a la preservación de la capacidad de respuesta frente a las demandas de la población.

Autonomía municipal y decisión política

El proyecto también hace un marcado énfasis en el respeto a la autonomía municipal, al considerar que los municipios constituyen el primer nivel de gobierno y el más cercano a las necesidades cotidianas de la ciudadanía.

Desde esa perspectiva, la distribución de estos recursos extraordinarios aparece ligada a una definición de prioridades institucionales. Acuña lo expresó en términos políticos: "No se trata solo de una cuestión financiera, sino de una decisión política sobre cómo se distribuyen los recursos y a quiénes se prioriza".

La frase introduce uno de los conceptos centrales del planteo: la discusión no se limita al reparto de dinero, sino que alcanza el modo en que se fortalece —o se debilita— la capacidad de gestión de los gobiernos locales.

La urgencia por el carácter transitorio del anticipo

Otro de los fundamentos expuestos en el proyecto está vinculado al carácter transitorio del anticipo financiero, cuya devolución está prevista dentro del mismo ejercicio fiscal.

Ese dato, remarcado por la iniciativa, refuerza la urgencia de una distribución inmediata, ya que el tiempo disponible para que los municipios puedan aplicar esos fondos es acotado.