Mahiques oficializó a su hermano como jefe de Gabinete de Asesores

El Ministerio de Justicia de la Nación oficializó este jueves la designación del doctor Esteban Mahiques como titular de la Unidad Gabinete de Asesores, un cargo clave dentro de la estructura política y técnica de la cartera. La particularidad de la medida radica en que el funcionario designado es hermano del ministro Juan Bautista Mahiques, titular del área, y que el nombramiento fue establecido con carácter "ad honorem".

La decisión quedó formalizada a través del decreto 251/2026, publicado en el Boletín Oficial, donde se precisó el alcance del nombramiento y la fecha a partir de la cual comenzó a regir la función.

La designación oficial en el Boletín Oficial

El texto del decreto fue claro al establecer el nuevo rol dentro del Ministerio de Justicia. "Desígnase con carácter 'ad honorem', a partir del 6 de marzo de 2026, en el cargo de Titular de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia al doctor Esteban Mahiques".

De esta manera, el Gobierno nacional formalizó la incorporación del hermano del ministro a una de las áreas neurálgicas del ministerio, vinculada a la coordinación de asesores y al funcionamiento interno del gabinete político de la cartera.

La publicación en el Boletín Oficial le dio así plena vigencia administrativa al nombramiento.

Una función con efecto retroactivo

Uno de los aspectos destacados de la medida es que la designación comenzó a regir con efecto retroactivo al 6 de marzo de 2026, fecha consignada expresamente en el decreto.

La resolución explicó que ese punto responde a la propia dinámica del recambio ministerial, ya que Juan Bautista Mahiques asumió al frente del Ministerio de Justicia a comienzos de marzo, por lo que la estructura política de asesores empezó a conformarse desde esos primeros días de gestión.

En ese marco, la oficialización posterior vino a darle encuadre formal a una función que, según quedó establecido, ya se encontraba en marcha desde esa fecha.

Las firmas que avalaron la medida

La oficialización de la designación lleva las firmas de las máximas autoridades del Poder Ejecutivo involucradas en la decisión. En concreto, el decreto fue suscripto por el presidente Javier Milei y el titular del Ministerio de Justicia

Esa doble firma terminó de consolidar la incorporación de Esteban Mahiques dentro de la estructura formal del ministerio, en una función estratégica para la articulación del equipo de asesores.

El carácter "ad honorem" del nombramiento

El otro punto central del decreto es la aclaración de que el cargo será desempeñado sin percepción de remuneración, bajo la modalidad "ad honorem". Ese detalle fue incorporado de forma explícita en la redacción oficial y define el marco administrativo del nombramiento.

En términos técnicos, esto implica que no percibirá salario por la función, se integra a la estructura ministerial con rol formal, el cargo conserva plena validez institucional, la designación tiene efectos desde marzo de 2026. La precisión sobre la gratuidad del cargo aparece como uno de los elementos distintivos de la medida.

Un cargo clave en la estructura ministerial

La Unidad Gabinete de Asesores ocupa un rol central dentro del organigrama de cualquier ministerio, al concentrar la coordinación política, técnica y estratégica de los equipos de consulta del titular del área. En este caso, la designación de Esteban Mahiques lo coloca al frente de ese espacio dentro del Ministerio de Justicia, en una etapa inicial de la gestión encabezada por su hermano Juan Bautista Mahiques.

La resolución, publicada este jueves, no agregó mayores precisiones sobre funciones específicas más allá de la formalización del cargo. Así, con la publicación del decreto 251/2026, el Gobierno nacional oficializó una designación sensible dentro del Ministerio de Justicia: el nombramiento del hermano del ministro como jefe de Gabinete de Asesores, una función que ya se encontraba vigente desde el 6 de marzo y que quedó formalmente incorporada al organigrama de la cartera.