Remediar se relanza: el nuevo plan se redefine con más responsabilidad de las provincias

Lejos de la versión que circuló en los últimos días sobre una supuesta baja, el Plan Remediar no se elimina: se relanza. El Ministerio de Salud avanzó en una profunda reconfiguración del programa emblemático de acceso a medicamentos, con un nuevo esquema que comenzará a regir plenamente a partir de septiembre de 2026 y que pondrá el foco en la cobertura de enfermedades crónicas no transmisibles de alta prevalencia.

La redefinición, según el nuevo diseño oficial, apunta a priorizar la inversión pública con criterio sanitario, concentrando recursos en patologías que explican una porción sustancial de la carga de enfermedad y mortalidad en la Argentina. En paralelo, la compra de fármacos de bajo costo y venta libre quedará bajo responsabilidad de las provincias, en línea con una estrategia de descentralización y sostenibilidad del sistema.

Qué enfermedades se priorizarán en la nueva etapa

El relanzamiento de Remediar cambia el eje histórico del programa. A partir de septiembre, la provisión gratuita se concentrará en medicamentos destinados al abordaje de diabetes, hipertensión arterial, cardiopatías, cardiopatías isquémicas, y accidentes vasculares cerebrales.

El Ministerio de Salud de la Nación definió como líneas prioritarias de cuidado la prevención y el tratamiento de estas patologías, al considerar que las enfermedades crónicas no transmisibles representan el 73% de las muertes en Argentina y que la hipertensión afecta a uno de cada tres adultos.

Dentro de ese rediseño, se centralizará la compra de drogas y combinaciones terapéuticas específicas, entre ellas Losartán con amlodipina, Hidroclorotiazida y Rosuvastatina.

El objetivo es sostener la cobertura allí donde el impacto sanitario es mayor y donde el costo de interrupción de tratamientos puede derivar en cuadros más graves.

Qué medicamentos dejarán de estar incluidos

Uno de los cambios centrales es la exclusión del vademécum nacional de medicamentos considerados de bajo costo o de venta libre, que formaban parte del "viejo Remediar". Entre los fármacos que ya no estarán incluidos se mencionan antihistamínicos y analgésicos. La cobertura de estos insumos pasará a depender de cada jurisdicción, que deberá:

Definir su propio vademécum

Evaluar la prevalencia local

Cubrir la demanda según las particularidades regionales

Este nuevo reparto de responsabilidades busca adaptar la atención primaria a la realidad epidemiológica de cada provincia.

Una inversión récord y foco en sostenibilidad

El rediseño se apoya también en la necesidad de ordenar el uso de recursos públicos. Los números oficiales muestran la dimensión presupuestaria:

$121.000 millones invertidos en 2025

Más de $50.000 millones en el primer trimestre de 2026

Proyección anual superior a $200.000 millones

Buena parte de esos fondos se destinaron a medicamentos de alto costo, lo que llevó al Ministerio a profundizar la focalización sobre tratamientos de mayor complejidad y mayor carga epidemiológica. La meta declarada es asegurar una inversión eficiente y sostenible, evitando dispersión de recursos en medicamentos de baja complejidad que pueden ser absorbidos por las provincias.

Nuevos requisitos para los CAPS

Otra transformación clave está en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS). El programa original, creado en 2002, enfrentó históricamente problemas de trazabilidad, control insuficiente, malversación de kits, venta ilegal de medicamentos y usos por fuera del sistema.

Uno de los datos que impulsó la reforma es que menos del 10% de los CAPS reportaba el uso de los medicamentos recibidos, lo que dificultaba el monitoreo sanitario.

Por eso, en la nueva etapa solo podrán participar los CAPS que cumplan con:

Trazabilidad garantizada

Receta electrónica

Aplicación de guías clínicas nacionales

Monitoreo de indicadores

Reporte sistemático del uso de tratamientos

Estos filtros buscan fortalecer la transparencia y asegurar que la inversión llegue a quienes realmente lo necesitan.

El nuevo equilibrio entre Nación y provincias

La reconfiguración del plan responde a una redefinición más amplia sobre las competencias sanitarias. El ministro Mario Lugones sintetizó la lógica del cambio al insistir en la necesidad de "descentralizar la salud y empoderar a las provincias", bajo el criterio de que cada territorio tiene su propia agenda epidemiológica.

La base jurídica de esta orientación, según explicó, está en que la Constitución Argentina establece que la responsabilidad primaria de la atención sanitaria recae en las jurisdicciones, mientras la Nación conserva un rol rector y complementario.

En ese marco, el nuevo Remediar refuerza el rol nacional en tratamientos complejos, la responsabilidad provincial en atención primaria, la adecuación territorial según prevalencia y demanda y la prevención de factores de riesgo en CAPS. La estrategia apunta a reducir el impacto de las enfermedades crónicas sobre el sistema de salud, mediante una cobertura más focalizada, mayor control de la trazabilidad y una distribución de competencias más alineada con la estructura federal del país.

Así, el relanzamiento de Remediar no implica un retroceso, sino un cambio de paradigma en la asignación de recursos, con la prioridad puesta en sostener tratamientos que inciden directamente sobre la mortalidad y la calidad de vida de millones de argentinos.