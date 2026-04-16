Adornigate: Cuánto cuesta el hotel all inclusive en Aruba donde fue el Jefe de Gabinete

La causa judicial que investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito, incorporó en las últimas horas un dato clave vinculado a sus vacaciones familiares en el Caribe: el costo del hotel all inclusive en el que se habría hospedado junto a su esposa y sus dos hijos en Aruba. La información surge luego de que la Justicia confirmara el viaje realizado entre el 29 de diciembre de 2024 y el 10 de enero de 2025, período en el que el entonces vocero presidencial viajó en un servicio de LATAM junto a su grupo familiar.

El hotel bajo averiguación judicial

De acuerdo con los datos aportados, todo indica que el funcionario se habría alojado en el Hotel Tamarijn Aruba, señalado como uno de los complejos all inclusive más exclusivos de la región. Aunque el hospedaje aún continúa bajo averiguaciones judiciales, la hipótesis sobre ese resort concentra la atención por el nivel de gasto que implicaría una estadía familiar de casi dos semanas.

Según la página oficial del establecimiento, y tomando como referencia las fechas exactas del viaje, una habitación doble en diciembre, reservada para un matrimonio con dos hijos, tiene un costo de 1.173 dólares por noche, sin impuestos.

Sobre esa base, y considerando una estadía mínima de 13 noches, el cálculo proyectado arroja un gasto de:

US$ 1.173 por noche

13 noches de estadía

US$ 15.249 en total

Impuestos no incluidos

Ese monto, únicamente correspondiente al alojamiento, supera ampliamente el costo de los pasajes aéreos, que ya fueron confirmados por la investigación.

La Justicia confirmó el viaje y el costo de los vuelos

La confirmación judicial conocida este miércoles precisó que cada pasaje tuvo un valor de 1.450 dólares, lo que totalizó 5.800 dólares para todo el grupo familiar. El viaje fue realizado en la aerolínea LATAM, con escalas en Perú y Ecuador antes de arribar a la isla caribeña ubicada a 25 kilómetros al norte de la costa de Venezuela.

La información fue corroborada en el expediente que lleva adelante el fiscal federal Gerardo Pollicita, quien busca establecer si los gastos efectuados durante esas vacaciones guardan relación con los ingresos declarados por el funcionario.

El foco sobre el origen de los fondos

El punto central de la investigación radica en determinar si la suma del viaje aéreo y el presunto alojamiento en el Hotel Tamarijn Aruba resulta compatible con el patrimonio declarado por Adorni.

Si se toma como referencia el cálculo estimado del hospedaje, el gasto proyectado de las vacaciones asciende al menos a:

US$ 5.800 en vuelos

US$ 15.249 en hotel

Más impuestos del resort

Esto lleva el costo total preliminar a más de 21 mil dólares, sin contemplar tributos ni otros consumos asociados a la estadía.

En ese marco, la Justicia dispuso además el levantamiento del secreto fiscal y bancario del funcionario libertario, con el objetivo de rastrear el origen de los fondos utilizados para financiar las vacaciones.

Una pieza clave en la causa

El análisis del posible hospedaje en Aruba se convirtió así en una pieza central dentro de la investigación por enriquecimiento ilícito. Mientras los vuelos ya cuentan con respaldo documental por parte de la aerolínea, el siguiente paso judicial apunta a confirmar si efectivamente la familia se alojó en el Hotel Tamarijn Aruba y cuál fue el monto definitivo abonado.

Por ahora, el dato más contundente es el valor estimado de 1.173 dólares por noche, una cifra que, proyectada sobre 13 jornadas, coloca al alojamiento como el componente más oneroso del viaje familiar del jefe de Gabinete y profundiza la lupa judicial sobre la coherencia entre gastos e ingresos declarados.