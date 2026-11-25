El diputado provincial Mamerto Acuña, dirigente de GENERAR, presentó cuatro iniciativas legislativas que tomaron estado parlamentario durante la última sesión ordinaria de la Cámara de Diputados de Catamarca. Las propuestas abordan tres cuestiones consideradas centrales en sus fundamentos: la transparencia en el manejo de los recursos previsionales, la defensa de los derechos mineros otorgados por la Provincia y la falta de funcionamiento de un establecimiento sanitario en el departamento Belén.

Los proyectos plantean diferentes mecanismos de intervención legislativa y administrativa para obtener información sobre el destino de los fondos públicos, fortalecer las herramientas institucionales de protección de los intereses provinciales y conocer las razones por las cuales una posta sanitaria permanece sin prestar servicios a la comunidad.

La presentación contempla dos pedidos de informes relacionados con la Administración General de Asuntos Previsionales (AGAP), un proyecto de ley para establecer un régimen de protección de los derechos mineros catamarqueños en la zona de controversia limítrofe con Salta y otro pedido de informes sobre la situación de la Posta Sanitaria Tula Macías, ubicada en El Eje, jurisdicción de San Fernando, departamento Belén.

En conjunto, las cuatro iniciativas apuntan a fortalecer los mecanismos de control sobre la administración de los recursos públicos, resguardar los intereses económicos y territoriales de Catamarca y reclamar respuestas ante la interrupción de servicios esenciales en el interior provincial.

AGAP: dos pedidos de informes para conocer los aportes e ingresos

Dos de las iniciativas presentadas por Acuña están vinculadas con el funcionamiento financiero del Régimen de Asignación Complementaria Previsional, administrado por AGAP. Ambas buscan obtener información detallada sobre el cumplimiento de las obligaciones patronales del Estado provincial y los recursos que efectivamente ingresaron al Fondo Especial durante los ejercicios 2023, 2024, 2025 y 2026, con corte al 24 de noviembre.

El planteo del legislador parte de la necesidad de controlar integralmente el circuito financiero del organismo. Según los fundamentos, no resulta suficiente conocer cuánto dinero debía aportar la Provincia en concepto de contribuciones patronales, sino que también es indispensable determinar cuánto pagó efectivamente y cuánto recibió la administración previsional.

En ese sentido, Acuña remarcó que el propósito de las iniciativas es "fortalecer el control legislativo y la transparencia en el cumplimiento de las obligaciones previsionales del Estado provincial".

El primer pedido de informes está dirigido al Poder Ejecutivo provincial y deberá canalizarse a través de la Tesorería General de la Provincia, con intervención de la Contaduría General y los organismos competentes.

La solicitud requiere información pormenorizada sobre las contribuciones patronales que debía afrontar el Estado en su condición de empleador. Entre los datos que se pretenden obtener figuran:

Las bases de cálculo utilizadas para determinar las contribuciones patronales.

Las alícuotas aplicadas durante los períodos correspondientes.

Los montos devengados en concepto de obligaciones previsionales.

Las órdenes de pago emitidas por los organismos competentes.

Los importes efectivamente abonados.

La identificación de eventuales deudas, diferencias o demoras en el cumplimiento de las obligaciones.

La información permitirá establecer cuál fue el comportamiento del Estado provincial frente a sus responsabilidades como empleador y determinar si existieron diferencias entre los importes que correspondía ingresar y los que finalmente fueron pagados.

El segundo informe apunta a los ingresos efectivos del Fondo Especial

La segunda iniciativa relacionada con AGAP está dirigida a la Dirección General del organismo y tiene como objetivo conocer los recursos que efectivamente percibió el Fondo Especial durante los ejercicios analizados.

El pedido contempla la discriminación de los ingresos según su procedencia, incluyendo los aportes de afiliados activos, los correspondientes a beneficiarios y las contribuciones patronales realizadas por la Provincia, los municipios y otros empleadores adheridos al régimen. Además, solicita información sobre las fechas en que se acreditaron los recursos, las transferencias recibidas y la eventual existencia de saldos pendientes o ingresos realizados fuera de término.

El planteo busca complementar la información requerida a la Tesorería General y a la Contaduría General. Mientras el primer pedido procura determinar cuánto debía aportar el Estado y cuánto pagó, el segundo apunta a establecer cuánto dinero llegó efectivamente a las cuentas del sistema previsional.

Para Acuña, la comparación de ambos conjuntos de datos permitirá verificar si existe correspondencia entre las obligaciones exigibles y los fondos que ingresaron al régimen.

La preocupación central está relacionada con el financiamiento adecuado del sistema y con la necesidad de evitar que eventuales incumplimientos administrativos o financieros terminen perjudicando los recursos destinados a sus beneficiarios. Ambos proyectos establecen un plazo de 15 días hábiles para que los organismos correspondientes remitan los informes solicitados y la documentación respaldatoria, conforme a lo establecido por la Ley Provincial N.º 4718.

Defensa de los derechos mineros de Catamarca

Otro de los proyectos presentados por el diputado tiene carácter legislativo y propone establecer un régimen provincial de protección, registro, control y defensa de los derechos mineros catamarqueños en la zona de controversia limítrofe con Salta, particularmente en sectores del departamento Antofagasta de la Sierra.

La iniciativa surge de la preocupación por los conflictos derivados de la superposición de derechos mineros entre ambas jurisdicciones y plantea la necesidad de que Catamarca disponga de herramientas concretas para proteger las concesiones y los permisos otorgados por la Provincia. En los fundamentos, Acuña advierte sobre la importancia de garantizar seguridad jurídica a quienes son titulares de esos derechos y fortalecer la capacidad institucional para defender los intereses provinciales frente a posibles actuaciones de otras jurisdicciones.

El proyecto considera necesario contar con información precisa y actualizada sobre los derechos mineros existentes en la zona, sus titulares, las concesiones otorgadas y el estado administrativo de cada permiso.

Para ello, propone la creación de un Registro Especial de Derechos Mineros de la Zona de Controversia Limítrofe, que permitirá reunir información georreferenciada sobre los permisos, las concesiones, sus titulares y la situación de cada derecho minero.

La propuesta también contempla la emisión de certificados de titularidad provincial y la implementación de un sistema de alerta temprana destinado a detectar posibles superposiciones entre derechos mineros.

Registro especial, controles e intervención de la Fiscalía de Estado

El régimen propuesto por Acuña no se limita a la creación de una base de información. También incorpora mecanismos de actuación institucional para fortalecer el control y la defensa de los derechos mineros que fueron otorgados por Catamarca.

Entre las herramientas previstas se encuentran:

Registro Especial: creación de un sistema de información georreferenciada sobre los derechos mineros existentes en la zona de controversia.

Certificados de titularidad provincial: emisión de documentación que permita acreditar los derechos otorgados por Catamarca.

Alerta temprana: implementación de mecanismos para detectar posibles superposiciones de concesiones y permisos.

Intervención conjunta: participación coordinada de la Autoridad Minera Provincial y la Fiscalía de Estado.

Inspecciones periódicas: realización de controles en los sectores comprendidos por el régimen.

Coordinación municipal: articulación de acciones con el municipio de Antofagasta de la Sierra.

Otro de los aspectos relevantes de la iniciativa está relacionado con la protección de los recursos económicos que genera la actividad minera. En particular, contempla resguardar la percepción de las regalías mineras y la participación departamental correspondiente.

Asimismo, establece que cualquier acuerdo interprovincial relacionado con proyectos o derechos mineros de la zona deberá incorporar una reserva expresa de los derechos territoriales de Catamarca y contar con aprobación legislativa antes de su ejecución.

El proyecto también realiza una aclaración institucional importante: no pretende modificar ni establecer los límites interprovinciales, ya que esa atribución corresponde al Congreso de la Nación.

El objetivo, según los fundamentos, es fortalecer la capacidad de actuación de Catamarca para defender los derechos mineros que fueron otorgados por la propia Provincia, sin avanzar sobre las competencias correspondientes al ámbito nacional. La propuesta busca anticiparse a posibles conflictos y evitar que la falta de instrumentos administrativos o jurídicos debilite la posición provincial en un territorio considerado de particular importancia económica y estratégica.

El cierre de la posta sanitaria Tula Macías

La cuarta iniciativa presentada por Mamerto Acuña tiene como eje la situación de la Posta Sanitaria Tula Macías, ubicada en la localidad de El Eje, jurisdicción de San Fernando, departamento Belén.

A través de un pedido de informes dirigido al Poder Ejecutivo provincial, el legislador busca conocer las razones por las cuales el establecimiento lleva aproximadamente cuatro años sin prestar servicios de atención sanitaria, a pesar de haber sido inaugurado en 2011.

Los antecedentes relevados en territorio que fundamentan el proyecto describen un edificio que presenta un progresivo deterioro, carece de mobiliario y equipamiento médico y permanece sin brindar atención a los habitantes de la comunidad.

Frente a esta situación, Acuña considera necesario esclarecer no solamente las causas que determinaron el cierre del establecimiento, sino también conocer qué ocurrió con los bienes públicos que originalmente estaban destinados a garantizar su funcionamiento.

La preocupación está puesta tanto en las condiciones edilicias actuales como en la ausencia de los elementos necesarios para desarrollar prestaciones sanitarias. El pedido de informes procura reconstruir las decisiones administrativas que llevaron a esta situación y determinar qué medidas se adoptaron desde los organismos responsables.