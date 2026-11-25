La situación judicial del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, sumó nuevas restricciones luego de que la Justicia en lo Penal Económico modificara las condiciones que debe cumplir para obtener autorización para salir del país. El juez Diego Amarante resolvió incrementar de $30 millones a $50 millones la caución económica que el dirigente debe depositar como garantía y estableció que el compromiso de respetar los itinerarios informados y regresar a la Argentina dentro de los plazos autorizados deberá formalizarse de manera presencial ante los tribunales.

La decisión se produjo después de que Tapia solicitara permiso para realizar una serie de viajes internacionales a Colombia, Uruguay, Suiza y Brasil, en el marco de diferentes compromisos institucionales relacionados con la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA).

La autorización judicial contempla los desplazamientos hasta el 13 de diciembre, pero incorpora condiciones económicas y administrativas más exigentes que las establecidas anteriormente. De esta manera, el titular de la AFA deberá cumplir con los nuevos requisitos antes de concretar los compromisos previstos fuera del territorio nacional.

El magistrado fundamentó el incremento de la garantía en la capacidad económica que, según su evaluación, demuestra el dirigente a partir de la cantidad de viajes solicitados y los gastos asociados a esos desplazamientos.

La capacidad económica, el argumento para elevar la caución

Uno de los aspectos centrales de la resolución de Amarante fue la evaluación de la solvencia económica de Tapia. El juez consideró que la frecuencia de los viajes internacionales y las erogaciones que implican constituyen elementos que justifican modificar el monto de la garantía exigida para autorizar sus salidas del país.

En su resolución, el magistrado sostuvo que los desplazamientos previstos resultan "demostrativos de una sobrada solvencia en cabeza del nombrado" y, a partir de esa consideración, señaló que la caución debía ajustarse a esa realidad económica.

La decisión elevó la garantía de los $30 millones inicialmente establecidos a un total de $50 millones, lo que obligó al presidente de la AFA a completar una diferencia de $20 millones.

En concreto, Tapia debió transferir otros $20 millones a una cuenta del Banco Nación para alcanzar la nueva suma exigida por el juez. El depósito constituye uno de los requisitos económicos que deberá cumplir para mantener la autorización de los viajes solicitados.

El incremento de la caución representa una modificación significativa de las condiciones impuestas al dirigente, ya que el magistrado vinculó directamente el monto de la garantía con la capacidad financiera que reflejan los compromisos internacionales incluidos en su solicitud.

La firma presencial antes de abandonar la Argentina

Además del cambio en la garantía económica, Amarante modificó el procedimiento mediante el cual Tapia debe comprometerse a respetar los itinerarios comunicados a la Justicia y regresar al país dentro de los plazos establecidos.

Hasta ahora, el presidente de la AFA tenía permitido suscribir el acta correspondiente de manera digital. Sin embargo, el juez resolvió que, a partir de esta nueva disposición, el trámite deberá realizarse personalmente en la sede judicial.

La modificación obligó a Tapia a presentarse en los tribunales en lo Penal Económico, ubicados en el barrio porteño de Retiro, antes de partir rumbo a Colombia. La firma presencial constituye una condición adicional dentro del esquema de autorización judicial. A través de ese procedimiento, el dirigente debe dejar formalizado su compromiso de cumplir con el recorrido informado y regresar a la Argentina en los tiempos establecidos por la resolución.

De esta manera, las condiciones para los desplazamientos internacionales quedaron sujetas a dos exigencias principales: completar la caución económica de $50 millones y presentarse personalmente ante los tribunales para firmar el acta correspondiente.

Los compromisos deportivos previstos hasta diciembre

Los viajes solicitados por Tapia están relacionados con diferentes actividades deportivas e institucionales que se desarrollarán durante las próximas semanas. La agenda incluye compromisos vinculados con la Conmebol y la FIFA, además de acontecimientos relevantes para el calendario del fútbol internacional.

Entre las actividades previstas se encuentran:

Uruguay: la participación en la final de la Copa Libertadores.

Suiza: una reunión de la Comisión de las Reglas del Juego de la FIFA.

Brasil: el sorteo del Mundial femenino de 2027.

Colombia: uno de los destinos incluidos en la solicitud de autorización presentada ante la Justicia.

El permiso judicial contempla estos desplazamientos hasta el 13 de diciembre. La solicitud se enmarca en las responsabilidades institucionales que Tapia mantiene como titular de la AFA y en su participación en actividades relacionadas con los organismos rectores del fútbol sudamericano y mundial.

La autorización, sin embargo, no implica que el dirigente quede liberado de las obligaciones impuestas por el expediente judicial. Por el contrario, deberá cumplir con las condiciones económicas y administrativas establecidas por Amarante para poder concretar cada uno de los compromisos internacionales.

La causa millonario que involucra a Tapia y Toviggino

Las restricciones para salir del país están vinculadas con una investigación judicial que tiene como eje la presunta apropiación indebida de impuestos y recursos de la seguridad social por más de $19.300 millones por parte de la AFA.

En ese expediente, el juez Diego Amarante procesó a fines de marzo al presidente de la entidad y a su tesorero, Pablo Toviggino, y dispuso embargos sobre sus bienes por $350 millones para cada uno.

La medida también alcanzó a otros integrantes de la estructura dirigencial y administrativa de la institución. Entre ellos figuran el exsecretario general Víctor Blanco, el actual secretario general Cristian Malaspina y el gerente general Gustavo Lorenzo.

La investigación comenzó a partir de una denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La acusación sostiene que la institución habría retenido fondos correspondientes a obligaciones impositivas y previsionales, pero no los habría ingresado al fisco dentro de los plazos establecidos legalmente.

El expediente analiza, por lo tanto, el destino de los recursos que debían ser transferidos en cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la seguridad social. Un paso importante dentro del proceso judicial se produjo el 26 de junio, cuando la Cámara en lo Penal Económico confirmó los procesamientos de los dirigentes involucrados. Esa decisión dejó la investigación más cerca de una eventual elevación a juicio oral.

La confirmación de los procesamientos constituye uno de los antecedentes centrales del escenario judicial que enfrenta la conducción de la AFA y explica el contexto en el que se mantienen las restricciones para los desplazamientos internacionales de Tapia.

Facturas apócrifas y más operaciones

A la causa por la presunta apropiación indebida de impuestos y recursos de la seguridad social se suma otra investigación que también está a cargo del juez Amarante. En este expediente se analiza la presunta utilización de facturas apócrifas por $290 millones durante 2024 y 2025.

La investigación incorpora así otro frente judicial relacionado con las operaciones económicas de la entidad durante esos dos años, que se agrega al proceso principal por las obligaciones impositivas y previsionales.

La situación judicial de Tapia también incluye una investigación por presunto enriquecimiento ilícito, vinculada con su desempeño como funcionario de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE). En septiembre, la Justicia ordenó levantar el secreto fiscal y bancario del presidente de la AFA, a pedido del fiscal federal Gerardo Pollicita. La medida tiene como finalidad reconstruir la evolución patrimonial del dirigente, sus ingresos y sus movimientos financieros.

El levantamiento del secreto fiscal y bancario constituye una herramienta para acceder a información económica y financiera que permita examinar la evolución de su patrimonio en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

La mansión de Pilar y la investigación sobre Pablo Toviggino

Otro expediente que involucra a la estructura dirigencial de la AFA está relacionado con la denominada mansión de Pilar, una propiedad atribuida al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino.

La semana pasada, la Corte Suprema de Justicia resolvió por unanimidad que la causa vuelva a quedar en manos del juez federal Daniel Rafecas.

A partir de esa decisión, Rafecas deberá avanzar en la reconstrucción del origen de los fondos utilizados para adquirir la propiedad y determinar su posible vinculación con la AFA.

La investigación sobre la mansión se incorpora al conjunto de expedientes que rodean a la conducción de la entidad y que buscan establecer el origen y la administración de determinados recursos económicos.

El análisis del financiamiento de la propiedad constituye uno de los puntos centrales de esa causa, particularmente por la necesidad de determinar si existió alguna relación entre los fondos utilizados para su adquisición y los recursos de la institución deportiva.

La denuncia de Guillermo Tofoni

A los expedientes judiciales mencionados se agregó una presentación del empresario Guillermo Tofoni, quien solicitó que la Justicia investigue a otras cinco sociedades radicadas en el exterior.

Según el planteo, esas empresas habrían intervenido en la administración de los ingresos de la AFA provenientes de contratos comerciales y de partidos amistosos de la Selección Argentina. La presentación apunta a examinar el circuito de administración de esos recursos y el papel que habrían desempeñado las sociedades extranjeras en la gestión de los ingresos generados por las actividades comerciales y deportivas de la entidad.

El pedido de Tofoni amplía el universo de cuestiones que podrían quedar bajo análisis judicial en relación con el manejo económico de la AFA, al incorporar operaciones realizadas a través de sociedades radicadas fuera del país.