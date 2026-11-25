El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, volvió a referirse este miércoles a la situación económica del país y de la provincia durante una inauguración realizada en Fray Mamerto Esquiú. En ese contexto, reconoció las dificultades que atraviesan numerosos hogares y señaló que "muchas familias tienen dificultades para llegar a fin de mes", una expresión con la que marcó una diferencia respecto de la mirada del presidente Javier Milei sobre la realidad económica.

Durante sus declaraciones, el mandatario provincial también reiteró su pedido a los diputados nacionales por Catamarca para que acompañen el Presupuesto Nacional 2027, al considerar necesario contar con una herramienta presupuestaria aprobada que permita establecer prioridades y ordenar la administración de los recursos.

En paralelo, anticipó los principales lineamientos del Presupuesto Provincial 2027, que tendrá un perfil austero y estará orientado a atender las obligaciones centrales del Estado, sostener la actividad económica y garantizar la continuidad de proyectos de infraestructura que fueron transferidos por el Gobierno nacional a la órbita provincial.

Jalil adelantó que el proyecto sería presentado "mañana o lo sumo será este próximo lunes", según expresó durante la actividad. La propuesta tendrá como prioridades la finalización de obras en ejecución, el cumplimiento de los compromisos salariales y el acompañamiento al empleo privado, en un escenario que el propio Gobernador describió a partir de las dificultades económicas que afectan a las familias y a distintos sectores productivos.

La necesidad de contar con presupuestos aprobados

Uno de los ejes centrales de las declaraciones de Jalil fue la defensa de la aprobación de los presupuestos, tanto en el ámbito nacional como en el provincial. El mandatario sostuvo que contar con una herramienta presupuestaria aprobada resulta necesario para establecer criterios de administración y previsibilidad sobre el uso de los recursos públicos.

En ese sentido, cuestionó la alternativa de continuar mediante la reconducción de presupuestos anteriores, al señalar que esa modalidad deja un mayor margen de discrecionalidad en el manejo de los fondos.

El planteo del Gobernador estuvo dirigido tanto al debate nacional como a la planificación de las cuentas provinciales. Por un lado, insistió en que los representantes catamarqueños en el Congreso acompañen el Presupuesto Nacional 2027. Por otro, anticipó que la Provincia elaborará su propio esquema de gastos e inversiones con criterios de austeridad y prioridades definidas.

La orientación anunciada busca concentrar los recursos disponibles en obligaciones consideradas centrales para el funcionamiento del Estado y en proyectos que ya se encuentran en marcha, evitando dispersar la inversión pública en nuevas iniciativas que no formen parte de las prioridades señaladas.

Obras públicas: terminar los proyectos en ejecución

En materia de infraestructura, Jalil indicó que la inversión pública provincial estará concentrada en concluir las obras que fueron transferidas por Nación a la Provincia, además de avanzar con proyectos que ya están en ejecución.

Entre las intervenciones mencionadas se encuentran obras de infraestructura sanitaria, vial y de saneamiento. El objetivo planteado es sostener la continuidad de esos trabajos y orientar los recursos hacia su finalización.

Los proyectos señalados por el mandatario son:

Hospital San Juan Bautista: forma parte de las obras cuya conclusión será prioritaria.

Ruta Nacional 38: integra el conjunto de intervenciones viales que la Provincia buscará completar.

Desagües pluviales: se prevé continuar con obras destinadas a este sistema de infraestructura.

Plantas de tratamiento: se contemplan trabajos en distintas localidades de Catamarca.

La decisión de priorizar proyectos en marcha se inscribe en el perfil austero que tendrá el Presupuesto Provincial 2027. La administración provincial buscará concentrar los recursos en obras que ya fueron iniciadas o transferidas, en lugar de dispersar las partidas disponibles.

Continuidad de la política habitacional

Otro de los puntos anticipados por Jalil fue el sostenimiento de la construcción de viviendas. El Gobernador señaló que la Provincia buscará mantener esa actividad con una capacidad estimada de alrededor de 400 unidades habitacionales por año.

La previsión forma parte de las prioridades que se incorporarán a la planificación presupuestaria del próximo ejercicio y se suma a la decisión de continuar las obras de infraestructura sanitaria, vial y de saneamiento.

La estimación de construcción anual permite dimensionar el objetivo que se plantea la Provincia en materia habitacional, dentro de un esquema de inversión pública que estará condicionado por los recursos disponibles y por la necesidad de atender simultáneamente otras obligaciones del Estado.

Salarios, aguinaldos y asistencia a los municipios

En relación con los compromisos financieros de la administración pública, Jalil confirmó que están garantizados los recursos para el pago de salarios y aguinaldos.

El mandatario también indicó que la Provincia brindará asistencia a los municipios que lo requieran para afrontar esas obligaciones. De esta manera, el esquema anunciado no se limita a garantizar los pagos correspondientes a los trabajadores provinciales, sino que contempla también el acompañamiento a las administraciones locales que necesiten respaldo financiero.

La garantía de salarios y aguinaldos fue presentada como una de las prioridades centrales del Presupuesto 2027, junto con la finalización de obras públicas y el sostenimiento del empleo privado. En un contexto en el que el Gobernador reconoció las dificultades económicas de muchas familias para llegar a fin de mes, el cumplimiento de las obligaciones salariales aparece entre los compromisos que la Provincia buscará preservar durante el próximo ejercicio.

Alivio impositivo y una moratoria para sectores productivos

Jalil también anunció una serie de iniciativas fiscales destinadas a acompañar a los sectores productivos y aliviar las dificultades económicas que atraviesan distintas actividades. Entre las medidas previstas, anticipó que enviará propuestas para reducir o eliminar algunos impuestos, con una referencia específica al Impuesto a los Sellos. Además, adelantó la implementación de una moratoria y otras herramientas de alivio destinadas a pequeños productores, supermercados e industrias.

La batería de medidas fiscales y financieras busca brindar acompañamiento a actividades que enfrentan dificultades en el actual escenario económico. El planteo incluye tanto la revisión de determinadas cargas tributarias como mecanismos para facilitar el cumplimiento de obligaciones y sostener la actividad.

El anuncio también contempla a los municipios y a los sectores productivos, dentro de una estrategia provincial que pretende combinar la administración austera de los recursos públicos con medidas de asistencia económica.

Créditos del Banco Nación y refinanciación de tarjetas

En el marco de las herramientas financieras mencionadas, el Gobernador adelantó que el Banco Nación aprobó créditos con una tasa del 18%, además de la refinanciación de tarjetas.

Estas alternativas fueron incluidas entre los anuncios vinculados con el acompañamiento financiero, en una jornada en la que Jalil presentó distintas medidas orientadas a atender las dificultades de empresas, productores y otros sectores de la economía.

La aprobación de créditos a esa tasa y la posibilidad de refinanciar tarjetas forman parte de las herramientas mencionadas por el mandatario para facilitar el acceso al financiamiento y brindar alternativas frente a las obligaciones económicas.

Marcatón y asistencia al sector textil

Dentro de las actividades que la Provincia buscará acompañar, Jalil destacó la continuidad del programa Marcatón y el respaldo al sector textil.

En este último caso, anticipó que se mantendrá la asistencia económica con el objetivo de preservar puestos de trabajo. La medida se incorpora al conjunto de acciones destinadas a sostener el empleo privado y acompañar a las actividades productivas que enfrentan dificultades.

El sostenimiento del empleo fue señalado como uno de los ejes del Presupuesto Provincial 2027, junto con el pago de salarios y aguinaldos y la finalización de las obras públicas prioritarias.