En medio de las diferencias internas que atraviesa La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich volvió a expresar públicamente sus aspiraciones presidenciales y aseguró que está preparada para conducir el Poder Ejecutivo. La actual senadora nacional y jefa del bloque libertario en la Cámara alta afirmó que reúne las condiciones necesarias para ejercer la Presidencia, aunque evitó confirmar si tiene previsto competir en las elecciones de 2027, cuando Javier Milei buscará su reelección.

La dirigente también reclamó modificaciones puntuales en el programa económico del Gobierno. Su planteo apunta a impulsar a los sectores productivos más afectados, acelerar la recuperación de la actividad y conseguir que los resultados económicos comiencen a reflejarse en los ingresos de los argentinos antes de la próxima contienda electoral.

"Me veo presidenta si logro una representación social fuerte", afirmó durante una entrevista con el senador provincial mendocino Néstor Majul, en su ciclo de streaming Gordivinos. La declaración volvió a ubicar sus aspiraciones políticas en el centro de la discusión dentro del oficialismo, aunque Bullrich buscó diferenciar su posicionamiento personal de cualquier definición inmediata sobre candidaturas.

Su experiencia electoral y la preparación para conducir el Poder Ejecutivo

Durante la conversación, Bullrich recordó su participación en las elecciones presidenciales de 2023, cuando encabezó la fórmula de Juntos por el Cambio junto a Luis Petri. Aquella candidatura terminó fuera del balotaje, luego de que la coalición finalizara en el tercer lugar, detrás de Sergio Massa y Javier Milei.

La senadora también hizo referencia a la interna que mantuvo con Horacio Rodríguez Larreta durante las elecciones primarias de ese año, una disputa que, según explicó, dejó al espacio político golpeado y tuvo consecuencias sobre el resultado electoral posterior.

"Cuando digo que estoy preparada para ser presidenta quiero decir que fui candidata, me preparé y no se dio. En parte por esa interna que nos dejó golpeados", sostuvo.

Bullrich reivindicó su recorrido en la gestión pública y destacó su disposición para asumir responsabilidades y tomar decisiones. En ese sentido, remarcó: "Tengo las condiciones para tomar decisiones. Soy una persona que me gusta tomar decisiones y que las toma".

Consultada sobre la posibilidad de llegar a la Casa Rosada, procuró que sus declaraciones no quedaran asociadas directamente con el calendario electoral ni fueran interpretadas como un anticipo de una disputa con Milei. "Esto lo quiero hacer atemporal, porque no quiero que entre en el debate de la coyuntura", aclaró.

Sin embargo, volvió a ratificar su confianza en sus propias capacidades y planteó una reflexión sobre la preparación de los dirigentes para ejercer la máxima responsabilidad institucional: "Veo a mi alrededor y digo: ¿cuántas personas están preparadas para esto? Yo sí".

Evitó definir si competirá por la Presidencia o acompañará a Milei

En otra entrevista, concedida a la agencia Bloomberg, Bullrich mantuvo la misma cautela respecto de su futuro electoral. Ante la consulta sobre si tiene previsto competir por la Presidencia o acompañar a Javier Milei como candidata a vicepresidenta en las próximas elecciones, evitó dar una respuesta concreta.

"¿Cómo me voy a posicionar? No lo sé. No es lo que estoy discutiendo. Lo que estoy discutiendo es cómo este plan llega a cada ciudadano", expresó.

La respuesta dejó en claro que, al menos en sus declaraciones públicas, la senadora busca concentrar la discusión en la evolución del programa económico y en la capacidad del Gobierno para trasladar sus resultados a la vida cotidiana de la población.

En ese marco, planteó que el oficialismo necesita acelerar la recuperación de la actividad económica antes de las elecciones de 2027. Para Bullrich, no resulta suficiente proyectar una mejora para el mediano plazo si durante el proceso existe una instancia electoral que puede modificar el escenario político.

"No creo que alcance con decir que todo va a mejorar en 2028. Hay una elección en el medio", advirtió.

Los cambios económicos que considera necesarios

La exministra puso el foco en la necesidad de introducir modificaciones que permitan mejorar la situación de las empresas, estimular el consumo y fortalecer la actividad productiva. Su propuesta no estuvo planteada como un reemplazo integral del programa económico, sino como una serie de ajustes que definió como cambios "quirúrgicos".

Entre los puntos que mencionó, destacó la reducción de la carga impositiva para mejorar la competitividad de las empresas argentinas. También señaló los costos logísticos y las dificultades que enfrentan los productores locales cuando deben competir con empresas extranjeras.

Otro de los aspectos centrales de su planteo fue la necesidad de una nueva reducción de las tasas de interés. Según explicó, el abaratamiento del financiamiento permitiría facilitar el acceso al crédito, impulsar el consumo y promover inversiones destinadas a modernizar las industrias.

Bullrich sintetizó la importancia de ese instrumento con una definición: "El crédito mueve una economía y el año pasado tuvimos una crisis muy dura y las tasas de interés se dispararon".

Sus declaraciones se conocieron en un contexto de señales de enfriamiento de la actividad económica y de dificultades para distintos sectores industriales. En ese escenario, la senadora consideró que el Gobierno todavía dispone de tiempo para introducir correcciones y lograr que la recuperación no quede limitada a expectativas futuras.

La relación con Milei

En el plano político, Bullrich calificó como "muy buena" su relación con el Presidente y consideró que la aparición de dirigentes con aspiraciones propias dentro de La Libertad Avanza representa una señal de maduración partidaria.

La existencia de figuras que manifiestan sus propias expectativas de conducción no fue presentada por la senadora como un elemento necesariamente negativo para el oficialismo. Sin embargo, su posicionamiento se produce en medio de diferencias internas dentro del espacio y de discusiones sobre el rumbo político de cara a los próximos años.

En ese contexto, Bullrich también se refirió a la posibilidad de que el peronismo vuelva a unificarse. Advirtió que el oficialismo no debe confiarse en las divisiones de ese espacio político y recordó que el movimiento ya demostró capacidad para reunificarse en circunstancias adversas.

La advertencia introduce otro componente en su análisis electoral: para la dirigente, las diferencias que hoy pueda mostrar la oposición no garantizan que se mantengan de la misma manera cuando se acerquen los comicios de 2027.