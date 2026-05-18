Acuña reclamó informes sobre la Comisión de Límites y alertó por las zonas mineras con Salta

El diputado provincial Mamerto Acuña presentó un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados mediante el cual solicita al Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia un informe detallado sobre el funcionamiento, las actuaciones y los resultados de la Comisión Provincial de Límites, organismo creado por la Ley N° 4.195 y posteriormente modificado por la Ley N° 4.862.

La iniciativa legislativa también contempla la convocatoria al titular de esa cartera, quien además preside la Comisión, para que concurra a la Legislatura acompañado por el resto de los integrantes del organismo con el objetivo de brindar explicaciones sobre las acciones desarrolladas, los resultados alcanzados y la planificación futura vinculada a la defensa territorial de la provincia.

El planteo del legislador pone el foco especialmente en las controversias limítrofes existentes con la provincia de Salta y en el impacto que esas indefiniciones podrían tener sobre áreas estratégicas vinculadas a proyectos mineros.

La preocupación

En los fundamentos del proyecto, Acuña sostiene que existe una "razonable preocupación institucional" respecto del funcionamiento efectivo de la Comisión Provincial de Límites. Según expuso, la inquietud se vincula principalmente con la persistencia de disputas territoriales con Salta y con la necesidad de contar con información técnica, histórica y jurídica actualizada sobre distintas zonas consideradas estratégicas.

Entre los sectores mencionados por el legislador aparecen:

Cerro Incahuasi

Sierra de Archibarca

Cerro Ratones

Volcán Azufre

El diputado remarcó que resulta necesario conocer el estado de situación de esos sectores y determinar qué estudios se realizaron en los últimos años para respaldar la posición territorial de Catamarca.

La iniciativa legislativa busca establecer con precisión cuál fue la actuación concreta de la Comisión Provincial de Límites y qué acciones impulsó el organismo en relación con los conflictos jurisdiccionales existentes.

El impacto sobre proyectos mineros

Uno de los ejes centrales del planteo realizado por Acuña está relacionado con las consecuencias que podrían derivarse de la falta de definiciones precisas sobre los límites provinciales. El legislador advirtió que la ausencia de delimitaciones claras podría generar conflictos jurisdiccionales, superposición catastral, inseguridad jurídica y afectación de recursos económicos estratégicos. Dentro de ese contexto, el proyecto hace referencia específica al reciente acuerdo interprovincial firmado entre Catamarca y Salta por el proyecto minero Diablillos-Plata.

Acuña sostiene que cualquier entendimiento vinculado a áreas que se encuentran bajo controversia territorial requiere previamente una delimitación "clara y segura desde el punto de vista jurídico".

El planteo pone de relieve la relación existente entre la definición de límites provinciales y el desarrollo de proyectos vinculados a la actividad minera, especialmente en regiones consideradas estratégicas por sus recursos naturales.

Los informes requeridos al Ejecutivo

El proyecto presentado en la Cámara Baja solicita precisiones sobre:

Si la Comisión Provincial de Límites se encuentra actualmente en funcionamiento.

La fecha de la última reunión documentada.

Los informes y estudios realizados durante los últimos cuatro años.

El estado actual de los conflictos limítrofes provinciales.

Las acciones impulsadas ante organismos nacionales.

Además, el legislador requirió un detalle específico sobre la situación del archivo y la documentación bajo custodia de la Comisión.

En ese punto, pidió información sobre:

El estado de conservación de los documentos.

El inventario disponible.

Las condiciones de accesibilidad al material existente.

La iniciativa también incorpora un pedido de análisis puntual sobre la incidencia que podría tener el acuerdo minero Diablillos-Plata en las zonas que actualmente permanecen bajo controversia territorial.

"La defensa del territorio no puede admitir dilaciones"

En los fundamentos del proyecto, Acuña sostuvo que "la defensa del territorio provincial no puede admitir dilaciones ni indefiniciones". El diputado vinculó directamente la discusión sobre los límites provinciales con cuestiones relacionadas con:

La soberanía provincial

La seguridad jurídica

El desarrollo estratégico de Catamarca

El planteo legislativo se inscribe así en un debate que combina aspectos territoriales, institucionales, jurídicos y económicos, especialmente en regiones donde existen recursos mineros considerados estratégicos.

Con este proyecto de resolución, el legislador busca que el Gobierno provincial y la Comisión Provincial de Límites brinden precisiones sobre el trabajo realizado en los últimos años y expliquen cuál es la estrategia prevista para abordar las controversias territoriales aún vigentes con Salta.