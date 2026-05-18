Avanza la segunda etapa del camino Chuquisaca-Antofagasta

La obra vial del camino Chuquisaca-Antofagasta de la Sierra continúa avanzando en la Puna catamarqueña y suma una nueva etapa de ejecución en uno de los sectores considerados estratégicos para la conectividad del interior provincial.

La Dirección Provincial de Vialidad puso en marcha la segunda etapa del proyecto desde la localidad de El Peñón, avanzando por la Ruta Provincial N°43 hasta el empalme con la Ruta Provincial N°34, en una intervención que contempla tareas de ampliación y conformación de calzada.

La nueva fase de la obra abarca un total de 80 kilómetros y ya comenzaron a ejecutarse los primeros 27 kilómetros en una región de montaña profunda, donde las condiciones geográficas representan uno de los principales desafíos para el desarrollo de infraestructura vial.

Desde el organismo provincial señalaron que los trabajos forman parte de una estrategia orientada a fortalecer la conectividad de la Puna, mejorar el acceso a localidades alejadas y potenciar el desarrollo turístico y económico del oeste catamarqueño.

Un nuevo frente de obra en plena montaña

El inicio de la segunda etapa del camino Chuquisaca-Antofagasta marca un nuevo avance dentro de una obra considerada clave para la integración territorial de la provincia.

Los trabajos comenzaron desde la localidad de El Peñón y se desarrollan sobre la Ruta Provincial N°43 hasta su conexión con la Ruta Provincial N°34.

Chuquisaca-Antofagasta de la Sierra

Las tareas contempladas incluyen:

Ampliación de calzada

Conformación del camino

Intervenciones en sectores de montaña profunda

Mejoras para optimizar la transitabilidad

La zona donde se ejecutan los primeros kilómetros presenta características geográficas complejas, propias del paisaje puneño, lo que convierte a la obra en un desafío técnico y logístico para los equipos viales.

La intervención apunta a consolidar un corredor que mejore las condiciones de circulación en una región de gran extensión territorial y baja densidad poblacional, donde la conectividad resulta fundamental para las comunidades locales.

La importancia del corredor vial

El tramo comprendido entre Chuquisaca y Antofagasta de la Sierra representa un punto central para la vinculación entre distintas localidades del oeste catamarqueño.

La ejecución de esta segunda etapa busca fortalecer la conexión entre el norte de Fiambalá y Antofagasta de la Sierra, facilitando el tránsito y mejorando el acceso hacia sectores históricamente condicionados por las dificultades geográficas. Según se informó oficialmente, los primeros 27 kilómetros ya están en ejecución dentro del total previsto de 80 kilómetros para esta etapa.

Desde Vialidad Provincial destacaron que este tipo de proyectos constituye una herramienta fundamental para avanzar en la integración del interior profundo de Catamarca.

Campo de Piedra Pómez

En paralelo al avance del camino principal, también se realizaron trabajos de mejora en el acceso al Campo de Piedra Pómez, uno de los principales atractivos turísticos naturales de la provincia.

Las tareas estuvieron orientadas a optimizar las condiciones de acceso tanto para visitantes como para pobladores de la región. El Campo de Piedra Pómez se consolidó en los últimos años como uno de los destinos más representativos de la Puna catamarqueña, y las mejoras viales buscan acompañar el crecimiento de la actividad turística en la zona.

Las intervenciones apuntan a facilitar el ingreso al área y reforzar la infraestructura necesaria para sostener el flujo de visitantes.

Turismo, conectividad y desarrollo regional

Desde la Dirección Provincial de Vialidad remarcaron que las obras en ejecución poseen un impacto que excede lo estrictamente vial.

Según señalaron, la mejora de caminos y accesos en la región puneña representa una herramienta clave para:

Fortalecer la conectividad del interior

Impulsar el turismo

Facilitar el traslado de pobladores

Promover nuevas oportunidades de desarrollo

Integrar comunidades alejadas

La conectividad en zonas de montaña profunda aparece como uno de los ejes centrales para el crecimiento económico y social de las comunidades del oeste provincial.

En ese contexto, la intervención sobre la Ruta Provincial N°43 y los accesos turísticos busca generar mejores condiciones de circulación y fortalecer la integración territorial de sectores históricamente alejados de los grandes centros urbanos.