Avanza la investigación contra Galán y el diputado denuncia que buscan "eliminarlo políticamente"

La investigación jurisdiccional que lleva adelante el juez de Control de Garantías N° 4, Marcelo Sago, en contra del diputado provincial Javier Galán, continúa avanzando con atención creciente por parte de distintos actores políticos y mediáticos.

Este proceso se da en un contexto de vigilancia estricta sobre los procedimientos parlamentarios, dado que la Comisión de Asuntos Constitucionales y Juicio Político de la Cámara de Diputados tiene la responsabilidad de evaluar y emitir dictamen sobre los pedidos de desafuero que involucren a legisladores provinciales.

Sesión de la comisión y tratamiento de proyectos

Este lunes, la comisión presidida por el diputado Eduardo Andrada mantuvo una nueva reunión de trabajo. Durante el encuentro:

Los legisladores analizaron distintos proyectos que se encuentran en tratamiento dentro de la comisión.

que se encuentran en tratamiento dentro de la comisión. Se dictaminó el pase a archivo de diversas iniciativas parlamentarias.

Sin embargo, el foco principal de atención gira en torno al procedimiento que la comisión deberá llevar a cabo ante el pedido judicial que involucra a Javier Galán. En ese marco, la comisión tiene la obligación de analizar con pruebas el caso Galán y definir si corresponde avanzar con el desafuero del legislador, un proceso que sigue generando expectación y debate político en Catamarca.

La postura de Javier Galán

En reacción a estos avances, el diputado Galán publicó un comunicado en sus redes sociales donde expresó su descontento y planteó cuestionamientos al procedimiento parlamentario:

Galán señaló que en la comisión "pasó algo que deja muchas dudas" .

. Criticó la demora en tratar el pedido de desafuero de la diputada Natalia Saseta , que estuvo más de dos años sin que se moviera un solo papel .

, que estuvo . Manifestó su desacuerdo con la aceleración de expedientes, sugiriendo que existe una coincidencia política con la posibilidad de un desafuero en su contra.

En palabras de Galán:

"No voy a acompañar el desafuero de Saseta. Las instituciones no pueden utilizarse como herramientas para perseguir opositores ni sacar de la cancha a quienes piensan distinto. Porque esa es la verdadera discusión: cada vez que aparece alguien que incomoda al poder, buscan disciplinarlo, condicionarlo o eliminarlo políticamente. Así hablan de democracia. Así hablan de institucionalidad. Así hablan de respetar la voluntad popular. Los catamarqueños merecen algo mucho mejor que estas maniobras políticas".

Este pronunciamiento evidencia un clima de tensión política y plantea interrogantes sobre la independencia de las instituciones frente a posibles intereses partidarios, en un escenario donde la opinión pública y los medios están atentos a los movimientos de la Cámara de Diputados.

La causa Saseta: un expediente pendiente

La situación de Galán se entrelaza directamente con la causa Saseta, ya que ambos casos representan desafíos para la comisión. En particular:

El juez Marcelo Sago sigue esperando respuesta de la Legislatura provincial respecto al segundo pedido de desafuero de la diputada Natalia Saseta .

sigue esperando respuesta de la Legislatura provincial respecto al . Este pedido fue enviado a la Cámara Baja en abril de 2023, a las 9:27 de la mañana, y hasta la fecha no se ha recibido respuesta formal.

El retraso en la resolución de la causa Saseta, sumado a la reciente aceleración de los procedimientos relacionados con Galán, ha generado un debate sobre criterios políticos y temporales en el tratamiento de desafueros. La comparación de ambos casos pone en evidencia la necesidad de protocolos claros y consistentes para asegurar la transparencia y la equidad en el tratamiento de las responsabilidades de los legisladores.