Permiso para viajar: Chiqui Tapia irá al Mundial pero debe depositar $30 millones

La Justicia habilitó al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio "Chiqui" Tapia, a viajar al exterior para participar de compromisos deportivos e institucionales vinculados a la final de la UEFA Champions League y al Mundial 2026, aunque condicionó el permiso a una caución real de $30 millones y al cumplimiento de una serie de exigencias judiciales.

La resolución fue firmada por el juez en lo Penal Económico Diego Amarante, quien autorizó a Tapia a salir del país entre el 27 de mayo y el 21 de julio de 2026 con destino a Hungría, Estados Unidos, México y Canadá.

El dirigente se encuentra procesado en una causa que investiga una deuda de $19.300 millones vinculada a tributos y recursos de la seguridad social presuntamente retenidos y no abonados en término. El expediente también involucra a Pablo Toviggino, Cristian Malaspina y Víctor Blanco.

Un permiso condicionado

Según la resolución judicial, la defensa de Tapia solicitó autorización para que el titular de la AFA pudiera asistir a distintos compromisos oficiales en su doble función de presidente de la entidad y miembro de organismos internacionales del fútbol.

Entre las actividades previstas aparecen:

La final de la UEFA Champions League en Budapest, programada para el 30 de mayo.

en Budapest, programada para el 30 de mayo. Los amistosos de la Selección Argentina frente a Honduras e Islandia en Estados Unidos.

Distintas actividades protocolares relacionadas con el Mundial 2026 organizado por FIFA.

Para respaldar el pedido, los abogados del dirigente presentaron invitaciones oficiales de la UEFA, documentación remitida por FIFA y autorizaciones emitidas por CONMEBOL para la realización de los amistosos internacionales. Además, detallaron parte del itinerario previsto y los lugares de hospedaje durante el viaje.

El fiscal de la causa acompañó el pedido de autorización, aunque aclaró que debía garantizarse la sujeción del dirigente al proceso judicial mediante medidas "adecuadas y suficientes", especialmente teniendo en cuenta la extensión temporal del viaje y la posibilidad de futuros requerimientos judiciales.

El procesamiento y la prohibición

Tapia fue procesado en marzo de este año "sin prisión preventiva" por el juez Amarante, quien lo consideró "prima facie coautor penalmente responsable" de:

Apropiación indebida de tributos agravada en 34 hechos.

Apropiación indebida de recursos de la seguridad social agravada en 17 hechos.

En aquella resolución, el magistrado también ordenó un embargo de $350 millones sobre sus bienes y mantuvo vigente la prohibición de salida del país, medida que posteriormente fue confirmada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico. Pese a ese antecedente, el juez evaluó ahora que "no existen elementos objetivos que impidan la salida del territorio nacional" en las condiciones planteadas por la defensa.

El fallo destaca además que Tapia cumplió "en tiempo y forma" con autorizaciones de viaje anteriores y que el nuevo itinerario presentado se encuentra "debidamente circunscripto" y sujeto a control judicial.

Los argumentos del juez

En la resolución, Amarante sostuvo que el presidente de la AFA ya se presentó a declaración indagatoria y que el procesamiento sin prisión preventiva, junto con el embargo ya trabado sobre sus bienes, permiten analizar el pedido desde "la perspectiva de una mayor sujeción del imputado al proceso".

El magistrado también remarcó que actualmente no existen actos procesales pendientes que requieran la presencia personal de Tapia durante el período solicitado para viajar. Como condición central para otorgar el permiso, el tribunal fijó una caución real de $30 millones, destinada a asegurar que el dirigente cumpla "las obligaciones que se le impongan y las órdenes del tribunal".

La resolución precisó además que ese dinero ya había sido depositado anteriormente en una cuenta judicial del Banco Nación en el marco de una autorización previa, por lo que ahora podrá ser afectado a esta nueva caución siempre que Tapia otorgue su conformidad expresa.

Las condiciones impuestas por el tribunal

Antes de abandonar el país, Tapia deberá firmar un acta compromisoria y asumir formalmente el cumplimiento de todas las condiciones impuestas por el juzgado. El tribunal advirtió que cualquier modificación en las fechas, destinos o condiciones del viaje constituirá "una violación directa a los compromisos de sujeción al proceso", situación que podría derivar en:

La revocación inmediata del beneficio.

La ejecución de la caución depositada.

Nuevas medidas procesales en su contra.

Además, el dirigente tendrá la obligación de informar su regreso al país dentro de las 48 horas posteriores al arribo. Para ello podrá realizar una presentación judicial electrónica acompañando el comprobante migratorio correspondiente o comparecer personalmente ante el tribunal. El juez también dejó asentado que, en caso de incumplimiento de cualquiera de las condiciones fijadas, Tapia podría ser declarado rebelde y quedar sujeto a una orden de captura.

El trasfondo institucional y deportivo

La autorización judicial llega en un contexto de fuerte exposición internacional para la AFA y para el propio Tapia, quien mantiene una intensa agenda institucional vinculada a competencias internacionales y a la organización del Mundial 2026.

El viaje incluye compromisos de relevancia para el fútbol argentino y para la estructura dirigencial de FIFA y CONMEBOL, en momentos en que la causa judicial en su contra continúa avanzando en los tribunales argentinos.

Mientras la Justicia mantiene vigente el proceso penal por la presunta apropiación indebida de tributos y aportes previsionales, el presidente de la AFA podrá finalmente asistir a los eventos internacionales previstos, aunque bajo un esquema de control judicial estricto y con la obligación de garantizar su regreso al país.