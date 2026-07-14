Acuña sobre los medicamentos: volvió a impulsar el programa PROMECAT

El diputado provincial Mamerto Acuña, integrante del Bloque GENERAR, sostuvo que los diferentes proyectos que actualmente se analizan en la Legislatura provincial tienen un denominador común: la falta de garantías del Estado para asegurar el acceso a los medicamentos a los catamarqueños que dependen del sistema público de salud.

Según expresó el legislador, el problema no es reciente y forma parte de una situación que la oposición viene señalando desde hace tiempo. En ese marco, recordó que durante el año 2024, junto a la diputada mandato cumplido Cristina Gómez, presentó el proyecto denominado PROMECAT - Programa de Medicamentos de Catamarca, iniciativa que, según indicó, propone una política de Estado con financiamiento específico, controles permanentes y entrega directa de medicamentos en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS).

Acuña manifestó que el actual debate legislativo confirma un diagnóstico que, según señaló, ya había sido advertido con anterioridad.

"El problema del acceso a los medicamentos no es nuevo. Ya en 2024 habíamos presentado un proyecto, una solución", sostuvo el legislador.

El debate sobre un Banco de Medicamentos

El diputado señaló que durante las últimas semanas volvió a instalarse en la Legislatura la discusión acerca de la creación de un Banco de Medicamentos, incluso con la participación de la ministra de Salud en la Cámara de Diputados.

Para Acuña, esa discusión refleja que miles de catamarqueños que dependen exclusivamente del sistema público continúan sin tener asegurado el acceso a los tratamientos médicos que necesitan.

Asimismo, consideró que esa realidad también queda reflejada en las iniciativas promovidas desde el oficialismo. "Esto no lo digo solamente yo. Lo reconocen, indirectamente, hasta los propios proyectos del oficialismo que hoy están en danza", expresó.

Su análisis sobre los proyectos legislativos

El legislador realizó una evaluación de las distintas iniciativas que actualmente forman parte del debate parlamentario. Respecto del proyecto impulsado por la diputada Pereyra Reynoso, destinado a crear un Banco Provincial de Medicamentos basado en la donación y el reciclaje de fármacos, Acuña sostuvo que esa propuesta implica reconocer que el Estado no está garantizando la provisión de medicamentos y que resulta necesario recurrir a los excedentes del sistema.

También hizo referencia al proyecto presentado anteriormente por la diputada mandato cumplido Mónica Zalazar, orientado a la creación de un banco de medicamentos destinado a adultos mayores. Según remarcó, esa iniciativa también evidencia la existencia de un sector particularmente vulnerable que permanece desprotegido.

En ambos casos, afirmó que las propuestas intentan responder al mismo problema que el Bloque GENERAR viene planteando desde hace tiempo.

En cuanto al proyecto presentado por el diputado Javier Galán (Expte. N.º 350/2026), que propone la creación de una Mesa Provincial de Acceso a los Medicamentos, con funciones consultivas y diagnósticos semestrales, Acuña sostuvo que esa iniciativa constituye "en el mejor de los casos, un punto de partida de la discusión".

PROMECAT como propuesta integral

Frente al escenario actual, el legislador recordó que el PROMECAT fue presentado durante 2024 bajo el Expte. N.º 800/2024, junto a Cristina Gómez.

Según explicó, se trata de un proyecto respaldado por dos años de trabajo legislativo y diseñado para ofrecer una respuesta estructural al problema del acceso a los medicamentos. "No es una idea de esta semana. Es una propuesta de dos años de trabajo legislativo detrás, que no se conforma con administrar la escasez sino que busca terminarla", afirmó.

El proyecto establece un universo concreto y medible de 49.136 personas que dependen exclusivamente del sistema público de salud.

La iniciativa dispone que los medicamentos sean entregados de manera directa y gratuita en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) durante la misma consulta médica, sin intermediarios, sin bancos de medicamentos y sin depender de donaciones.

Financiamiento, controles y mecanismos de seguimiento

Acuña destacó que uno de los ejes centrales del PROMECAT consiste en garantizar recursos específicos para su funcionamiento. Entre los aspectos que resaltó del proyecto se encuentran:

Partida presupuestaria específica , prevista en el artículo 10, para asegurar el financiamiento del programa.

, prevista en el artículo 10, para asegurar el financiamiento del programa. Entrega directa y gratuita de medicamentos en los CAPS.

de medicamentos en los CAPS. Cobertura destinada a 49.136 personas que dependen exclusivamente del sistema público.

que dependen exclusivamente del sistema público. Equipo propio de auditores , encargado de recorrer los centros de salud para verificar la efectiva entrega de medicamentos.

, encargado de recorrer los centros de salud para verificar la efectiva entrega de medicamentos. Informe anual de rendición de cuentas, con indicadores desagregados por jurisdicción, edad y género, que deberá remitirse a las comisiones legislativas de Salud para garantizar el seguimiento y la transparencia.

Según indicó el diputado, ninguno de esos mecanismos está contemplado en los proyectos que actualmente forman parte del debate parlamentario.

La discusión sobre los recursos disponibles

Durante su exposición, Acuña también incorporó un análisis vinculado a la disponibilidad financiera de la provincia. El legislador sostuvo que el superávit financiero provincial asciende a 185.000 millones de pesos al mes de mayo de este año, por lo que consideró que no existe una limitación presupuestaria que impida implementar una política pública de acceso a medicamentos.

En ese sentido afirmó: "Y acá hay un dato que no puede quedar afuera de esta discusión: el superávit financiero de la provincia asciende a $185.000 millones al mes de mayo de este año. No estamos hablando de un Estado sin recursos. Estamos hablando de un Estado que tiene la plata, pero que sigue eligiendo otras prioridades antes que la salud de los catamarqueños, pese al mandato constitucional que lo obliga a hacerse cargo del cuidado sanitario de su población. Se sigue gastando más en estructura ministerial que en garantizar el medicamento a los casi 140.000 catamarqueños sin obra social, que es exactamente la población crítica que PROMECAT viene a contener. Acá no hay excusa presupuestaria posible: hay una decisión política de no priorizar."