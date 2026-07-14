La Rosada baja la tensión con Brasil tras los insultos de un funcionario de Lula a Milei

La relación entre los gobiernos de Argentina y Brasil volvió a quedar en el centro de la escena luego de las declaraciones formuladas por Guilherme Boulos, secretario General de la Presidencia de Luiz Inácio Lula da Silva, contra el presidente Javier Milei. Sin embargo, pese al tono de los cuestionamientos, tanto la Casa Rosada como la Cancillería argentina decidieron evitar una escalada diplomática y optaron por no realizar comentarios públicos sobre el episodio.

Según la información difundida, desde Balcarce 50 y el Ministerio de Relaciones Exteriores respondieron con un escueto "Nada para comentar" ante la consulta realizada por TN, marcando la decisión oficial de no alimentar una nueva controversia bilateral en la previa de la visita que el mandatario argentino tiene prevista realizar a Brasil.

El viaje de Milei está programado para el 25 de julio, cuando participará en San Pablo de una actividad vinculada a la campaña presidencial de Flavio Bolsonaro, principal referente de la oposición brasileña tras la inhabilitación electoral de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro.

El mensaje de Guilherme Boulos

La controversia comenzó luego de que Guilherme Boulos publicara un mensaje en sus redes sociales cuestionando la decisión del presidente argentino de viajar a Brasil para respaldar al senador Flavio Bolsonaro.

En su publicación escribió: "¡GRAN NOTICIA! Javier Milei anunció hoy que vendrá a Brasil para participar en la campaña de Flavio Bolsonaro. Es el presidente más rechazado de América Latina, que elevó la jornada de trabajo a 12 horas por día y quiere legalizar el tráfico de órganos humanos. Va a quitar votos al Bolsonarinho. ¿Qué cree este imbécil que tiene para enseñarle al pueblo brasileño?".

Las expresiones del funcionario brasileño evidenciaron el clima político que atraviesa actualmente la relación entre ambos gobiernos.

Un vínculo limitado a los canales diplomáticos

De acuerdo con la información proporcionada, las relaciones entre la administración de Javier Milei y el gobierno encabezado por Lula da Silva permanecen restringidas a los carriles diplomáticos formales desde el inicio de la gestión del mandatario argentino.

Las diferencias ideológicas entre ambos presidentes marcaron la dinámica bilateral desde el comienzo del actual gobierno argentino y evitaron cualquier acercamiento político directo entre los mandatarios. A ese escenario se sumó el respaldo público que Milei manifestó en reiteradas oportunidades hacia Jair Bolsonaro, principal referente de la oposición brasileña.

El expresidente permanece inhabilitado para competir electoralmente por el intento de golpe de Estado contra Lula registrado en 2022, situación que llevó a que la oposición brasileña impulsara la candidatura de uno de sus hijos.

El apoyo de Milei a Flavio Bolsonaro

En ese contexto, el dirigente que representará al espacio opositor será el senador por Río de Janeiro, Flavio Bolsonaro. Dos semanas antes del viaje previsto, Javier Milei recibió al legislador brasileño en la Quinta de Olivos, encuentro que posteriormente reflejó mediante una publicación en sus redes sociales.

"Se viene la marea azul para Brasil de la mano de Flavio Bolsonaro. VLLC!", expresó el Presidente junto a una fotografía del encuentro. Posteriormente, el mandatario argentino confirmó que el 25 de julio viajará a San Pablo para participar de la presentación de Flavio Bolsonaro como candidato para las elecciones previstas para octubre.

Tras esa actividad, Milei tiene previsto trasladarse a Brasilia, donde mantendrá una reunión con Jair Bolsonaro, a quien vio por última vez en julio de 2024 durante una edición de la CPAC realizada en Camboriú.

La estrategia internacional del Gobierno argentino

Según la información difundida, la gira presidencial forma parte de una estrategia orientada a consolidar un bloque geopolítico integrado por dirigentes de centroderecha que recientemente obtuvieron triunfos electorales en distintos países de la región.

En ese marco, Javier Milei también confirmó su presencia en las ceremonias de asunción de Keiko Fujimori en Perú, prevista para el 28 de julio, y de Abelardo De la Espriella en Colombia, programada para el 7 de agosto.

Ambos mandatarios electos recibieron previamente el respaldo político del presidente argentino durante sus respectivas campañas.

Los aliados regionales

El esquema de afinidades políticas mencionado en la información incluye además a una serie de mandatarios con los que la Casa Rosada mantiene coincidencias.

Entre ellos figuran:

Santiago Peña , en Paraguay.

, en Paraguay. Rodrigo Paz , en Bolivia.

, en Bolivia. Daniel Noboa , en Ecuador.

, en Ecuador. José Antonio Kast , en Chile.

, en Chile. Nayib Bukele , en El Salvador.

, en El Salvador. Nasry Asfura , en Honduras.

, en Honduras. Luis Abinader , en República Dominicana.

, en República Dominicana. Laura Fernández , en Costa Rica.

, en Costa Rica. José Raúl Mulino, en Panamá.

Los gobiernos ubicados en la vereda opuesta

En contraste, el texto identifica como dirigentes situados en una posición política diferente a: