Adorni bajo asedio: el Congreso acelera la ofensiva mientras el oficialismo intenta estirar su supervivencia política

El Gobierno ha optado por estirar la agonía del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en un contexto de crecientes tensiones internas que empujan a distintos sectores a exigir su salida. Sin embargo, la situación dejó de ser exclusivamente doméstica del oficialismo: la oposición decidió acelerar el pulso institucional mediante el impulso de sesiones en ambas cámaras del Congreso que incluyen mociones de censura, el mecanismo constitucional destinado a destituirlo.

El clima político se endurece día a día, con un escenario en el que la continuidad de Adorni se transforma en un eje de disputa entre el oficialismo, la oposición y los aliados legislativos del Gobierno.

El PRO rompe la cautela y presiona por la salida

Una de las novedades más significativas del escenario político es el cambio de postura del PRO, que ahora salió a pedir de manera explícita la salida del ministro coordinador y amenaza con dar quórum en la Cámara de Diputados en la sesión solicitada por la oposición para el 23 de junio.

Esa sesión contempla un temario de seis expedientes, que incluye:

Informes básicos al Ejecutivo

Pedidos de interpelación

Mociones de censura

Desde el bloque que preside Cristian Ritondo, la definición fue contundente en su ambigüedad estratégica:

"No hay postura definida. Estamos instando a que el Gobierno lo corra a Adorni. Tiene ocho días",

expresaron en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas.

Y agregaron una frase que sintetiza el tono político del momento: "Más claro échale agua."

Reacomodamientos en la UCR y el interbloque opositor

La Unión Cívica Radical (UCR) moderó el tono del desafío abierto por el PRO. Desde el espacio indicaron que se realizará una reunión del interbloque Fuerzas del Cambio, que integra también al MID y a Karina Banfi, con el objetivo de definir una postura común entre el martes y el miércoles de la semana en curso.

Este reordenamiento se da luego de la fallida sesión del 13 de mayo, cuando la oposición —que incluso había solicitado su suspensión por falta de apoyos— no logró reunir quórum. En aquel momento, el PRO, la UCR y sectores de Provincias Unidas optaron por no avanzar para evitar tensiones con el Gobierno nacional. Sin embargo, el escenario político cambió de manera sustancial desde entonces.

El factor detonante: declaraciones juradas y cuestionamientos cruzados

La crisis en torno a Adorni se intensificó tras la presentación de su declaración jurada y sus explicaciones en televisión, calificadas por diversos actores como "extravagantes" en relación con su situación patrimonial.

A ello se sumaron cuestionamientos previos de la jefa de senadores del oficialismo, Patricia Bullrich, lo que contribuyó a una "tormenta perfecta" que puso en jaque su continuidad como jefe de Gabinete.

El descontento trascendió las fronteras partidarias:

Se unificaron el peronismo y la izquierda

Se fracturó el blindaje de aliados del Gobierno

Se sumaron sectores dialoguistas

Gobernadores provinciales expresaron reparos

Incluso la vicepresidenta Victoria Villarruel se sumó a los reclamos

El eje del cuestionamiento se vincula a presuntas "irregularidades, ocultamientos, omisiones y rectificaciones" en declaraciones ante la Oficina Anticorrupción (OA) y la Agencia de Regulación y Control Aduanero (ARCA), que incluso podrían configurar —según planteos opositores— una posible "omisión maliciosa" vinculada al ocultamiento de ahorros millonarios.

La estrategia parlamentaria: censura, interpelación y mayorías difíciles

El marco constitucional invocado por la oposición es el artículo 101 de la Constitución Nacional, que habilita mecanismos de control político sobre el jefe de Gabinete.

Las herramientas en debate incluyen:

Interpelación parlamentaria

Mociones de censura

Emplazamiento de comisiones

Sin embargo, para su aprobación se requieren mayorías especiales de dos tercios, tanto en Diputados como en el Senado, lo que hoy resulta prácticamente inalcanzable para la oposición.

Por ello, la estrategia se centra primero en lograr el quórum, y luego en aprobar el emplazamiento de comisiones, ya que los proyectos llegan al recinto sin dictamen.

Este mecanismo permitiría destrabar el tratamiento legislativo, aunque obligaría al oficialismo a abrir instancias de debate que actualmente mantiene bloqueadas.

El movimiento del Senado y la presión de José Mayans

En paralelo, el peronismo del Senado presentó un proyecto de resolución para avanzar con la interpelación y la moción de censura contra Adorni. El interbloque Popular, encabezado por José Mayans, pidió una "sesión urgente" para tratar la iniciativa.

El planteo establece que, en caso de aprobación, el jefe de Gabinete debería comparecer ante la Cámara alta en un plazo máximo de siete días.

Además, se advirtió:

"En caso de su incomparencia, la Cámara quede habilitada en forma directa para tratar la mencionada medida en la misma sesión especial convocada a tal efecto".

Un proceso largo y un costo político creciente

Incluso en el escenario más favorable para la oposición, el recorrido parlamentario insumiría no menos de un mes, considerando la necesidad de comisiones, dictámenes y posteriores votaciones.

Mientras tanto, el desgaste político continúa. Según un diputado de Unión por la Patria, incluso la eventual permanencia de Adorni podría ser funcional a la oposición, ya que la continuidad del conflicto mantiene el tema en agenda y opera como un factor de presión constante sobre el presidente Javier Milei.

En ese marco, la disputa por la figura del jefe de Gabinete deja de ser un episodio administrativo para convertirse en un capítulo central de la dinámica política nacional.