El SOEM de Valle Viejo denunció más amenazas y ratificó el paro por tiempo indeterminado

El conflicto entre el Municipio de Valle Viejo y el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) atraviesa uno de sus momentos de mayor tensión luego de seis días consecutivos de paro por tiempo indeterminado impulsado por los trabajadores en reclamo de un incremento salarial. En este contexto, la organización gremial difundió un duro comunicado en el que denunció presuntas amenazas, presiones y denuncias promovidas por el Ejecutivo municipal y, al mismo tiempo, ratificó la continuidad de la medida de fuerza.

La disputa entre ambas partes se mantiene abierta y sin señales de una solución inmediata. Mientras los trabajadores sostienen la protesta en procura de respuestas concretas a sus demandas salariales, desde la conducción sindical aseguran que existen intentos de intimidación dirigidos tanto a los empleados como a la propia organización gremial.

A través de un comunicado oficial, el sindicato conducido por Carlos Moya y Verónica Herrera manifestó su rechazo a cualquier acción que, según sostienen, tenga como objetivo debilitar la protesta o condicionar la decisión de los trabajadores de continuar con el reclamo.

La postura del gremio frente a las denuncias

En el documento difundido públicamente, el SOEM expresó que la medida de fuerza continuará pese a las acciones que atribuye al Ejecutivo municipal.

Según señalaron, las denuncias y presiones no modificarán la decisión adoptada por la organización sindical ni afectarán la continuidad del paro por tiempo indeterminado. "Ante las amenazas, presiones y denuncias promovidas por el Ejecutivo Municipal contra los trabajadores y su organización gremial, el SOEM comunica que el paro por tiempo indeterminado continúa y no será levantado por intentos de intimidación", expresó la entidad.

La conducción sindical consideró además que quienes pretenden modificar el curso de la protesta mediante mecanismos de presión están equivocados respecto de la capacidad de respuesta y organización de los trabajadores municipales.

Un reclamo basado en la unidad de los trabajadores

El comunicado también hizo hincapié en el respaldo que, según el gremio, sostiene la medida de fuerza. Desde la organización sindical afirmaron que la fortaleza del reclamo surge de la unidad de los empleados municipales y de la convicción compartida en torno a la necesidad de obtener respuestas a los planteos salariales y laborales.

"Quienes creen que podrán quebrar la voluntad de los trabajadores mediante persecuciones o amenazas se equivocan. La fuerza de nuestra lucha nace de la unidad, la dignidad y la convicción de miles de compañeros y compañeras que exigen respuestas concretas a reclamos legítimos", manifestó el sindicato.

El texto refleja la decisión de la entidad de mantener una postura firme en medio del conflicto y de sostener las medidas de acción gremial hasta obtener respuestas a sus demandas.

Los reclamos que motivan la protesta

El paro por tiempo indeterminado fue impulsado en el marco de un reclamo por mejoras salariales. Sin embargo, el sindicato sostiene que las demandas también abarcan otras cuestiones vinculadas a las condiciones de trabajo. Entre los principales puntos señalados por la organización gremial se encuentran:

• Incremento salarial para los trabajadores municipales.

• Respuestas concretas a los reclamos laborales planteados.

• Mejores condiciones de trabajo.

• Respeto a los derechos de los empleados municipales.

• Reconocimiento a las demandas formuladas por el sector.

El gremio considera que estos planteos permanecen sin solución y que la atención del conflicto se ha desplazado hacia denuncias y acciones que, según expresan, buscan debilitar el reclamo.

Críticas al Ejecutivo municipal

Otro de los aspectos centrales del comunicado estuvo dirigido a cuestionar la actitud del Ejecutivo municipal frente al conflicto. Desde el sindicato sostuvieron que mientras se impulsan denuncias contra trabajadores y dirigentes gremiales, continúan pendientes las respuestas a las demandas salariales y laborales que dieron origen a la protesta.

"Mientras el Ejecutivo destina esfuerzos a denunciar y amedrentar, los trabajadores seguimos esperando soluciones reales a los problemas salariales y laborales que afectan a nuestras familias", expresó la organización.

Asimismo, el documento agrega que ninguna denuncia podrá modificar la realidad que atraviesan los empleados municipales ni desviar la atención de los reclamos que motivaron el paro.

"Ninguna denuncia podrá ocultar la realidad que viven los municipales ni desviar la atención de nuestras demandas", señalaron.

Estado de alerta y continuidad de la medida

La conducción del SOEM también ratificó la permanencia del estado de alerta y movilización, reafirmando su decisión de continuar con las medidas de fuerza mientras no existan respuestas favorables a los reclamos presentados.

En ese sentido, la entidad sostuvo que no abandonará la defensa de los derechos de los trabajadores ni las gestiones destinadas a obtener mejoras salariales y laborales.

"Ratificamos el estado de alerta y movilización permanente. No retrocederemos en la defensa de nuestros derechos ni abandonaremos la lucha por salarios justos, condiciones laborales dignas y el respeto que merecen todos los trabajadores municipales", expresó el comunicado.