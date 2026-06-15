Convicción Federal impulsa un relevamiento sobre créditos digitales y billeteras virtuales

La preocupación por el incremento del endeudamiento de los hogares argentinos motivó la presentación de una iniciativa legislativa en el Senado de la Nación. El senador nacional Guillermo Andrada, acompañado por sus pares del bloque Convicción Federal, Carolina Moisés, de Jujuy, y Sandra Mendoza, de Tucumán, impulsó un proyecto de Comunicación mediante el cual solicita al Poder Ejecutivo Nacional un informe y una evaluación detallada sobre la evolución del endeudamiento familiar vinculado a créditos de consumo otorgados a través de plataformas digitales, billeteras virtuales y proveedores no financieros de crédito.

La propuesta busca obtener información precisa sobre un fenómeno que, según señalaron los impulsores del proyecto, viene registrando un crecimiento sostenido y genera interrogantes respecto de la capacidad de pago de las familias.

La iniciativa solicita que el relevamiento y la información requerida sean proporcionados por el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y los organismos competentes, con el propósito de contar con un diagnóstico actualizado sobre el comportamiento de este segmento del financiamiento.

Los datos que encendieron las alarmas

El proyecto encuentra sustento en una serie de indicadores que reflejan un escenario de creciente preocupación en torno al crédito y la morosidad.

Según datos oficiales del Banco Central de la República Argentina correspondientes a marzo de 2026, la irregularidad del crédito al sector privado alcanzó el 7 por ciento.

En paralelo, la mora de las familias llegó al 11,5 por ciento, un nivel que se ubicó significativamente por encima de la mora registrada en el sector empresario. A estos datos se suman cifras vinculadas al crecimiento de las herramientas financieras digitales. Informes elaborados por la Cámara Argentina Fintech y el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) indican que más de 8,1 millones de personas utilizan crédito fintech en el país.

Dentro de ese universo, aproximadamente 2,3 millones de usuarios tienen en estas plataformas su único canal formal de acceso al financiamiento.

Sin embargo, el crecimiento de este mercado también presenta indicadores que generan inquietud. Estos indicadores fueron presentados como parte del contexto que motiva el pedido de información y evaluación al Gobierno nacional.

Créditos utilizados para gastos esenciales

Uno de los puntos centrales de la iniciativa está vinculado al destino que las familias otorgan a estos instrumentos financieros. Andrada advirtió que, en numerosos casos, los créditos digitales de acceso rápido son utilizados para afrontar gastos corrientes o necesidades consideradas esenciales para la vida cotidiana.

Según explicó el legislador, estos recursos suelen destinarse a cubrir obligaciones vinculadas con:

• Alimentación.

• Salud.

• Educación.

• Servicios públicos.

• Alquileres.

• Cancelación de obligaciones previas.

De acuerdo con la advertencia planteada en el proyecto, esta dinámica puede derivar en procesos de refinanciación recurrente, generando situaciones de sobreendeudamiento que afectan la estabilidad económica de los hogares.

El senador sostuvo que el uso reiterado de nuevas líneas de crédito para cubrir compromisos anteriores constituye uno de los aspectos que requieren un análisis más profundo por parte de las autoridades competentes.

La información solicitada al Poder Ejecutivo

A través de la iniciativa parlamentaria, los legisladores buscan conocer si el Estado nacional dispone de estudios específicos sobre la utilización de créditos digitales para consumos básicos y esenciales. Asimismo, el proyecto solicita precisiones respecto de la incidencia de las refinanciaciones sucesivas en los niveles actuales de endeudamiento familiar.

Otro de los ejes del pedido apunta a identificar qué medidas regulatorias, de supervisión y de protección al consumidor se encuentran actualmente vigentes o en proceso de evaluación para promover prácticas de crédito responsable. La intención, según se desprende de la propuesta, es conocer las herramientas existentes para prevenir situaciones de sobreendeudamiento en personas humanas y evaluar el alcance de las políticas destinadas a proteger a los usuarios de estos servicios financieros.

Innovación financiera y protección de los consumidores

Andrada remarcó que la iniciativa no tiene como finalidad cuestionar el desarrollo de los créditos digitales ni limitar el avance de la innovación financiera.

"Para que quede claro, no estamos proponiendo restricciones al crédito digital ni cuestionando el desarrollo de la innovación financiera", expresó el legislador. En la misma línea, sostuvo que el objetivo es contribuir a que ese crecimiento se produzca dentro de parámetros sostenibles y compatibles con la protección de consumidores y usuarios.

"Estamos intentando contribuir a que dicho desarrollo se produzca sobre bases sostenibles, compatibles con la protección de consumidores y usuarios y con la estabilidad económica de los hogares", subrayó.

De esta manera, el proyecto impulsado por Guillermo Andrada junto a Carolina Moisés y Sandra Mendoza busca abrir una instancia de evaluación institucional sobre el crecimiento del crédito digital en Argentina, poniendo el foco en la evolución del endeudamiento familiar, los niveles de morosidad y las condiciones en las que millones de personas acceden actualmente al financiamiento para afrontar gastos cotidianos y esenciales.