Adorni busca una nueva foto de gestión con un viaje a Mendoza

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, viajará este jueves a Mendoza para protagonizar una nueva actividad pública de gestión en medio del avance de la causa por presunto enriquecimiento ilícito que lo involucra y de las crecientes presiones políticas vinculadas a su patrimonio y a la demora en la presentación de su declaración jurada.

La visita tendrá como eje central la inauguración del parque solar El Quemado, ubicado en la localidad mendocina de Las Heras, considerado el primer proyecto impulsado bajo el Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI) en el país. La actividad mostrará a Adorni acompañado por figuras clave del oficialismo y del sector energético:

El ministro de Economía, Luis Caputo.

El presidente de YPF, Horacio Marín.

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo.

La puesta en escena aparece como un nuevo intento del Gobierno nacional de recuperar centralidad en torno a la agenda de inversiones y gestión mientras continúan acumulándose capítulos judiciales y políticos alrededor del jefe de Gabinete.

El parque solar El Quemado y el anuncio que se prepara

El proyecto El Quemado fue desarrollado bajo el esquema del RIGI con una inversión de US$211 millones por parte de YPF Luz y apunta a transformarse en el parque de energía solar más grande de la Argentina. La inauguración tiene un fuerte valor simbólico para el oficialismo debido a que representa el primer proyecto concretado dentro del régimen impulsado por el Gobierno para atraer grandes inversiones.

En ese marco, desde el entorno oficial anticiparon que podría haber nuevos anuncios vinculados al RIGI durante la actividad en Mendoza. El propio gobernador Alfredo Cornejo adelantó esa posibilidad durante su participación en la feria Sitevinitech.

"El ministro de Economía, hablé esta mañana con él y está muy interesado en venir, probablemente con otro anuncio", sostuvo el mandatario mendocino. La presencia conjunta de Adorni, Caputo y Marín busca además mostrar una imagen coordinada entre la Casa Rosada, el área económica y el sector energético, en momentos en que el oficialismo intenta sostener la iniciativa política.

Una nueva aparición pública

La recorrida de Adorni ocurre mientras el funcionario continúa envuelto en cuestionamientos vinculados a su situación patrimonial y a la demora en la presentación de su declaración jurada. La actividad en Mendoza forma parte de una estrategia política orientada a desplazar del centro de la escena pública la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y las dudas sobre sus bienes declarados.

El escenario recuerda a otra actividad oficial encabezada por Adorni a mediados de abril en Vaca Muerta, donde compartió una recorrida junto a Karina Milei y Horacio Marín. En aquella oportunidad, el Gobierno apostaba a que el impacto político derivado del informe de gestión presentado en la Cámara de Diputados permitiera amortiguar las críticas y bajar la tensión alrededor del funcionario.

Sin embargo, el panorama no logró estabilizarse y las diferencias internas comenzaron a quedar expuestas dentro del propio Gabinete nacional.

Las críticas internas y la presión sobre la declaración jurada

La semana pasada, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dejó en evidencia el malestar interno cuando reclamó públicamente que Adorni aclarara "cuanto antes" su situación patrimonial.

El episodio marcó uno de los momentos de mayor tensión política alrededor del jefe de Gabinete desde el inicio de la investigación. Aunque el presidente Javier Milei aseguró que Adorni tenía todo preparado para realizar la presentación correspondiente, el funcionario todavía no envió su declaración jurada y las dudas continúan abiertas.

La falta de definiciones alimentó la discusión pública y generó nuevas presiones tanto desde sectores opositores como dentro del propio oficialismo.

La estrategia política de la Casa Rosada

Mientras continúan las revelaciones vinculadas a la causa, el Gobierno intenta reorientar la discusión pública hacia la agenda legislativa y económica. En Casa Rosada consideran que la salida al conflicto debe producirse principalmente por la vía política y aceleran distintos proyectos impulsados por el oficialismo en el Congreso.

En ese contexto, Javier Milei anticipó el envío de un "super-RIGI", una nueva iniciativa destinada a fomentar inversiones, mientras la mesa política del Gobierno trabaja además en otras nueve normas que serían enviadas al Parlamento. La primera prueba legislativa llegará este jueves, cuando la oposición intente sesionar en la Cámara de Diputados para impulsar proyectos de interpelación contra Adorni.

Pese al avance opositor, en el oficialismo confían en que la convocatoria no alcanzará el quórum necesario y que el intento fracasará. Sin embargo, la discusión alrededor del jefe de Gabinete continúa instalada y el viaje a Mendoza aparece así como un nuevo intento del Gobierno de recuperar la iniciativa política mediante una foto de gestión asociada a inversiones, energía y desarrollo económico.