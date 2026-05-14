Reunidos en Rosario, intendentes vuelven a plantarse por fondos al Gobierno nacional

La discusión por los recursos coparticipables, la infraestructura y el financiamiento para provincias y municipios volvió a ocupar el centro de la escena política durante un encuentro que reunió a gobernadores, intendentes y dirigentes de distintos espacios políticos. En ese marco, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, abrió el debate con un mensaje enfocado en la gestión, el federalismo y la necesidad de repensar el funcionamiento del Estado frente al nuevo escenario económico.

"Esta iniciativa insta el debate público para poder brindar un método eficiente de gestión. Lo más importante es que podamos pensar en políticas públicas de punta a punta. Tenemos que cuidar al campo y a la industria, pero también la minería y el petróleo nos puede dar una oportunidad", sostuvo Pullaro.

Las declaraciones se produjeron en medio de un creciente malestar de gobernadores e intendentes por la caída de transferencias nacionales y por la situación financiera que atraviesan provincias y municipios desde 2024.

El reclamo por los fondos retenidos

Uno de los principales ejes del encuentro estuvo vinculado a la pelea por los recursos que, según denunciaron intendentes y gobernadores, fueron retenidos por el Gobierno nacional. Los dirigentes plantearon que durante el año pasado la Nación retuvo $120.000 millones que correspondían a provincias y municipios.

Desde distintos distritos vienen advirtiendo desde 2024 que el escenario financiero se volvió "complicado" tanto para las administraciones provinciales como para los gobiernos locales. Los reclamos se concentran principalmente en tres puntos:

Los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

Los fondos fiduciarios destinados a obra pública.

El impuesto a los combustibles líquidos, que debería utilizarse para el mantenimiento de rutas.

La discusión sobre estos recursos aparece vinculada directamente con el deterioro de infraestructura, la paralización de obras y las dificultades de financiamiento que denuncian las administraciones locales.

Pullaro y el debate sobre el federalismo

Durante el encuentro, Pullaro insistió en la necesidad de fortalecer la articulación entre provincias y municipios y cuestionó el esquema actual de distribución de recursos. "Vamos a un proceso distinto de gestión local, no podemos pensar la provincia sin pensarla desde los gobiernos locales, se tiene que rediscutir un poco el sistema", sostuvo Nicolás Mantegazza, intendente de San Vicente.

El jefe comunal agregó además críticas dirigidas al Gobierno nacional por la concentración de recursos fiscales. "El gobierno nacional sigue cobrando muchos impuestos y no vemos que vuelvan a nuestras ciudades en cuestión de infraestructura o en educación. Hay un modelo que se tiene que rediscutir", afirmó. El planteo se alineó con las posiciones expresadas por distintos sectores del Justicialismo respecto del rol del Estado nacional en la financiación de obras y políticas públicas.

"No hay país que permita generar bienestar para los argentinos si no hay infraestructura e inversión. Es importante que los fondos puedan llegar a la provincias para mejorar las condiciones de los pueblos", añadió Mantegazza.

Por su parte, Pullaro denunció el "retiro" de la gestión encabezada por Javier Milei y sostuvo que las provincias atraviesan "un momento difícil". "El desafío que tenemos [los gobiernos locales] es seguir construyendo federalmente", insistió el mandatario santafesino.

Municipios bajo presión financiera

Otra de las voces críticas fue la de la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, quien advirtió sobre el impacto que la reducción de fondos nacionales está generando en las economías locales. La dirigente sostuvo que los municipios pueden alcanzar niveles altos de eficiencia administrativa, aunque remarcó que determinadas políticas públicas resultan imposibles de sostener sin financiamiento adecuado.

"La falta de fondos está asfixiando las ventas locales. Reclamamos la mitad del IVA, el 10,5%, el porcentaje de los combustibles que vende nuestra provincia y cada una de nuestras ciudades, obras hídricas, viviendas y las rutas", señaló Chahla. Luego agregó: "Lo primero es escuchar, nosotros damos la cara a los vecinos, lo transitamos todos los días. Nos interesa que los nuestros fondos vuelvan".

Las declaraciones reflejaron la preocupación de distintos intendentes por el impacto económico y social derivado de la reducción de transferencias y de la caída de recursos coparticipables.

Victoria Tolosa Paz y la caída de la recaudación

Entre las presencias destacadas de la jornada estuvo la diputada nacional de Unión por la Patria, Victoria Tolosa Paz, quien actualmente impulsa la construcción de un espacio político alternativo dentro del peronismo frente a la expresidenta Cristina Kirchner y al gobernador bonaerense Axel Kicillof.

La legisladora vinculó la situación financiera de provincias y municipios con la caída de la recaudación nacional. "El Gobierno tiene 10 meses consecutivos de pérdida de recaudación impositiva. Eso se nota en las provincias y en la coparticipación a los municipios, que ha caído de manera estrepitosa", sostuvo Tolosa Paz..

"Todo eso hace al mantenimiento de las rutas, a la infraestructura y al desarrollo", agregó posteriormente. La referencia a la caída de la recaudación se incorporó así a un debate más amplio sobre la sostenibilidad financiera de los gobiernos subnacionales y sobre el impacto de la política económica nacional.

Dos miradas sobre el ajuste y la autonomía municipal

Dentro del encuentro también aparecieron posiciones diferentes respecto del escenario actual y del rol que deben asumir los municipios frente al recorte de fondos nacionales. Uno de los dirigentes que expresó una mirada distinta fue Rodrigo Aybar, jefe comunal de Tres de Febrero en reemplazo de Diego Valenzuela, dirigente que llegó a la intendencia a través de Juntos por el Cambio y luego se incorporó a La Libertad Avanza.

Aybar sostuvo que el nuevo contexto obliga a los municipios a desarrollar esquemas de mayor autonomía financiera. "Los municipios tienen que hacerse cargo de tener una gestión eficiente y sobre todo atractiva para que inviertan. Aprendimos a ser mucho más autónomos y a apostar a generar recursos y ser equilibrados en términos fiscales", afirmó.

El dirigente profundizó esa postura al señalar que existen dos modelos distintos de gestión frente a la crisis de recursos. "Son dos posturas, si esperás a que te den el pescado o pretendés salir a buscarlo. Nuestras obras se hacen con fondos municipales", concluyó.

El encuentro dejó así expuestas las distintas posiciones políticas y de gestión que atraviesan actualmente el debate federal en la Argentina, en un contexto marcado por la discusión sobre recursos, obra pública, autonomía financiera y el rol del Gobierno nacional en la distribución de fondos hacia provincias y municipios.