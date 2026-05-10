Adorni convocó a la mesa política tras el respaldo de Milei y busca reactivar la agenda en el Congreso

Con el respaldo del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni convocó a una reunión de la mesa política en la Casa Rosada para este martes a las 14. El encuentro se realizará en un contexto de tensiones internas por la investigación judicial en su contra y la necesidad del Gobierno de recuperar la iniciativa legislativa.

La convocatoria fue confirmada por fuentes oficiales tras la reunión de Gabinete del viernes, luego del pedido de Patricia Bullrich para que Adorni presente su declaración jurada con rapidez. La exministra de Seguridad remarcó que la situación genera malestar dentro del Ejecutivo por la falta de claridad en torno al patrimonio del funcionario.

Pese a los cuestionamientos, Milei volvió a defender públicamente a su colaborador y aseguró que no lo removerá del cargo. "No voy a ejecutar gente honesta", afirmó, al sostener que Adorni tiene "todo en regla".

Proyectos para reactivar la agenda parlamentaria

En paralelo, el Gobierno busca romper la parálisis legislativa con una batería de proyectos en el Congreso. Entre las iniciativas se destaca la reforma electoral, frenada por resistencias de bloques aliados a la eliminación de las PASO.

Mientras continúan las negociaciones, la Cámara de Diputados intentará avanzar con el dictamen para la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). El oficialismo también prevé llevar al recinto la llamada Ley Hojarasca —para derogar normas consideradas obsoletas— y la modificación del régimen de Zonas Frías, que propone recortar subsidios al gas en regiones de bajas temperaturas.

La agenda en el Senado

En el Senado, el bloque oficialista busca avanzar con audiencias para designar jueces y fiscales federales, además del dictamen del proyecto de Propiedad Privada. También podría tratarse la autorización para pagar US$171 millones a fondos que litigaban por la deuda en default de 2001, iniciativas sobre regularización de armas y la prórroga por cinco años del juez federal Carlos Mahiques junto con otros pliegos judiciales y diplomáticos.

En ese marco, el Gobierno trabaja en la presentación del proyecto de "super-RIGI", que el ministro de Economía Luis Caputo prevé enviar al Congreso para incentivar nuevas inversiones.

Desde la Casa Rosada reconocen que el avance de la agenda dependerá de que no surjan novedades en la causa que involucra a Adorni, mientras el funcionario continúa preparando su declaración jurada.