La Justicia ratifica la restitución de la pensión a CFK y abre un nuevo frente judicial con el Gobierno

La Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social tomó este miércoles una decisión de alto impacto político y jurídico: rechazó el recurso extraordinario federal presentado por la ANSES y dejó firme la medida cautelar que obliga a restituir la pensión por viudez a Cristina Kirchner. La resolución no solo confirma la vigencia de ese beneficio, sino que además delimita con precisión los alcances de las potestades administrativas del organismo previsional.

El fallo introduce una distinción clave en el tratamiento de las prestaciones percibidas por la exmandataria. Mientras convalida la suspensión de la jubilación presidencial, establece que la pensión por viudez no puede ser eliminada bajo los argumentos esgrimidos por la ANSES, especialmente aquellos vinculados a lo que los magistrados definieron como "cuestiones de honor".

El origen del conflicto: una decisión administrativa en 2024

La controversia se remonta a fines de 2024, cuando la ANSES resolvió, mediante la Resolución 1092, dar de baja dos beneficios que percibía Cristina Kirchner:

La jubilación presidencial , correspondiente a su desempeño como jefa de Estado.

, correspondiente a su desempeño como jefa de Estado. La pensión por viudez, derivada de su condición de viuda de Néstor Kirchner.

Esta decisión se produjo en un contexto político y judicial particularmente sensible, ya que la administración nacional actuó tras la confirmación de la condena en la causa Vialidad. A partir de ese antecedente, el organismo previsional avanzó con la eliminación de ambos ingresos, argumentando fundamentos vinculados a la situación judicial de la exmandataria.

La mirada del tribunal: límites a la ANSES

Sin embargo, los jueces Juan Fantini Albarenque y Sebastián Russo introdujeron una interpretación que limita el alcance de esa medida. En su resolución, sostuvieron que la ANSES no estaba habilitada para eliminar la pensión por viudez por razones ajenas al marco estrictamente legal del beneficio.

El tribunal fue enfático al establecer una diferenciación técnica entre las prestaciones:

Jubilación presidencial: Su suspensión fue considerada válida debido a la condena judicial. Se vincula directamente con el ejercicio del cargo y sus condiciones legales.

Pensión por viudez: Debe ser restituida de manera inmediata. Su eliminación por vía administrativa fue considerada inadmisible. No puede estar sujeta a valoraciones de carácter moral o de "honor".



Este razonamiento marca un precedente relevante en materia previsional, al subrayar que ciertos derechos derivados de vínculos familiares no pueden ser afectados por decisiones administrativas basadas en interpretaciones subjetivas.

La reacción del Gobierno: camino a la Corte Suprema

Tras conocerse el fallo, el Ministerio de Capital Humano reaccionó rápidamente y confirmó que el Estado nacional recurrirá en queja ante la Corte Suprema de Justicia. El objetivo es revertir la decisión de la Cámara y reinstalar la postura original de la ANSES.

Desde la cartera cuestionaron duramente la resolución judicial, señalando que:

"Afecta el principio de legalidad" , al considerar que desconoce el marco normativo aplicable.

, al considerar que desconoce el marco normativo aplicable. No contempla la "prohibición expresa del derecho al cobro" derivada de la condena e inhabilitación de la exmandataria.

Esta respuesta anticipa una nueva etapa en la disputa, que ahora se trasladará al máximo tribunal del país y prolongará la incertidumbre en torno al caso.

Un conflicto que trasciende lo previsional

Más allá del impacto económico concreto, el caso expone una tensión de fondo entre las decisiones administrativas del Estado y el control judicial de su legalidad. La Cámara no solo resolvió sobre un beneficio específico, sino que también fijó criterios sobre los límites de acción de los organismos públicos.

El eje del debate se centra en una pregunta crucial: ¿hasta dónde puede avanzar la administración en la revisión de derechos adquiridos cuando existen condenas judiciales? La respuesta, al menos en esta instancia, parece inclinarse hacia una protección más estricta de ciertos beneficios, incluso en contextos de alta controversia política.

Con la inminente intervención de la Corte Suprema, el caso promete convertirse en un punto de referencia obligado para futuras discusiones sobre derechos previsionales, legalidad administrativa y consecuencias jurídicas de las condenas penales en la esfera pública.