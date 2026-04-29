Nóblega, Monguillot y Palladino cruzaron a Adorni por PAMI, tarifas y obras

La presentación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la Cámara de Diputados no solo estuvo atravesada por cuestionamientos vinculados a su situación personal, sino también por una batería de reclamos centrados en problemáticas concretas que afectan a distintos sectores. Tras su exposición, el funcionario debió responder a consultas de legisladores, entre ellos representantes de Catamarca que pusieron el foco en la realidad provincial.

En ese contexto, los diputados Sebastián Nóblega y Fernando Monguillot, del bloque Elijo Catamarca, plantearon inquietudes vinculadas a la crisis en el PAMI, la falta de obras viales y el impacto de las tarifas en el norte argentino. A su vez, la diputada nacional Claudia Palladino, de Unión por la Patria, sumó cuestionamientos relacionados con el acceso a medicamentos, prótesis y el cumplimiento de normativas.

Nóblega: alerta por el PAMI

El primero en intervenir fue Sebastián Nóblega, quien expuso la preocupación de su bloque por cuestiones que, según sostuvo, se encuentran fuera de la agenda del Gobierno nacional. En su planteo, cuestionó el enfoque centrado en la macroeconomía y señaló una desconexión con la realidad cotidiana.

"Existe una negación por comprender lo que le pasa a la gente en su día a día", afirmó, al tiempo que remarcó que las prioridades oficiales no reflejan las urgencias sociales.

Uno de los ejes centrales de su intervención fue la situación del PAMI, particularmente en relación con jubilados y pensionados que atraviesan dificultades en el acceso a tratamientos y medicamentos.

En ese sentido, planteó interrogantes directos:

"¿Qué respuesta tiene para los jubilados y pensionados de PAMI?"

Señaló una situación crítica para pacientes oncológicos , especialmente en la provisión de remedios.

, especialmente en la provisión de remedios. Advirtió que se trata de una problemática urgente que requiere resolución inmediata.

Además, Nóblega introdujo un dato concreto sobre el impacto financiero en el sistema de salud: la existencia de una deuda de 20 millones de pesos del PAMI con el Hospital San Juan Bautista, lo que, según explicó, no solo afecta a los afiliados de la obra social, sino al funcionamiento general de la salud pública.

Tarifas e iniciativa para el Norte Grande

Otro de los puntos abordados por el legislador fue el impacto de las tarifas energéticas y el costo de los combustibles en la región. En ese marco, anticipó la presentación de una iniciativa para establecer una tarifa diferencial en el Norte Grande, en línea con propuestas ya planteadas en el Senado.

El diagnóstico fue contundente: "Las tarifas hoy son impagables. Hay gente que tiene que dejar de comer para pagar la luz y muchos comercios están cerrando".

Este planteo incorporó una dimensión económica y social, vinculando el costo de los servicios con la caída en el consumo y el cierre de actividades comerciales.

Monguillot: dudas sobre la infraestructura vial

Por su parte, el diputado Fernando Monguillot centró su intervención en la cuestión de la infraestructura, específicamente en las obras viales mencionadas en el informe de gestión. El legislador expresó dudas sobre un apartado donde se hacía referencia al mantenimiento de 200 kilómetros de rutas, contrastándolo con la extensión total de la red vial en Catamarca.

En ese sentido, detalló que la provincia cuenta con más de 1.200 kilómetros de rutas y que además se incluyen tramos de las rutas 38, 40, 60, 64, 79 y 157.

A partir de esos datos, planteó un interrogante central sobre el futuro de la infraestructura: "Nos preocupa qué va a pasar con los 1.000 kilómetros restantes y si hay previsión presupuestaria".

El planteo apuntó a la falta de claridad sobre la planificación y financiamiento de obras, en un contexto donde la conectividad vial resulta clave para el desarrollo regional.

Palladino: brecha entre el discurso y la realidad

La diputada nacional Claudia Palladino aportó una mirada centrada en el impacto social de las políticas públicas, marcando una distancia entre el discurso oficial y la experiencia cotidiana de la población.

"Parecería que estamos en una realidad paralela", sostuvo, al contrastar las explicaciones del Gobierno con los testimonios de la comunidad. En su intervención, señaló dificultades concretas:

Falta de acceso a medicamentos .

. Imposibilidad de acceder a prótesis.

A partir de ello, formuló una pregunta directa al jefe de Gabinete: "¿Por qué las respuestas parecen lógicas pero hay diferencias cuando hablamos con la gente?".

Además, cuestionó el cumplimiento de leyes en áreas sensibles, mencionando particularmente la ley en Discapacidad, al señalar que existen dificultades para sostener el principio de legalidad en determinados ámbitos.

Impacto en la salud pública y financiamiento provincial

Uno de los puntos más críticos de la exposición de Palladino estuvo vinculado al funcionamiento del PAMI y sus efectos en las provincias. La legisladora describió cómo las deudas con prestadores generan un efecto en cadena.

"Al haber deuda con los prestadores, dificulta poder tener compra de medicamentos. Si uno no paga en tiempo y forma, no se presentan los proveedores", explicó. Asimismo, detalló que desde febrero existen demoras críticas en la entrega de insumos básicos y prótesis, lo que agrava la situación sanitaria.

Frente a esta falta de respuestas, advirtió sobre una consecuencia directa: la sobrecarga del sistema público de salud, que termina absorbiendo la demanda.

"Quien empieza a atender es el hospital público, que también tiene deudas", señaló, y concluyó con una advertencia sobre el impacto fiscal: "Las provincias terminamos financiando al Estado Nacional y al PAMI, cuando nos cuestionan justamente eso".

Tensiones estructurales

Las intervenciones de los legisladores de Catamarca durante el informe de gestión de Manuel Adorni dejaron en evidencia un conjunto de tensiones que atraviesan la relación entre Nación y provincias, así como entre el discurso macroeconómico y las demandas sociales concretas.

Los cuestionamientos abordaron temas sensibles como la salud de los jubilados, la infraestructura vial y el costo de vida, configurando un panorama donde las preocupaciones locales se proyectan en el ámbito nacional. En ese escenario, la exposición del jefe de Gabinete se convirtió en un espacio de confrontación política, pero también en un canal para visibilizar problemáticas que, según los legisladores, requieren respuestas urgentes.