Adorni bajo la lupa: la Justicia ahora investigará el origen de los fondos invertidos en Bitcoin

La causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, registró un giro significativo luego de que el funcionario presentara el miércoles su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción y atribuyera el mayor incremento de su patrimonio a una inversión de US$200.000 en Bitcoin.

Las explicaciones brindadas por Adorni no cerraron la investigación. Por el contrario, generaron nuevas líneas de análisis para la fiscalía. A partir de sus declaraciones, el fiscal Gerardo Pollicita, quien conduce la investigación junto al juez Ariel Lijo, profundizará ahora en el origen de los fondos que permitieron realizar aquella inversión y en la evolución patrimonial del funcionario durante los últimos años.

La causa se desarrolla en un contexto marcado por la presentación de declaraciones juradas rectificativas ante la Oficina Anticorrupción y por las manifestaciones públicas del propio jefe de Gabinete respecto de la composición de su patrimonio.

Doce años de historial laboral bajo análisis

Una de las medidas centrales impulsadas por la fiscalía será la reconstrucción del historial laboral de Adorni durante los últimos 12 años.

El objetivo de esta tarea será determinar la procedencia de los recursos económicos que, según el funcionario, fueron utilizados para concretar inversiones en criptomonedas y que posteriormente explicaron una porción sustancial de su patrimonio actual.

Pollicita busca establecer con precisión de dónde surgieron esos fondos, especialmente después de que Adorni afirmara que se trató de "ahorros en negro" acumulados junto a su esposa, Bettina Angeletti.

La investigación apunta a verificar la consistencia de esas explicaciones y a reconstruir el recorrido económico de los recursos mencionados por el funcionario.

El papel de la familia en la reconstrucción patrimonial

La pesquisa no se limitará exclusivamente al patrimonio personal de Adorni.

Según las medidas previstas, si el jefe de Gabinete sostuviera que parte de ese dinero fue hallado en la casa de sus padres, la investigación podría extenderse al resto de sus familiares con el objetivo de identificar el origen efectivo de los fondos.

Esta línea de trabajo forma parte de la estrategia de la fiscalía para reconstruir de manera integral la conformación del patrimonio familiar y determinar si existe documentación o información que permita acreditar el origen de los recursos económicos mencionados en las explicaciones públicas.

Los US$500.000 y la intervención de los peritos

La fiscalía también avanzará sobre otros aspectos patrimoniales que surgieron de declaraciones públicas realizadas por el funcionario.

En ese marco, Pollicita mantendrá reuniones con los peritos de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero (DAFI) para incorporar a la investigación los US$500.000 que Adorni dijo poseer durante una entrevista.

La incorporación de esos datos busca ampliar el análisis patrimonial y contrastar la información pública con la documentación presentada ante los organismos de control.

Entre las medidas previstas figura además el pedido de la declaración jurada reservada de Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete. La documentación será utilizada para reconstruir el patrimonio familiar y verificar la coherencia entre las distintas presentaciones realizadas ante los organismos competentes.

Bitcoin, ganancias y verificación de activos digitales

Otro de los ejes centrales de la investigación estará vinculado a los activos digitales mencionados por Adorni.

La fiscalía analizará la documentación relacionada con las inversiones en criptomonedas y evalúa cuál será el mecanismo más adecuado para solicitar información que permita comprobar la existencia de esos fondos y verificar su incorporación a las declaraciones patrimoniales correspondientes.

El foco principal está puesto en los US$300.000 que el funcionario aseguró haber obtenido como ganancia mediante inversiones en criptomonedas realizadas junto a su esposa.

Durante una entrevista televisiva, Adorni explicó que comenzó a operar con bitcoin en 2013 y que entre 2014 y 2018 obtuvo rendimientos significativos.

Entre los datos aportados públicamente por el jefe de Gabinete se destacan:

Inversión inicial: US$200.000.

US$200.000. Ganancia obtenida: US$300.000.

US$300.000. Inicio de operaciones con bitcoin: 2013.

2013. Período de rendimientos destacados: entre 2014 y 2018.

entre 2014 y 2018. Participación en las inversiones: junto a su esposa, Bettina Angeletti.

"Invertimos US$200.000 y ganamos US$300.000", afirmó Adorni al explicar el origen de una parte sustancial de su patrimonio.

El argumento de la defensa patrimonial

Las explicaciones públicas del funcionario tuvieron además un objetivo concreto: demostrar que los recursos que integran su patrimonio fueron generados antes de su llegada a la función pública.

Según sostuvo, las inversiones en bitcoin y los ahorros acumulados con su esposa constituyen la evidencia de que una porción relevante de sus bienes se originó con anterioridad a su desempeño en cargos gubernamentales.

Sin embargo, lejos de cerrar el debate, esas afirmaciones impulsaron nuevas medidas de investigación orientadas a verificar la procedencia de los fondos, la existencia de los activos digitales mencionados y la correspondencia entre las declaraciones realizadas públicamente y la documentación presentada ante los organismos de control.

Con la intervención de la fiscalía, el análisis del historial laboral, la posible revisión de antecedentes familiares, la incorporación de información patrimonial adicional y el estudio de las inversiones en criptomonedas, la causa entra ahora en una etapa enfocada en reconstruir con precisión el origen de los recursos económicos que, según el propio Adorni, explican la evolución de su patrimonio.