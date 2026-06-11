El Senado avanzó con designaciones judiciales y nuevas iniciativas en salud

La Cámara de Senadores de Catamarca llevó adelante este jueves la Séptima Sesión Ordinaria, una jornada legislativa caracterizada por una amplia agenda de temas vinculados al fortalecimiento institucional, la infraestructura, la salud pública, la prevención de riesgos ambientales y el reconocimiento de actividades académicas, deportivas y comunitarias.

La sesión fue presidida por el presidente provisorio del cuerpo, senador Ramón Figueroa Castellanos, y permitió el tratamiento de acuerdos para designaciones judiciales, proyectos de ley, resoluciones y declaraciones de interés parlamentario.

A lo largo de la jornada, los legisladores abordaron iniciativas que abarcan desde la cobertura de vacantes en el Poder Judicial hasta medidas destinadas a prevenir inundaciones en zonas productivas, garantizar derechos en materia de salud sexual y reproductiva para personas con discapacidad y promover mejoras en infraestructura vial y sanitaria.

Acuerdo para cubrir cargos en la Justicia

Uno de los puntos centrales de la sesión estuvo relacionado con el tratamiento de los pliegos remitidos por el Poder Ejecutivo Provincial para cubrir cargos dentro de la estructura judicial.

Durante el debate, el Senado prestó acuerdo para la designación del Dr. Jonathan Felsztyna como Juez de Primera Instancia de Control de Garantías para la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia. Asimismo, se otorgó acuerdo para la designación de la Dra. Nadia Romina Céliz como Fiscal de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, del Trabajo y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial.

Desde la Comisión de Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes se fundamentaron los despachos favorables señalando que ambos postulantes atravesaron la totalidad del procedimiento reglamentario correspondiente.

Según se explicó durante la sesión, los candidatos participaron de entrevistas personales con los integrantes de la comisión, instancia en la que demostraron solvencia profesional, claridad conceptual y sólidos conocimientos técnicos y jurídicos.

Además, se destacó que durante el proceso de evaluación:

• No se registraron impugnaciones.

• No existieron observaciones adversas.

• Los organismos competentes emitieron informes favorables.

• Los postulantes acreditaron el cumplimiento de todos los requisitos constitucionales y legales exigidos para los cargos.

Media sanción para una ley orientada a prevenir inundaciones

Otro de los proyectos relevantes tratados durante la jornada fue la iniciativa impulsada por el senador Félix Jerez, que obtuvo media sanción.

La propuesta establece la obligatoriedad de realizar estudios topográficos con incorporación de curvas de nivel o modelos digitales de elevación equivalentes en fincas rurales y tierras destinadas a uso productivo o forestal ubicadas en zonas de riesgo hídrico. La iniciativa contempla que dichos estudios sean efectuados por profesionales habilitados y que incluyan:

• Relevamientos georreferenciados.

• Identificación de escurrimientos.

• Delimitación de áreas de acumulación hídrica.

• Propuestas de obras de contención cuando resulten necesarias.

La autoridad de aplicación será el Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente, que actuará en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Productivo.

En los fundamentos del proyecto, el senador Jerez indicó que la iniciativa busca responder a una problemática creciente en el Este catamarqueño, especialmente en la localidad de Los Altos, donde distintos barrios enfrentan inundaciones recurrentes provocadas por lluvias intensas, el avance del desmonte y la falta de una adecuada planificación para el manejo de aguas superficiales.

Derechos de personas con discapacidad

La Cámara Alta también avanzó en materia de salud y derechos al otorgar sanción definitiva a un proyecto proveniente de la Cámara de Diputados.

La iniciativa, de autoría del diputado Juan Carlos Ledesma, fue convertida en la Ley Nº 5946, mediante la cual se crea el Programa Provincial de Atención Adecuada y Accesible a la Salud Sexual y Reproductiva para Personas con Discapacidad. La norma tiene como finalidad garantizar un acceso equitativo, inclusivo y de calidad a los servicios de salud sexual y reproductiva en todo el territorio provincial.

El programa se sustenta en principios de:

• Inclusión.

• Autonomía.

• Accesibilidad.

• Igualdad.

• Participación.

Como miembro informante, el senador Mario Gershani sostuvo que el acceso a la salud sexual y reproductiva constituye un derecho humano fundamental.

Asimismo, destacó que la iniciativa apunta a eliminar barreras estructurales, sociales y culturales que todavía limitan el ejercicio pleno de esos derechos por parte de las personas con discapacidad, promoviendo además su autonomía, inclusión social y reconocimiento dentro de la comunidad.

Pedido de informes sobre la Ruta Nacional 38

Durante la sesión también fue aprobado un proyecto de resolución impulsado por los senadores Belén Menecier y Félix Jerez, mediante el cual se solicita a la Dirección Nacional de Vialidad un informe detallado sobre el estado de la Ruta Nacional Nº 38 en el tramo correspondiente al departamento Paclín.

La iniciativa requiere información vinculada a:

• Trabajos de bacheo.

• Obras de repavimentación.

• Señalización.

• Iluminación.

• Licitaciones.

• Contratos vigentes.

• Identificación de puntos críticos de siniestralidad.

Los autores señalaron que el deterioro avanzado de la calzada, la presencia de baches, la falta de demarcación horizontal y las deficiencias en la iluminación constituyen factores de riesgo para la seguridad vial y generan permanentes reclamos por parte de vecinos y usuarios.

Solicitan obras cloacales para Belén

Sobre tablas, el cuerpo legislativo aprobó además un proyecto de resolución presentado por la senadora Soledad Blas.

La iniciativa solicita al Poder Ejecutivo Provincial:

• El recambio integral de la red cloacal de la ciudad de Belén.

• Un informe actualizado sobre el estado de la Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales.

• La adopción de medidas para culminar y poner en funcionamiento dicha obra.

El proyecto surge a partir de una comunicación aprobada por unanimidad por el Concejo Deliberante de Belén y tiene como objetivo fortalecer el saneamiento urbano, la protección ambiental y la salud pública de la comunidad.

Reconocimientos y declaraciones de interés

La sesión también incluyó la aprobación de diversas declaraciones de interés parlamentario. Entre ellas se destacan:

• Las Jornadas Regionales en Actualización en Oftalmología (CAO) Centro 2026, que se realizarán los días 12 y 13 de junio en el Nodo Tecnológico de la Capital, iniciativa impulsada por los senadores Ramón Figueroa Castellanos y Débora Romero.

• Las Primeras Jornadas Provinciales de Enfermería en Curaciones de Heridas - Catamarca 2026, previstas para el 12 de junio en la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Catamarca, proyecto promovido por Ramón Figueroa Castellanos y María Elena Lagoria.

• La XVII Feria Andina, que se desarrollará los días 19, 20 y 21 de junio en el Polo Productivo, Turístico y Artesanal de Belén, presentada por la senadora Soledad Blas.

• El reconocimiento parlamentario, deportivo y social a Mónica Yolanda Chávez, vecina de Recreo, departamento La Paz, por su trayectoria y aporte al desarrollo y promoción del ciclismo, iniciativa presentada por la senadora Débora Romero.

De esta manera, la Cámara de Senadores de Catamarca avanzó en una agenda legislativa que combinó decisiones institucionales, proyectos orientados a la prevención de riesgos ambientales, ampliación de derechos, pedidos de infraestructura y reconocimiento a actividades académicas, sanitarias, deportivas y productivas vinculadas al desarrollo de las comunidades de la provincia.