"Omisión ética": Bullrich criticó a Adorni y sostuvo que "esto es más que un error"

En una nueva señal de diferenciación dentro del espacio oficialista, Patricia Bullrich expresó fuertes cuestionamientos hacia el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al referirse a las explicaciones que el funcionario brindó sobre el incremento de su patrimonio. La declaración se produjo el mismo día en que la dirigente cumplió 70 años y recibió saludos públicos del Presidente y otros integrantes del Gobierno a través de las redes sociales.

Lejos de limitarse a una observación administrativa, Bullrich calificó la situación en términos éticos y sostuvo que las explicaciones brindadas por Adorni no alcanzan para despejar las dudas planteadas en torno a su situación patrimonial.

"Esto es más que un error, esto es una omisión ética. Y nuestro Gobierno tiene la moral como política de Estado", afirmó la jefa de los senadores libertarios en declaraciones a LA NACION. La dirigente agregó además que será la Justicia la encargada de avanzar en la evaluación de los hechos. "Ahora, será la Justicia la que tendrá que determinar", expresó.

Un planteo que no es nuevo

Las declaraciones de Bullrich no surgieron de manera aislada. Según se informó, hace poco más de un mes la exministra de Seguridad ya había planteado la necesidad de que Adorni presentara su declaración jurada de manera inmediata para aclarar las dudas generadas por el notable crecimiento de su patrimonio.

Antes de realizar ese pedido públicamente, Bullrich le había comunicado su preocupación al Presidente. También intentó plantear el tema durante una reunión de gabinete.

De acuerdo con la información difundida, la dirigente procuró exponer su postura durante ese encuentro, aunque fue interrumpida por el primer mandatario. Pese a ello, el Presidente mantuvo su decisión de respaldar al jefe de Gabinete. La misma posición fue sostenida por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien también continuó defendiendo al funcionario cuestionado.

FELIZ CUMPLEAÑOS @PatoBullrich y mi eterno agradecimiento por decidir ser parte del resurgimiento que hará a la Argentina grande nuevamente.

VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!! pic.twitter.com/GSjLXc2WAE — Javier Milei (@JMilei) June 11, 2026

Distancias crecientes con decisiones del Gobierno

Las críticas dirigidas a Adorni se inscriben dentro de una serie de posicionamientos públicos que Bullrich viene adoptando en los últimos meses y que reflejan diferencias respecto de distintas decisiones impulsadas por el Poder Ejecutivo. Uno de esos episodios ocurrió luego de que reclamara explicaciones al jefe de Gabinete. En aquella oportunidad, la jefa del bloque de senadores libertarios participó de una reunión de la comisión de Libertad de Prensa de la Cámara alta.

La comisión es encabezada por la senadora Carolina Moisés y durante ese encuentro se formularon críticas al Gobierno por la decisión de impedir el acceso a la Casa Rosada de periodistas acreditados.

Según se indicó, los cuestionamientos estuvieron vinculados a las restricciones que continúan afectando el trabajo de la prensa para el cumplimiento de sus tareas.

El caso de María Verónica Michelli

Otro de los momentos en los que Bullrich manifestó diferencias con el oficialismo estuvo relacionado con el pliego de la jueza María Verónica Michelli. Semanas después de las discusiones sobre el patrimonio de Adorni, la dirigente expresó públicamente su rechazo al retiro del pliego de la magistrada.

La senadora fundamentó esa postura señalando que lo hacía "por razones de conciencia". La jueza había sido vetada por el Presidente y por Karina Milei debido a que es cuñada del periodista Hugo Alconada Mon.

Posteriormente se produjo una reunión y una fotografía entre Bullrich y Karina Milei. Luego de ese encuentro, la exministra terminó absteniéndose durante la votación del pliego. Esa decisión fue interpretada como una tregua política con la secretaria general de la Presidencia. Sin embargo, el pliego finalmente fue aprobado por el Senado.

El rol de Bullrich dentro del espacio libertario

Personas cercanas a la dirigente sostienen que sus declaraciones no deben interpretarse como un intento de ruptura con el oficialismo ni como el inicio de un proyecto político independiente.

Tampoco consideran que exista una intención de profundizar divisiones internas dentro del espacio libertario. Sin embargo, valoran que la senadora haya mantenido una postura diferenciada frente a determinadas decisiones del Gobierno.

Según expresaron allegados a Bullrich:

• No busca abandonar el espacio libertario.

• No pretende generar una grieta interna.

• No trabaja en la construcción de una candidatura presidencial propia.

• Consideran que defendió su caudal electoral.

• Entienden que sigue demostrando que es una figura necesaria dentro del espacio.

Entre sus colaboradores existe la convicción de que una diferenciación política resulta necesaria para preservar su identidad dentro del oficialismo.

Reacciones tras las explicaciones de Adorni

Las críticas hacia el jefe de Gabinete también encontraron eco entre dirigentes cercanos a Bullrich. Antes de que la senadora realizara públicamente sus declaraciones, en su entorno ya habían manifestado reparos respecto de las explicaciones brindadas por Adorni sobre su patrimonio.

"Con la de ayer buscó zafar, pero políticamente está listo", expresaron desde el entorno de la dirigente. Posteriormente, Bullrich avanzó un paso más con sus cuestionamientos públicos, profundizando las diferencias respecto del funcionario.

La posición adoptada por la jefa de los senadores libertarios contrastó con la estrategia de respaldo sostenida por el Presidente y por Karina Milei, consolidando un nuevo capítulo de tensiones dentro del oficialismo y reavivando el debate político en torno a la situación del jefe de Gabinete y las explicaciones brindadas sobre su crecimiento patrimonial.