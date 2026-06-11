El Gobierno acelera obras viales estratégicas en el Oeste y la Puna

El Gobierno de Catamarca continúa avanzando en la planificación y ejecución de obras de infraestructura vial consideradas estratégicas para el desarrollo del Oeste provincial y la región de la Puna. Con ese objetivo, el gobernador Raúl Jalil encabezó una reunión de trabajo en las instalaciones de Vialidad Provincial, acompañado por el ministro de Hacienda y Obra Pública, Juan Marchetti, y el director provincial de Vialidad, Fernando Castillo.

Durante el encuentro, las autoridades analizaron el estado de avance de distintos proyectos en ejecución y repasaron iniciativas que se encuentran en etapa de planificación, con el propósito de fortalecer la conectividad, optimizar la circulación vehicular y mejorar las condiciones de tránsito en zonas consideradas clave para el desarrollo del interior provincial.

La reunión permitió además evaluar el progreso de obras actualmente en marcha y definir próximos pasos para intervenciones que son esperadas desde hace años por comunidades del Oeste catamarqueño.

Laguna Blanca: un proyecto esperado

Uno de los anuncios más relevantes realizados durante la reunión estuvo vinculado con el camino hacia Laguna Blanca. Las autoridades confirmaron que durante el mes de agosto está previsto el llamado a licitación para ejecutar las primeras obras de arte de esta importante intervención vial.

Se trata de un proyecto largamente esperado por los habitantes de la región y que podrá concretarse gracias a los recursos provenientes del fideicomiso minero. La obra tiene como finalidad mejorar diversos aspectos vinculados a la circulación y el acceso en la zona.

Entre los objetivos planteados se encuentran:

• Mejorar la conectividad regional.

• Incrementar la seguridad vial.

• Optimizar las condiciones de tránsito.

• Favorecer a las comunidades ubicadas en el norte del departamento Belén.

La ejecución de estas obras representa un paso importante dentro de una estrategia orientada a fortalecer la integración territorial y facilitar la movilidad en sectores alejados de los principales centros urbanos.

Avances en el camino Chuquisaca-Campo de Piedra Pómez

Otro de los proyectos analizados durante la reunión fue el camino Chuquisaca-Campo de Piedra Pómez, considerado una de las intervenciones relevantes para la conectividad del Oeste provincial. Según se informó, actualmente los trabajos se desarrollan en dos frentes de obra, lo que permite avanzar simultáneamente en distintos sectores de la traza.

Las autoridades repasaron el estado de ejecución de estos trabajos en el marco de una evaluación general de las principales intervenciones que se encuentran en marcha dentro de la región.

El seguimiento de esta obra forma parte de una planificación más amplia que busca consolidar corredores de comunicación y fortalecer la infraestructura vial en áreas estratégicas del territorio provincial.

Más de 20 kilómetros asfaltados sobre la Ruta Provincial 43

La reunión también permitió revisar los avances registrados en la Ruta Provincial N°43, una de las vías de comunicación más importantes para la Puna catamarqueña. De acuerdo con la información presentada durante el encuentro, la obra ya registra más de 20 kilómetros asfaltados en el tramo que se extiende hacia el límite con la provincia de Salta.

El avance de esta infraestructura constituye uno de los puntos destacados dentro del conjunto de obras que se ejecutan actualmente en la región puneña.

La pavimentación de este corredor vial forma parte de los proyectos destinados a mejorar las condiciones de circulación y fortalecer la integración territorial de zonas que presentan características geográficas particulares.

La Cuesta de Zapata se prepara para una nueva etapa

Entre los temas abordados por las autoridades también ocupó un lugar destacado la situación de la Cuesta de Zapata, uno de los caminos históricos de la provincia.

Según se informó, las obras que se ejecutan en esta traza ingresarán en las próximas semanas en una segunda etapa de trabajo. La intervención tiene como finalidad avanzar en la recuperación de este histórico camino que conecta las localidades de Tinogasta y Londres.

La continuidad de las tareas permitirá profundizar los trabajos ya realizados y dar seguimiento a un proyecto que busca preservar y recuperar una vía de comunicación con importancia histórica para la provincia.

Bypass para Andalgalá, Antofagasta y Belén

Otro de los ejes analizados durante la reunión estuvo relacionado con los proyectos destinados a la construcción de bypass en distintas ciudades del interior catamarqueño. Las autoridades evaluaron las iniciativas previstas para:

• Andalgalá.

• Antofagasta.

• Belén.

Estas obras tienen como objetivo optimizar la circulación vehicular y fortalecer la infraestructura vial en sectores urbanos donde el crecimiento del tránsito requiere nuevas soluciones de conectividad.

En el caso particular de Belén, se informó que ya se avanza en el proceso de licitación de las obras de arte necesarias para llevar adelante el proyecto.

La planificación de estos bypass forma parte de una estrategia destinada a mejorar la movilidad y ordenar los flujos vehiculares en distintos puntos de la provincia.

Obras considerada prioritaria

Al término del encuentro, el director provincial de Vialidad, Fernando Castillo, calificó la reunión como "muy productiva". Según explicó, la jornada permitió avanzar en el análisis de iniciativas que se encontraban en evaluación y retomar proyectos considerados prioritarios para el sistema vial provincial.

El funcionario destacó que el diálogo mantenido durante la reunión facilitó la continuidad de distintas acciones vinculadas con la infraestructura de transporte y la conectividad territorial.

Con obras en ejecución, nuevos llamados a licitación previstos para los próximos meses y proyectos que avanzan en sus distintas etapas administrativas, el Gobierno provincial continúa desarrollando una agenda orientada a mejorar la infraestructura vial del Oeste catamarqueño y la Puna. Los trabajos sobre Laguna Blanca, la Ruta Provincial 43, el camino Chuquisaca-Campo de Piedra Pómez, la Cuesta de Zapata y los futuros bypass en Andalgalá, Antofagasta y Belén conforman parte de un conjunto de iniciativas que buscan fortalecer la conectividad y acompañar el desarrollo de las comunidades del interior provincial.