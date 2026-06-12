Adorni omitió presentar en su declaración jurada el anexo con los bienes de su esposa

La situación patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, continúa bajo análisis luego de las modificaciones introducidas en sus declaraciones juradas y de la aparición de nuevos elementos que mantienen abierta la atención sobre la evolución de sus bienes. En esta oportunidad, el foco se encuentra puesto en la ausencia del anexo reservado correspondiente al patrimonio de su esposa, Bettina Angeletti, una documentación considerada parte integrante de la presentación patrimonial exigida por la normativa vigente.

Según trascendió, la Oficina Anticorrupción ya remitió a la investigación judicial la nueva declaración jurada correspondiente a 2025 y también las rectificaciones realizadas por Adorni sobre las presentaciones de años anteriores. Sin embargo, no pudo enviar el anexo reservado relacionado con los bienes de su cónyuge debido a que el funcionario aún no lo presentó.

La situación cobra especial relevancia debido a que las recientes rectificaciones efectuadas por el jefe de Gabinete modificaron aspectos centrales de la composición patrimonial previamente declarada, generando un escenario en el que la información vinculada a los bienes de su esposa adquiere una importancia determinante para comprender el cuadro patrimonial familiar completo.

Un documento clave

La ausencia del formulario reservado impide contar con una visión integral de los bienes que integran el patrimonio familiar declarado por el funcionario. De acuerdo con la información conocida, la documentación pendiente resulta especialmente sensible porque Adorni atribuyó parte de las explicaciones sobre su situación económica a los ingresos y bienes correspondientes a su esposa.

La falta de ese anexo impide verificar de manera completa la composición patrimonial que el propio funcionario utilizó para justificar gastos y explicar las modificaciones incorporadas en sus declaraciones juradas.

Además, la inexistencia de esa documentación dentro del expediente abre interrogantes sobre la posibilidad de que puedan producirse nuevas adecuaciones o rectificaciones antes de que la información quede definitivamente consolidada y pueda ser evaluada en su totalidad.

Fuentes con acceso a la investigación señalaron que la ausencia de ese formulario limita la posibilidad de disponer de una fotografía completa de los bienes familiares, un aspecto considerado relevante para cualquier análisis patrimonial integral.

La explicación del entorno de Adorni

Ante los cuestionamientos surgidos por la falta del documento, personas cercanas al jefe de Gabinete sostuvieron que el funcionario aún se encuentra dentro de los plazos establecidos para completar la presentación. Según indicaron, tiene tiempo hasta el 31 de julio para entregar el anexo reservado correspondiente a su esposa, fecha en la que vence el plazo previsto para la presentación de declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción.

La postura del entorno del funcionario contrasta con las declaraciones públicas realizadas por el propio Adorni, quien aseguró encontrarse "a disposición de la Justicia en lo que requiera".

Mientras tanto, la ausencia del documento continúa siendo observada con atención debido a la importancia que posee dentro de la información patrimonial requerida por los organismos de control.

Un antecedente que vuelve a repetirse

La demora en la presentación del anexo reservado no constituye un hecho aislado. Según la información disponible, Adorni ya había protagonizado una situación similar en su declaración jurada anterior. En aquella oportunidad tampoco presentó inicialmente el formulario correspondiente a los bienes de su esposa.

Ese documento fue incorporado recién en abril de este año, cuando la causa por enriquecimiento ya se encontraba avanzada. Fue entonces cuando quedó registrada la compra de la vivienda ubicada en el country Indio Cuá.

Ese antecedente adquiere ahora una relevancia adicional debido a que parte de las explicaciones brindadas por el funcionario respecto de la composición de su patrimonio están vinculadas precisamente a los ingresos y bienes de Bettina Angeletti.

El papel de los ingresos familiares

Durante una entrevista televisiva, Adorni explicó que la situación económica del grupo familiar no debía analizarse únicamente a partir de sus ingresos personales. Según manifestó, la trayectoria laboral de su esposa y los ahorros acumulados durante años forman parte central de la explicación sobre la evolución patrimonial de la familia.

De acuerdo con sus declaraciones:

Bettina Angeletti desarrolló toda su carrera en el sector privado.

Contó con una trayectoria laboral de entre 23 y 25 años.

Durante aproximadamente quince años ocupó cargos gerenciales.

Los ingresos obtenidos formaron parte del ingreso familiar disponible.

Nunca ocupó cargos dentro de la administración pública.

El funcionario también afirmó que ambos decidieron unificar sus ahorros luego de contraer matrimonio y sostuvo que durante 25 años mantuvieron parte de esos fondos fuera del sistema formal.

Según sus propias palabras, se trató de dinero ahorrado "en negro" que no declararon con el objetivo de resguardarse de la "vieja política".

La rectificación sobre la vivienda en Indio Cuá

Otro de los puntos centrales de las modificaciones realizadas por Adorni está relacionado con la propiedad ubicada en el country Indio Cuá. En la rectificación de su declaración jurada pública, el jefe de Gabinete explicó que inicialmente el inmueble no había sido incluido porque consideraba que pertenecía exclusivamente a su esposa.

Posteriormente decidió modificar esa información y declarar una titularidad compartida. De acuerdo con la nueva versión presentada:

La vivienda pasó a figurar con una titularidad del 50% para Adorni.

El otro 50% corresponde a Bettina Angeletti.

La rectificación fue incorporada luego de las observaciones realizadas sobre la composición de su patrimonio.

Qué establece la reglamentación

El régimen de Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales establece que la presentación está compuesta por dos formularios obligatorios. Por un lado, el Formulario F-1245, que contiene la información patrimonial, personal y laboral del funcionario y se presenta de manera electrónica.

Por otro, el Formulario F-1246, denominado Anexo Reservado, destinado a consignar la información correspondiente al cónyuge, conviviente o hijos menores. La normativa establece que este último documento debe presentarse en formato papel y dentro de un sobre cerrado.

Entre los aspectos contemplados por el sistema se encuentran:

Datos patrimoniales del grupo familiar.

Información del cónyuge o conviviente.

Información de hijos menores de edad.

Presentación obligatoria como parte de una única declaración.

La reglamentación aclara que no se trata de un trámite opcional ni complementario, sino de una pieza integrante de la misma obligación legal.

Mientras el formulario público fue completado el miércoles por la noche, la información disponible en los tribunales indica que el sobre físico correspondiente al anexo reservado de Bettina Angeletti todavía no fue presentado, situación que mantiene abierto un nuevo capítulo en torno al análisis patrimonial del jefe de Gabinete.